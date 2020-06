North American Maiden Winners June 18

Astrology–Kitty’s Got Class by Old Forester; BIG TIME, f, 2, CD, Msw, 6-18, 5f, :58 3/5. B-Tom Curtis & Wayne Simpson (LA.).

Cowtown Cat–Surviving New York by Survivalist; SHELTOWEE’S BIGCAT, g, 2, BTP, Msw, 6-18, 4 1/2f, :54 2/5. B-Phantom Farms (OH.).

Danza–Extra Dividend by Flatter; JAMIN’S JET, f, 2, CD, Mcl 40000, 6-18, 5f, 1:00 . B-Keith Lancaster (KY.).

Exaggerator–Rapid Decision by Stravinsky; PERFECT MISTAKE, c, 2, IND, Msw, 6-18, 4 1/2f, :54 4/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Into Mischief–Speightful Lady by Speightstown; MAKE MISCHIEF, f, 2, BEL, Msw, 6-18, 5f, :58 2/5. B-Avanti Stable (NY.). $285,000 ’19 FTNAUG.

Algorithms–Rich Find by Exploit; FORMULA, f, 3, CD, Mcl 10000, 6-18, 1m, 1:38 . B-Upson Downs Farm, Inc. (KY.).

Behold de Buy–Close Your Eyes by Not for Love; EYES ON BEHOLD, f, 3, ARP, Msw, 6-17, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Donna Eaton (CO.).

Conquest Curlinate–Yes Imatiger by Roar of the Tiger; CURLIN’S TIGER, f, 3, WO, Moc 40000, 6-18, 7f, 1:26 . B-Brian Wright (ON.).

Cowtown Cat–Dubaian Duel (GB) by Daggers Drawn; ONE CRAZY RIDE, g, 3, BTP, Msw, 6-18, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.).

English Channel–Gold Mitten by Waquoit; QUID, g, 3, BEL, Mcl 40000, 6-18, 6fT, 1:08 4/5. B-Robert Bonnie & Julie Gomena (KY.).

Flashback–Oh Caramel by Othello; SHE’S FLASHY, f, 3, BTP, Mcl 4000, 6-18, 1m, 1:43 4/5. B-Christine A. Hansen (KY.). $10,000 ’17 KEENOV; $8,000 ’18 FTKOCT.

Fort Larned–Magic Hour by Awesome Again; NATOMA, f, 3, IND, Mcl 16000, 6-17, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Whitham Thoroughbreds, LLC. (KY.).

Ghostzapper–Tizahit (G2), by Tiznow; SO DARN HOT, f, 3, BEL, Msw, 6-18, 1 1/16m, 1:41 . B-Blue Devil Racing Stable, LLC (KY.). $67,000 ’18 KEESEP; $600,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Come Dancing(G1$1,066,283).

Jack Milton–Sam’s Roman Affair by Roman Ruler; JACK BEANSTALK, g, 3, WO, Mcl 7500, 6-18, 5f, 1:00 . B-Paul Knapper (KY.). $6,000 ’18 KEESEP; $50,000 2019 OBSJUN.

Line of David–Aptiseno by Aptitude; APTISENO LINE, f, 3, LAD, Mcl 20000, 6-17, a5fT, :58 . B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Paddy O’Prado–Thinkcandy by Candy Ride (ARG); HIGLEY O’PRADO, g, 3, BTP, Mcl 12500, 6-18, 1m, 1:42 2/5. B-James Stevenson (KY.).

Run Away and Hide–Little Bull Run by Holy Bull; LADY HIDEAWAY, f, 3, CBY, Msw, 6-17, a7 1/2fT, 1:29 . B-Winchester Place Thoroughbreds, LLC (KY.).

Siente El Trueno–Rugged Copelan by Copelan Too; COPELANQUIKZIP, f, 3, CT, Mcl 5000, 6-18, 4 1/2f, :54 4/5. B-Joe Stehr (WV.).

Street Sense–Valiant Passion by Lion Heart; NASTY, f, 3, IND, Msw, 6-18, 1 1/16mT, 1:41 . B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $230,000 ’18 KEESEP.

Birdstone–Toga Tiger by Hold That Tiger; ABBY NORMAL, f, 4, BEL, Mcl 40000, 6-18, 6fT, 1:10 . B-Pete Martine (NY.).

Caiman–Pepperup Potion by Captain Bodgit; SUNSET VALLEY, f, 4, IND, Mcl 10000, 6-18, 5f, 1:01 4/5. B-Gary Patrick (IN.).

Colonel John–Girl’s World by Holy Bull; SHEZA COLONEL, f, 4, GRP, Moc 20000, 6-17, 5f, 1:02 1/5. B-Craig Martin & Horseplayers Racing Club (CA.).

Graydar–Peaceful Sky by Sky Mesa; SAISON, g, 4, CBY, Mcl 40000, 6-18, 6 1/2f, 1:19 . B-Rake Farms LLC (MN.).

Mission Impazible–Forest Trail by Forest Wildcat; BIG HEADED BABY, c, 4, EVD, Mcl 5000, 6-18, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-Twin Creeks Farm (NY.). $40,000 ’17 FTMDEC; $60,000 ’17 FTNAUG; $52,000 2018 FTMMAY.

Union Rags–Remember the Keg by Tapit; ANNUALIZED, c, 4, EVD, Mcl 12500, 6-17, a5fT, :58 2/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $75,000 ’17 KEESEP.