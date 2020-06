North American Maiden Winners June 14

Adios Charlie–Grin by Flatter; SAY CHEESE, f, 2, GP, Mcl 25000, 6-14, 5f, :59 3/5. B-Four Horsemen’s Ranch (FL.).

Reload–Harbour Vixen by Rockport Harbor; LION OF THE SEA, g, 2, WO, Msw, 6-14, 4 1/2f, :52 . B-Minshall Farms (ON.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Texas Red–Morakami by Fusaichi Pegasus; MY GIRL RED, f, 2, SA, Msw, 6-14, 4 1/2f, :52 4/5. B-Erich Brehm (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Awesome Again–Sister in Arms by Colonel John; CLIFTON PARK, c, 3, CD, Mcl 10000, 6-14, 1 1/8m, 1:52 . B-Hidden Brook Farm, LLC & Blue Devil Racing (KY.). $75,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Bankit(G3P$703,725).

Bernardini–Super Espresso (G3$276,425), by Medaglia d’Oro; FRIED RICE KING, g, 3, BEL, Mcl 30000, 6-14, 1 1/16m, 1:43 3/5. B-B. Flay Thoroughbreds (KY.).

Cowboy Cal–Winsockie by Trippi; LET’S HAVE FUN, f, 3, WO, Moc 25000, 6-14, 5f, :58 1/5. B-Marion G. Montanari (FL.). $18,000 2019 OBSJUN.

Curlin–Graciously Soft by Vindication; JACK OF CLUBS, c, 3, BEL, Msw, 6-14, 6fT, 1:08 3/5. B-Newtown Anner Stud (NY.).

Daredevil–Whomping Willow by Mineshaft; LELE, f, 3, CD, Mcl 50000, 6-14, 7f, 1:24 . B-Mark Bacon (KY.).

Distorted Humor–Dowager by A.P. Indy; SHOW BUSINESS, g, 3, SA, Mcl 20000, 6-14, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Godolphin (KY.).

Head Chopper–Emma Ain’t Bluffin by Pine Bluff; GHOST ISLAND, g, 3, WO, Mcl 15000, 6-14, 7f, 1:25 2/5. B-Empress Stable (ON.).

Idiot Proof–Midnight Margarita by Slewdledo; BLACK DROP, f, 3, GG, Msw, 6-14, 5fT, :58 1/5. B-Roberto Gonzalez (CA.).

Into Mischief–Hysterical by Distorted Humor; DUPLICITY, c, 3, CD, Msw, 6-14, 5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Clyde Taylor Cyprus Bend Farm (KY.). $220,000 ’18 KEESEP; $350,000 2019 OBSMAR.

Into Mischief–Blind Date (G3$370,760), by Not for Love; DAY DAYENU, f, 3, WO, Msw, 6-14, 7f, 1:24 4/5. B-William M. Backer Revocable Trust (VA.). $295,000 ’18 FTSAUG; $300,000 2019 FTFMAR.

Kitten’s Joy–Love Train by Tapit; TRIPOLI, c, 3, SA, Msw, 6-14, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-Blue Devil Racing Stable, LLC (KY.). $450,000 ’18 KEESEP.

Lookin At Lucky–Profit Girl by General Meeting; LUCKY PENGUIN, g, 3, CT, Msw, 6-13, 7f, 1:30 . B-Hector Alcalde (WV.).

Mad Flatter–Conzig by Congrats; SING ME SWEET, f, 3, MNR, Msw, 6-14, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Mare Croft (KY.).

Malibu Moon–Deja Vu by Giant’s Causeway; CRYSTAL BALL, f, 3, SA, Msw, 6-14, 1 1/16m, 1:43 4/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). $335,000 ’18 KEESEP; $750,000 2019 FTFMAR.

Ministers Wild Cat–Proud Nicole by Proud Irish; PROUD TO SHOYU, f, 3, GG, Mcl 5000, 6-14, 1m, 1:40 1/5. B-Jim Robinson (CA.).

Sierra Sunset–Grand Dance by Grand Slam; GRAND SIERRA, g, 3, LA, Mcl 3500, 6-14, 4 1/2f, :52 1/5. B-George Schmitt & Mary Clare Schmitt (CA.).

Silent Name (JPN)–Good Religion by Giant’s Causeway; SILENT CAUSEWAY, f, 3, WO, Moc 40000, 6-14, 6f, 1:10 1/5. B-Michael Deegan (ON.). C$4,000 ’18 ONTAUG.

