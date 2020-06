North American Maiden Winners June 20

Desert Code–Lady Deputy by Comic Strip; FIREITUP, f, 2, PLN, Mcl 25000, 6-20, 5f, 1:00 . B-Woodbridge Farm LLC & Lilley Ranch (CA.). $4,500 ’19 CTNAUG.

Dialed In–Lady Malkin by Sharp Humor; PAPETU, c, 2, GP, Msw, 6-20, 5 1/2f, 1:05 . B-Almar Farm LLC (KY.). $80,000 ’19 KEESEP.

First Samurai–Lipstick Junky by Flatter; WINNING ROMANCE, f, 2, EVD, Msw, 6-19, 4 1/2f, :53 . B-Allied Racing Stable, LLC (LA.).

Half Ours–Sammy Van Ammy by Van Nistelrooy; JIMMY TWO TIMES, g, 2, EVD, Msw, 6-20, 4 1/2f, :54 2/5. B-Larry Romero & Cradle Song Farm (LA.).

Not This Time–Bet On Soup by Alphabet Soup; MY KIKI, f, 2, EVD, Msw, 6-19, 4 1/2f, :52 4/5. B-Perry Judice (LA.).

Algorithms–Wandaful Wandaful by Hero’s Tribute; FAST FRACTION, f, 3, GP, Mcl 12500, 6-20, 1m, 1:38 4/5. B-Copper Cap Farm Inc. (KY.).

Alternation–Lucida by A.P. Indy; MALARTACH, f, 3, LAD, Mcl 5000, 6-20, 7f, 1:27 3/5. B-Donegal Breeding (KY.).

Amira’s Prince (IRE)–Starship Fantasy by Yes It’s True; OUR FANTASY, f, 3, GP, Mcl 25000, 6-20, 1m, 1:40 . B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $50,000 2019 OBSAPR.

Awesome Again–Conga Bella ($457,032), by Congaree; TUMBADORA, f, 3, EVD, Mcl 12500, 6-19, 7f, 1:26 1/5. B-Off The Hook LLC & Gumpster Stable (KY.). $40,000 2019 OBSAPR.

Bernardini–Afleeting Lady (G2$473,526), by Afleet Alex; BE PRESENT, f, 3, DEL, Msw, 6-20, 6f, 1:10 3/5. B-Alpha Delta Stables, LLC & Colts Neck Stables LLC (KY.). $400,000 ’18 KEESEP.

Boisterous–Chetten County by Giant’s Causeway; MALAKAI MOXIE, c, 3, SA, Mcl 50000, 6-19, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Carliwood Farms LLC (CA.).

Congrats–Light the Hughes by Henny Hughes; BINALLOVERDRINKEN, f, 3, PRM, Mcl 10000, 6-20, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Elizabeth K. Wheeler (FL.). $25,000 2019 OBSJUN.

Daredevil–Hatteras by Stormy Atlantic; DYNAMO KID, g, 3, EVD, Msw, 6-19, a5fT, :56 3/5. B-Fred W. Hertrich lll (KY.). $52,000 ’18 FTKOCT; $50,000 ’18 KEEJAN.

Declaration of War–Dreaming of Anna (champion, $2,024,550), by Rahy; BIG DREAMING, c, 3, CD, Msw, 6-20, 1mT, 1:36 2/5. B-Frank C. Calabrese (KY.). *1/2 to Fast Anna (G1P$296,731) *1/2 to Dreamologist (G3).

Fast Anna–Busy Bev by Not for Love; PARTYLICIOUS, f, 3, CD, Msw, 6-20, 6f, 1:09 . B-Marty Johnson & L. William Johnson (KY.).

Fast Anna–Courage and Intent by Pleasantly Perfect; FAST INTENTIONS, f, 3, PEN, Mcl 12500, 6-19, 6f, 1:11 1/5. B-Horseshoe Valley Equine Center LLC (PA.).

Fiber Sonde–Land of Dreams by Marlin; DERBY DAY DREAMS, g, 3, CT, Mcl 12500, 6-19, 4 1/2f, :53 . B-Donna Jean Swaim (WV.).

Gallant Son–Carolina Grande by Sought After; CAROLINA MIA, f, 3, PLN, Msw, 6-19, 6f, 1:11 . B-Daehling Ranch LLC (CA.).

Goldencents–Cape Discovery by Cape Town; JAXON’S GOLDIE, r, 3, GP, Mcl 12500, 6-20, 5f, :59 . B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.).

Justin Phillip–Country Whirl by Country Light; UTALKNBOUTPRACTICE, g, 3, SA, Msw, 6-20, 5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Carnation Racing Stables (CA.). $57,000 ’18 BESOCT.

