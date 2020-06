North American Maiden Winners June 16

Grand Minstrel–Ultimate Beauty by Friends Lake; RED WES, g, 2, ARP, Msw, 6-16, 4 1/2f, :54 2/5. B-Richard Severin/Menoken Farms (CO.).

Albertus Maximus–Marylou’s Song by Grand Reward; MARYS LAST SONG, f, 3, FP, Msw, 6-16, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Terry Burdess (KY.).

Biondetti–Magical Mist by Congaree; MAGI, g, 3, LAD, Mcl 20000, 6-16, a5fT, :57 2/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $25,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Swagger Jagger (G1P$261,644).

Caleb’s Posse–Fofa Meleca (URU) by Quinze Quilates (BRZ); OLA QUE TAL, c, 3, BTP, Mcl 4000, 6-16, 6f, 1:13 3/5. B-Haras Phillipson Inc. (KY.).

Graydar–Sexy Suzy by After Market; KINGSTON TIME, f, 3, MNR, Msw, 6-15, 6f, 1:12 . B-Destiny Oaks of Ocala (FL.). $3,500 ’18 FTKOCT.

Khozan–Starlet O’Hara by Discreetly Mine; DELIA O’HARA, f, 3, CBY, Msw, 6-16, 5 1/2f, 1:03 1/5. B-H & E Ranch (CA.). $10,500 ’18 ARZNOV.

Laurie’s Rocket–Zarb’s Ballerina (MSW$495,440), by Zarbyev; PROPHETESS WISDOM, f, 3, FMT, Msw, 6-15, 6f, 1:13 2/5. B-Golden Arrow Racing, Inc., Treissa Sue Robinson & Robby Ray Robinson (AR.).

Midnight Lute–Perfect Moment by Dazzling Falls; BOURBON MOMENT, c, 3, MNR, Mcl 4000, 6-15, 5 1/2f, 1:05 . B-Asmussenequine.com & Hill N Dale (KY.). $3,000 ’18 KEESEP.

Midshipman–Cato Major (SP$270,539), by E Dubai; SAILSINTHESUNSET, f, 3, LS, Msw, 6-16, 5fT, :57 . B-Michael R Whitelaw (KY.).

My Golden Song–Forever Since by Supreme Cat; LET’S GO ALAMO, c, 3, LS, Msw, 6-16, 5fT, :56 3/5. B-Richard Chandler (TX.).

Proudinsky (GER)–Ms Aldebaran by Aldebaran; SUSAN JONES, f, 3, LAD, Mcl 12500, 6-16, 6f, 1:13 . B-Jones Alto Colorado Ranch, LLC (LA.).

Skylord–Icey Energy by Unbridled Energy; TUFFER THAN TUFF, g, 3, IND, Msw, 6-16, 5f, 1:00 3/5. B-Anthony Mathias (IN.). *Full to Double Tuff (MSW$301,544).

Speightstown–Sundown by Tapit; DAYLIGHT, c, 3, BTP, Msw, 6-16, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.).

Temple City–Quick Praise by Flatter; DREAM ON GORGEOUS, f, 3, TDN, Mcl 7500, 6-16, 6f, 1:15 2/5. B-Upson Downs Farm, Inc. (KY.).

Uh Oh Bango–Rocky Top Girl by Rocky Bar; TOP OF THE ROCK, c, 3, ARP, Msw, 6-16, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Peggy Thompson (AZ.).

Warrior’s Reward–Jossy Do It by Proud Accolade; LUV LYES, f, 3, TDN, Msw, 6-16, 5f, :59 3/5. B-David Wolochuk (KY.).

Domestic Dispute–Pumpkin Bluff by Pine Bluff; ALWAYSBEHUMBLE, g, 4, IND, Msw, 6-16, 5f, 1:00 . B-Mr. & Mrs. Ben Dean Grimme (IN.).

Flashback–Ten K Cat by Tale of the Cat; BENNY, g, 4, IND, Msw, 6-16, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Jimmy Creed–Maidstone by Aptitude; JAGER ONTHE ROCKS, g, 4, LS, Mcl 25000, 6-16, 6f, 1:11 4/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $2,000 ’16 KEENOV.

Morning Line–Unbridled Quest by Unbridled’s Song; PURE SPECULATION, g, 4, LS, Mcl 10000, 6-16, 6f, 1:12 1/5. B-Machmer Hall, Tammy Valley Farm LLC, Mark Toothaker & Blue Horse Holdings LLC (KY.). $150,000 ’17 KEESEP.

San Pablo–Lisbonvale by Archers Bay; EVALUVNMACHINE, f, 4, BTP, Mcl 12500, 6-16, 1m, 1:42 4/5. B-Dan Bearden (KY.).