North American Maiden Winners June 2

Lookin At Lucky–Bearly Enough by Gators n Bears; LUCKY PROMISE, c, 2, LS, Msw, 6-2, 4 1/2f, :53 1/5. B-Larry Huntsinger (TX.).

Exhi–Zenzara by Medaglia d’Oro; SWEET SONG, f, 3, LS, Mcl 10000, 6-1, 6f, 1:11 1/5. B-Highfield Investment Group Inc (AB.).

Holy Roman Emperor (IRE)–Young Daisy Miller (IRE) by Azamour (IRE); FLAMIGO BAY (IRE), f, 3, LS, Msw, 6-2, 7 1/2fT, 1:28 3/5. B-Newtown Anner Stud (IRE.). 6,000EUR ’18 TATIRE.

Organ Grinder–Stella’s Song by Estevan; STELLATARA, f, 3, FE, Msw, 6-2, 6f, 1:14 1/5. B-Tara Horse Farm Inc. (ON.).

Run Away and Hide–Loyal American by Quiet American; ROYAL LEIGE, c, 3, MNR, Msw, 6-1, 5f, 1:00 1/5. B-Thomas J. Young (KY.).