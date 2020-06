North American Allowance Results June 28

MNR, 4TH, ALW, $17,664, 3YO/UP, F/M, 1MT, 6-28.

3— COME ON CITY (GER), m, 5, Wiener Walzer (GER)–City of Light (FR), by Kingsalsa. ($1,500 ’20 KEEJAN). O-Burton K. Sipp, B-A. Woske (GER), T-Burton Sipp, J-Charle Oliveros, $10,672.

1— Chasing the Kitty, f, 4, Kitten’s Joy–Ensejaam, by Dynaformer. ($7,000 ’17 FTKOCT). O-Baird, John W and Harbison, Rex, B-Shadwell Farm, LLC (KY), $3,680.

7— Broke Financing, f, 3, Oxbow–Financingavailable, by Kiridashi. ($4,000 ’18 KEESEP). O-Short, Tommy C and Heyer, Robert, B-Calumet Farm (KY), $1,840.