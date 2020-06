North American Allowance Results June 22

DAISY FIFTYSEVEN , f, 3, Backstabber–Bahama Baby, by King of Scat. O-M Gerald Ball, B-M Gerald Ball & Oteka Ann Ball (OK), T-Boyd Caster, J-Garrett Steinberg, $12,266.

Prophetess Wisdom, f, 3, Laurie’s Rocket–Zarb’s Ballerina, by Zarbyev. O-Shane Porter, B-Golden Arrow Racing, Inc, Treissa SueRobinson & Robby Ray Robinson (AR), $3,502.

1—