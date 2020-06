North American Maiden Winners June 1

Arcade–Expedite It by Cartwright; RIP IT RYAN, c, 3, MNR, Msw, 5-31, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Smokey Creek Farm (IL.).

Royal Orleans–Bertrando’s Lady by Bertrando; ROYAL BERTRANDO, g, 3, LS, Mcl 25000, 6-1, 5fT, :56 2/5. B-Jim Volk (NM.).

Tiznow–Powerful Package by Star De Naskra; EXPLOSIVE PACKAGE, f, 3, TAM, Mcl 10000, 6-1, 1m 40y, 1:43 4/5. B-Angela M. Ingenito & Tiznow Syndicate (FL.). $90,000 ’18 FTKJUL; $15,000 2019 FTMMAY. *1/2 to Derwin’s Star (G3$639,070).

Uncle Mo–Who’s Cozy by Cozzene; MARYLAND MO, c, 3, LRL, Msw, 6-1, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Sycamore Hall Thoroughbreds, LLC (MD.). $200,000 ’18 FTMOCT.

War Front–I’m So Excited by Street Cry (IRE); PLAN OF ATTACK, g, 3, TAM, Mcl 16000, 6-1, 1mT, 1:37 3/5. B-Joseph Allen, LLC. (KY.).

My Golden Song–Deep Finesse by Devil His Due; LITTLE MARK, g, 4, LS, Msw, 6-1, 1m, 1:41 4/5. B-Ed Larson & Paula Larson (TX.).