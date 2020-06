North American Maiden Winners June 13

Bernardini–State Cup by Elusive Quality; POLYANTHUS, f, 2, WO, Msw, 6-13, 4 1/2f, :52 1/5. B-Manfred Conrad & Penny Conrad (ON.). *1/2 to State of Honor (G1P$440,435).

Constitution–Magic Reider by Majesticperfection; CHICKS FOR FREE, g, 2, CD, Mcl 75000, 6-13, 5f, :59 1/5. B-Wesley Ward (KY.).

Curlin to Mischief–Lil Yankee by Yankee Gentleman; CURLIN BIG BOY, c, 2, EVD, Msw, 6-13, 2 1/2f, :27 2/5. B-Israel Flores Horses LLC (LA.).

Marking–Promised Pleasure by Bernstein; SASSY GAL, f, 2, RUI, Msw, 6-13, 5f, :58 3/5. B-Lee Lewis (NM.).

Vronsky–Red Hot Renee by Roar; REIGN OF FIRE, f, 2, SA, Msw, 6-13, 4 1/2f, :54 . B-Regan Wright & Rustin Reidhead (AZ.). $9,000 2020 CALMIX.

Atreides–Tidal Surge by Bernardini; GOLDEN WAVE, c, 3, WO, Msw, 6-13, 7f, 1:23 3/5. B-Anderson Farms Ont. Inc. (ON.). $40,000 2019 OBSJUN.

Constitution–Palazzo Babe (SP$282,100), by Rahy; CONSTITUTIONAL PAL, g, 3, GP, Msw, 6-13, 1mT, 1:34 3/5. B-MARBAT, LLC (KY.). $25,000 ’18 KEESEP.

Curlin–Beyondallboundarys by Saint Liam; MAN OF HONOR, c, 3, GP, Msw, 6-13, 6f, 1:10 2/5. B-Louie J. Roussel III (KY.).

Declaration of War–Sister Kate (MSW$282,186), by Benchmark; MILLENNIUM FORCE, f, 3, CD, Msw, 6-13, 5 1/2fT, 1:02 4/5. B-Huntington Stud Farm Corp. (ON.). $15,000 ’18 FTKOCT.

Fed Biz–Lady Fiona by Henrythenavigator; MUY CARO, c, 3, TDN, Msw, 6-13, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Southern Comfort Farm LLC (KY.).

Flat Out–South African Baby by Johannesburg; AFRICAN WARRIOR, g, 3, LAD, Mcl 12500, 6-13, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-McDowell Farm (AR.).

Giant Surprise–Wellsong by El Prado (IRE); NEWYORK GIANT, g, 3, EVD, Mcl 5000, 6-12, 5f, :59 3/5. B-Maurice F. Casey III DVM (NY.). $1,000 2019 OBSJUN.

Govenor Charlie–Steal My Charm by Rio Verde; INDIAS LUTE, f, 3, LA, Mcl 3500, 6-12, 4 1/2f, :52 2/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $3,500 2019 CALMIX.

James Street–Tribal Charm by Tribal Rule; BLAZING CHARM, f, 3, SA, Mcl 50000, 6-13, 7f, 1:25 4/5. B-Joel Eichenberger & Cathy Eichenberger (CA.).

Malibu Moon–Yara (G2$398,390), by Put It Back; MALIBU JUNE, f, 3, LAD, Msw, 6-13, 1mT, 1:39 2/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $150,000 ’18 OBSJAN. *Full to Heavy Roller ($372,187).

More Than Ready–Cozy Gain by Cozzene; CATCH THAT PARTY, g, 3, BEL, Mcl 40000, 6-13, 6fT, 1:08 2/5. B-Fifth Avenue Bloodstock (NY.).

Nationhood–Crafty Vanessa by Crafty Prospector; MISS VANJIE NATION, f, 3, GG, Mcl 8000, 6-13, 5f, :58 3/5. B-Victor George Bahna (WA.).

Nicanor–Coquettish by Not for Love; MAMA DUNE, f, 3, CT, Mcl 5000, 6-12, 4 1/2f, :53 3/5. B-Double Deez Stables, Inc. (MD.). *1/2 to Taking a Chance (SP$255,629).

