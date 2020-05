North American Maiden Winners May 31

Kodiac (GB)–Janina (GB) by Namid (GB); CAMPANELLE (IRE), f, 2, GP, Msw, 5-31, 5fT, :55 3/5. B-Tally-Ho Stud (IRE.). 190,000gns ’19 TATOCT.

Awesome of Course–Valuable Miss by Value Plus; AWESOME ENOUGH, g, 3, GP, Mcl 12500, 5-31, 5fT, :57 . B-Carol A. Reitman, Susan Gannon & Warren Miller (FL.).

Blame–Sky Garden (GB) by Acclamation (GB); REPROBATE, c, 3, SA, Msw, 5-30, 1 1/8mT, 1:50 2/5. B-Claiborne Farm (KY.). $230,000 ’18 KEESEP.

Carpe Diem–Seraphic Too by Southern Halo; THISSMYTIME, f, 3, GP, Msw, 5-31, 6f, 1:10 3/5. B-Katherine S. Devall (FL.). $140,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Evelyn’s Dancer(G3P$328,220) *1/2 to Speed Seeker(G3$266,638).

Curlin–Paris Bikini by Bernardini; PARIS LIGHTS, f, 3, CD, Msw, 5-31, 1 1/16m, 1:43 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Golden Lad–Sydney Speaks by Lion Hearted; GOLDEN CAN, f, 3, LRL, Msw, 5-31, 5 1/2fT, 1:01 4/5. B-Hassan Elamri (MD.).

Grazen–Queen Nefertiti by Salt Lake; AGAMEMNON, g, 3, SA, Mcl 50000, 5-31, 5 1/2f, 1:05 . B-Tigertail Ranch (CA.).

Honor Code–Sweet Talkin by Candy Ride (ARG); CAVALRY CHARGE, g, 3, CD, Msw, 5-31, 1 1/8mT, 1:49 3/5. B-Glencrest Farm LLC (KY.). $375,000 ’18 FTSAUG.

Hunt Crossing–Poplar Springs by Tiznow; IRISH CROSSING, g, 3, LRL, Mcl 10000, 5-31, 1m, 1:41 . B-Dell Ennis (WV.).

Istan–Daisey McMaisey by Powerful Goer; WHOVILLE, f, 3, CD, Mcl 20000, 5-31, 6f, 1:12 1/5. B-Lyda Williamson (KY.).

Kantharos–Inescapable by Corinthian; GRAN OLD PARR, g, 3, GP, Mcl 12500, 5-31, 5fT, :56 2/5. B-William P. Sorren (FL.). $20,000 ’18 OBSJAN; $32,000 ’18 OBSOCT; $35,000 2019 OBSJUN.

Khozan–Angel Dreams by City Place; KOZY DREAMS, f, 3, GP, Mcl 16000, 5-31, 6f, 1:11 2/5. B-Rustlewood Farm, Inc. (FL.). $7,500 ’18 OBSOCT.

Night of Thunder (IRE)–Elegant Peace (IRE) by Intense Focus; RAKASSAH (IRE), f, 3, SA, Msw, 5-31, 5 1/2fT, 1:03 3/5. B-John Malone (IRE.). 25,000EUR ’17 GOFNOV; 40,000GBP ’18 GUKAUG; 40,000gns 2019 TATHIT.

Tale of Ekati–Indian Conduct by Indian Charlie; TALE OF CONDUCT, f, 3, MNR, Msw, 5-31, 5f, 1:01 . B-Charles Fipke (KY.).

Temple City–Tappingintherain by Tapit; RAIN DIVA, f, 3, SA, Mcl 50000, 5-30, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Al Kirkwood & Saundra Kirkwood (CA.).

Tenga Cat–Precious Union by Dixie Union; TENGA’S JEWEL, f, 3, LA, Mcl 3500, 5-30, 4 1/2f, :53 3/5. B-Grant S Truman & Paul A Truman (CA.).

Mucho Macho Man–Heckuva Good Time by Afternoon Deelites; MONGOLIAN LEGEND, g, 4, SA, Mcl 50000, 5-31, 1m, 1:38 3/5. B-Mongolian Stable (KY.).

Real Solution–Love Runs Deep by Not for Love; BARONS BOY, g, 4, RUI, Mcl 10000, 5-30, 7 1/2f, 1:34 1/5. B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $30,000 ’17 ARZNOV.