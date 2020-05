North American Maiden Winners May 7

Khozan–Golden Horseshoe by Belong to Me; PRINCESS SECRET, f, 2, GP, Msw, 5-7, 4 1/2f, :51 4/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $30,000 ’19 OBSOCT.

Flatter–Colour the Wind by Storm Cat; GYPSY WIND JEANNE, f, 3, FON, Mcl 10000, 5-6, 1m, 1:44 2/5. B-Frederick W Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $65,000 2019 FTMMAY.

Fort Loudon–Evil Dame by Hear No Evil; GRAINGER COUNTY, c, 3, GP, Msw, 5-7, 6f, 1:11 2/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.).

Kitten’s Joy–Manda Bay by Empire Maker; CARIBBEAN KITTEN, f, 3, GP, Mcl 16000, 5-7, 1 1/16mT, 1:41 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Kitten’s Joy–High Chant by War Chant; KOKO STAR, c, 3, GP, Mcl 65000, 5-7, 1mT, 1:35 1/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $130,000 2019 OBSMAR. *Full to Csaba(MG3$682,440) *Full to Kitten’s Queen(G1P$378,444).