North American Non-Graded Stakes Results May 19

11—

UNITED PATRIOT, r, 5, Flat Out–Kim D, by With Approval. ($60,000 ’15 KEENOV; $110,000 ’16 FTKOCT; $155,000 2017 BES2YO). O-Foos, Larry and Cartmill, Troy, B-Center Hills Farm (OK), T-Michael E. Biehler, J-Lori Davina Biehler, $33,000.