North American Maiden Winners June 10

Jersey Town–Elusive Surprise by Elusive Quality; MOMMA G, f, 2, LS, Msw, 6-10, 4 1/2f, :53 2/5. B-Charles Fipke (KY.). $3,200 ’19 KEESEP.

Majestic City–A P Johnson by Patriot Act; SISTER AURORA, f, 2, TAM, Msw, 6-10, 5fT, :57 3/5. B-Green Polka Farms LLC (NY.).

The Big Beast–Ice Girl by Devil on Ice; THE ICE BEAST, g, 2, GP, Mcl 50000, 6-10, 4 1/2f, :52 3/5. B-Y-Lo Racing Stables, LLC (FL.). $7,000 ’19 FTKOCT.

Court Vision–Lana’s Legacy by Giant’s Causeway; GUNSLINGERS LEGACY, g, 3, ARP, Msw, 6-9, 5f, 1:00 . B-Temple Dean Rushton (CO.).

Drill–Lady Elite by Mr. Greeley; SHEKNOWSTHEDRILL, f, 3, TAM, Mcl 16000, 6-10, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Best A Luck Farm LLC (FL.). $15,000 2019 OBSAPR.

Early Flyer–Dancin’ Daphne by Sword Dance (IRE); FLYIN’ EASY, g, 3, LS, Mcl 7500, 6-10, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Mr & Mrs E. Fred Currie & Caroline Dodwell (TX.). $2,000 ’18 TEXAUG.

Flashback–Adventurist by Tiz Wonderful; DASHIELL, c, 3, LS, Msw, 6-10, 6f, 1:12 4/5. B-Westbrook Stables LLC & Shane Floyd (TX.). $7,000 ’18 KEESEP.

Lea–Beat the Street by Corinthian; CARLEA’S DREAM, g, 3, LS, Msw, 6-10, 1mT, 1:36 1/5. B-Time Will Tell LLC (LA.). $100,000 ’18 ESLYRL.

Midas Touch (GB)–She Wears the Best by Grand Slam; SIR LUDLOW, g, 3, TAM, Mcl 25000, 6-10, 6f, 1:11 . B-Bergen Stables (NY.).

Mr Speaker–Midnite Party by Mr. Greeley; MIDNITE THUNDER, c, 3, BTP, Msw, 6-10, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Maccabee Farm (OH.).

New Year’s Day–Crypto Rising Star by Cryptoclearance; MIS ELAIN E US, f, 3, BTP, Msw, 6-10, 6f, 1:12 3/5. B-Talmadge Vee Hays MD (KY.).

Normandy Invasion–Golden Galaxy by Gold Fever; GALAXY INVASION, g, 3, ASD, Msw, 6-9, 5 1/2f, 1:07 . B-Michael Spielman (NY.).

Distorted Humor–Spun Sugar (MG1$929,171), by Awesome Again; TAAMER, g, 4, GP, Mcl 10000, 6-10, 1m, 1:38 1/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.). $17,000 2020 KEEJAN.

Oratory–Mudlaff Charlie by Indian Charlie; YAK ATTACK, f, 4, FMT, Msw, 6-9, 6f, 1:13 3/5. B-Kirk Thoroughbreds LLC (OK.). $9,000 ’17 OKCAUG. *1/2 to Go Vivian Go (champion in Mexico).

Power Broker–West Coast Gal by Broken Vow; WEST COAST BROKER, g, 4, FMT, Mcl 15000, 6-9, 1m, 1:43 . B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Twirling Candy–Lounge Lady by Cuvee; D R C’S ARM CANDY, f, 4, FMT, Mcl 5000, 6-9, 4f, :46 4/5. B-Danny R. Caldwell (OK.).

Candy Ride (ARG)–Conquestadory by Speightstown; RIDE ON MASON, h, 5, BTP, Mcl 5000, 6-10, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Conquest Stables LLC (KY.). $1,500 ’16 FTKOCT.