Musketier (GER)–Run the Flag by Cherokee Run; RAPUNZEL’S DREAM, f, 3, WO, Moc 25000, 6-20, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Heste Sport Inc. (ON.).

Notional–Smarty Mo by Smarty Jones; SMART N INTUITIVE, g, 3, PRM, Msw, 6-19, 5f, :57 3/5. B-Jim Jorgenson (IA.).

Overanalyze–Wild Eyed by Indian Charlie; JUST CHILL OUT, g, 3, LRL, Mcl 10000, 6-20, 7f, 1:27 1/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.). $15,000 ’18 FTMOCT; $15,000 2019 FTMMAY.

Red Rocks (IRE)–Charming Legacy (IRE) (MG1P$266,711), by Danehill; BOAT’S A ROCKIN, g, 3, PEN, Mcl 16000, 6-19, 5fT, :56 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,500 ’18 FTMOCT.

Shackleford–Yawm Estoora by Dayjur; MR. SHAPOOR, g, 3, PRM, Mcl 15000, 6-19, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Fernandez-Robles Family Trust (KY.). $55,000 ’17 KEENOV; $75,000 ’18 FTKOCT; $47,000 2019 OBSAPR.

Shackleford–Rochelle Rochelle by Mizzen Mast; FLEETWOOD SHAC, c, 3, PRM, Msw, 6-19, 6f, 1:10 1/5. B-Eric Moreau-Sipiere, RandiMoreau-Sipiere & Jeffrey Ogden (IA.).

Super Saver–Happy Week by Distorted Humor; HAPPY SAVER, c, 3, BEL, Msw, 6-20, 7f, 1:21 2/5. B-Wertheimer et Frere (KY.).

Uncle Mo–Modification by Vindication; YAUPON, c, 3, CD, Msw, 6-20, 6f, 1:09 2/5. B-Betz/Lamantia/CoCo Equine/Magers/Burns (KY.). $350,000 ’18 KEESEP; $255,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Sawyer’s Hill (MG2P$366,705).

Union Rags–Pantanal by Congrats; UNION MAIDEN, f, 3, CD, Msw, 6-20, 1m, 1:36 . B-Haymarket Farm LLC (KY.). $220,000 ’18 KEESEP; $425,000 2019 OBSMAR.

Bodemeister–Dixie Unioness by Dixie Union; PERFECTCOMBINATION, f, 4, GP, Mcl 10000, 6-20, 6f, 1:11 4/5. B-Ashview Farm & Colts Neck Stables (KY.). $45,000 ’17 KEESEP.

Cross Traffic–Blue Moon (FR) (G2$341,386), by Lomitas (GB); TRAFFIC TROUBLE, g, 4, DEL, Mcl 16000, 6-20, 7 1/2fT, 1:30 2/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $80,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Malibu Pier (MG2$466,200).

Gemologist–I’m Your Luv by Scat Daddy; EMBELLISHER, g, 4, CD, Mcl 20000, 6-20, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Joseph B. Murphy (KY.).

Itsmyluckyday–She’saflashymiss by Flashy Bull; LUCKY FLASH, f, 4, RUI, Mcl 15000, 6-19, 6f, 1:10 2/5. B-Ruddles Mill Bloodstock (KY.). $12,000 ’17 FTKOCT.

K One King–Sedona Gal by Pioneerof the Nile; WEST FORK, g, 4, PEN, Mcl 7500, 6-19, 5 1/2f, 1:04 . B-Gunpowder Farms LLC (PA.).

Mucho Macho Man–Zelkova by Lion Heart; MUCHOKOVA, r, 4, WO, Msw, 6-20, 1 1/16mT, 1:40 2/5. B-Devonleigh Farm (ON.).

Sky Mesa–My Sister Sue by Broken Vow; DONTMESAWITHSISTER, g, 4, PEN, Mcl 25000, 6-19, 6f, 1:10 1/5. B-Dr. Steve Jackson & Debbie Jackson (KY.).

Temple City–Jamboree by Grand Slam; TRAFFIC PATTERN, g, 4, BEL, Mcl 75000, 6-20, 1mT, 1:34 3/5. B-Athens Woods, LLC (KY.). $170,000 ’17 KEESEP.

Verrazano–Chaotic Cat by Tale of the Cat; PAMMI DEAREST, f, 4, PLN, Mcl 8000, 6-19, 5f, :58 3/5. B-Bluewater Sales & Mike Carpenter (KY.). $160,000 ’17 KEESEP.

Victor’s Cry–Spanish Decree (MG1P$825,460), by War Deputy; SPANISH BALLERINA, f, 4, WO, Moc 40000, 6-20, 5f, :58 . B-Frank Huarte (ON.). *1/2 to Spanish Express (SP$272,938).