Society’s Chairman–Catinatree by Forestry; YOLA, g, 3, WO, Moc 40000, 6-13, 6f, 1:11 . B-James Everatt, Janeane Everatt & Arika Everatt-Meeuse (ON.). $25,000 ’18 KEESEP.

Square Eddie–Ascription by Harlan’s Holiday; DESCARTES, g, 3, GG, Msw, 6-13, 5fT, :57 2/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Street George–Mzjazcie by Iron Cat; JAZZ STREET, r, 3, GG, Mcl 8000, 6-14, 5f, :58 1/5. B-Greg James, Robyn James & Roger Wynn (CA.).

Tapiture–Elusive Act by Elusive Quality; REUNITE, f, 3, LS, Msw, 6-14, 1m, 1:38 4/5. B-Hunter Valley Farm, Jayne Johnson & John Wade (KY.). $35,000 ’18 FTKJUL.

The Factor–Well At the Top (IRE) by Sadler’s Wells; GIVEITSOMEWELLIE, f, 3, GP, Mcl 16000, 6-14, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Crossed Sabres Farm (KY.).

Animal Kingdom–Placentia by Bernardini; OCEAN FIRE, f, 4, BEL, Mcl 40000, 6-14, 1mT, 1:34 1/5. B-Rosedown Racing Stables, LLC (KY.).

Apriority–Cloudy All Day by Maria’s Mon; MANE PRIORITY, f, 4, EVD, Mcl 5000, 6-13, 5f, 1:00 1/5. B-Royal B. Kraft Sr. (LA.).

Attila’s Storm–Silver Expression (MSW$337,939), by Silver Season; CHAMPITO, g, 4, RUI, Mcl 10000, 6-14, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Hector DeSantis & J W Wolslager Jr. (NM.).

Battle of Marengo (IRE)–How Sweet It Is (IRE) by Kodiac (GB); CRITICAL DATA (IRE), g, 4, MID, Msw, 6-13, 2 1/8mT, 4:14 . B-Colin Kennedy (IRE.). 10,000gns ’16 TATDEC; 20,000gns ’17 TATOCT; 115,000gns 2018 TATHIT.

Denis of Cork–Hushaby Babe by My Boy Adam; SUAVE JUAN, g, 4, CT, Mcl 5000, 6-13, 7f, 1:31 3/5. B-James M. Casey (WV.).

Hat Trick (JPN)–Amy’s Outburst by Speightstown; SMASHVILLE, f, 4, MNR, Mcl 4000, 6-14, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $1,200 ’16 KEENOV.

Into Mischief–Fast Laner (MSW$272,283), by Mutakddim; MISCHIEF’S MACHINE, g, 4, EVD, Msw, 6-13, 1m, 1:40 2/5. B-Cypress Bend Farm (KY.). *Full to Sittin At the Bar(G3P$705,896).

Leading Light (IRE)–Sixofone (IRE) by Tikkanen; ZOOM ZOOM ZOE (IRE), f, 4, MID, Msw, 6-13, 2 1/8mT, 4:11 1/5. B-Danny Doran (IRE.). 30,000EUR 2019 TATJUN. ***FIRST NORTH AMERICAN WINNER FOR SIRE

Quality Road–Lightshaft by Mineshaft; SUPERHIGHWAY, g, 4, GP, Mcl 14000, 6-14, 1m, 1:36 4/5. B-W. S. Farish (KY.). $65,000 ’17 FTKOCT.

Tale of the Cat–Tiztimetokinect by Tiznow; BOBBY AXELROD, g, 5, CT, Msw, 6-13, 6 1/2f, 1:21 . B-Katierich Farms (KY.). $100,000 ’16 FTKJUL; $350,000 2017 FTFMAR.

Uncle Mo–Magical Victory by Victory Gallop; HOT SPRINGS, g, 5, MID, Msw, 6-13, 2 1/8mT, 4:10 . B-Bo Hirsch, L.L.C. (KY.). $750,000 ’16 KEESEP; $60,000 2019 KEENOV.

Arch–Sherry Elizabeth by Dixieland Band; IBEAM, g, 6, EVD, Mcl 12500, 6-13, 1mT, 1:40 1/5. B-Barney Core & Regina Core (LA.). *Full to Toocleverforwords(G3).