Race Day–Selective Memory by Malibu Moon; TIVANO, g, 3, CT, Mcl 12500, 6-12, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Towering Cumulus (KY.).

Run Away and Hide–Bett On Ruthie by War Front; ALBANY FRONT, c, 3, GG, Mcl 25000, 6-13, 6f, 1:10 4/5. B-Ron Kirk, Michael Riordan & John Bates (KY.). $7,000 ’18 KEEJAN.

Shanghai Bobby–Upstaged by Street Cry (IRE); QUEEN BOBBY, f, 3, CT, Mcl 5000, 6-12, 4 1/2f, :54 3/5. B-Tami Bobo (KY.).

Star Guitar–Good Human Bean by Langfuhr; DIGNITYTO INFINITY, f, 3, EVD, Mcl 5000, 6-12, 6f, 1:14 2/5. B-Brittlyn Inc. (LA.).

Swiss Yodeler–Little Bop Peep by Bop; BOP MARLEY, g, 3, CT, Msw, 6-12, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-O’Sullivan Farms LLC & Funkhouser Associates, Inc. (WV.).

The Factor–Tarrip by Green Desert; LEADING FACTOR, g, 3, GP, Mcl 25000, 6-13, 1mT, 1:36 1/5. B-Castleton Lyons (KY.). $50,000 ’18 KEESEP; $300,000 2019 OBSAPR.

Union Rags–Humble by Valiant Nature; PRIMACY, f, 3, BEL, Msw, 6-13, 6 1/2f, 1:15 4/5. B-NATO (KY.). $180,000 ’18 KEESEP; $240,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Spurrier (MG1P$406,534) *1/2 to Quindici Man (MG1P$536,666).

Coil–Diversified by Broken Vow; MANRESA, f, 4, SA, Mcl 20000, 6-13, 1m, 1:40 3/5. B-John C. Bell & Robert W. Theisen Jr. (CA.).

Cross Traffic–First Manassas by Yankee Gentleman; MISS MANASSAS, f, 4, LAD, Mcl 12500, 6-13, 7 1/2fT, 1:33 3/5. B-Adcocks Red River Farm LLC & J. Adcock (LA.). $5,500 ’17 ESLYRL.

Finale–Mauk Place by Out of Place; TSURUOKA, f, 4, RUI, Mcl 6500, 6-12, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-R Legacy Racing (NM.).

Giant’s Causeway–Too Shy Shy by Distorted Humor; IRISH HOKIE, c, 4, LAD, Msw, 6-13, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Bob Ryan (KY.). $250,000 ’17 KEESEP.

Morning Line–Lights Out (AUS) by Way of Light; FULL ECLIPSE, f, 4, SA, Mcl 20000, 6-12, 6 1/2f, 1:20 . B-John Elder (KY.).

Munnings–Super Phoebe by Malabar Gold; SIR ALFRED JAMES, g, 4, CD, Mcl 50000, 6-13, 6f, 1:10 2/5. B-Mt. Joy Stables, Pope McLean, Marc McLean & Pope McLean Jr. (KY.). *1/2 to Got Stormy (MG1$1,524,078).

Tenpins–Quietalady by Quiet American; QUIET BARBARA, f, 4, EVD, Mcl 12500, 6-12, 1mT, 1:41 3/5. B-Michele R. Rodriguez (LA.).

Unusual Heat–Bel Air Belle by Runaway Groom; UNUSUALLY HANDSOME, g, 4, SA, Msw, 6-12, 1mT, 1:35 . B-M. Auerbach LLC, Barry Abrams & Vincenzo Loverso (CA.). *Full to America’s Friend (MSW$284,244) *Full to Bel Air Sizzle (G1P$515,646) *Full to Starspangled Heat (G2P$476,685).

Graeme Hall–Random Annie by Fortunate Prospect; UPSY DAISY DO, m, 5, GP, Mcl 10000, 6-13, 7f, 1:25 3/5. B-R. G. Lundock DVM (FL.).