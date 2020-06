North American Maiden Winners June 22

Discreet Cat–Randy’s Rocket by Old Fashioned; DISCREET RANDY, g, 3, LAD, Mcl 12500, 6-22, 7f, 1:28 2/5. B-Jack Frost (KY.).

Empire Way–Sheila’s Angel by Bushwacker; CHARMING ANGEL, f, 3, ARP, Mcl 5000, 6-22, 5 1/2f, 1:07 . B-Terry C. Lovingier (CA.). $1,200 ’18 BESOCT.

Five Iron–Popsicle Toes by Point Given; FIVE QUEENS, f, 3, PRM, Mcl 7500, 6-22, 6f, 1:12 3/5. B-Eugene Branum & Linda Branum (AR.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Forest Attack–Keepsake by Souvenir Copy; KEEP ATTACKING, g, 3, FP, Msw, 6-22, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Dr. Donald McCrosky (IL.).

Ghostzapper–Closing Range (G3), by After Market; KENTUCKY GHOST, g, 3, IND, Msw, 6-22, 1 1/16mT, 1:44 . B-Blue Devil Racing Stable, LLC (KY.). $180,000 ’18 FTKOCT.

He’s Had Enough–Miss Cap by Capote; HEY GRIFF, g, 3, TAM, Mcl 16000, 6-22, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Lance Colwell (FL.).

Kantharos–Exclusive Ute by Exclusive Quality; TRIPLE SCOUT, f, 3, FP, Msw, 6-22, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Billy Ham (FL.). $25,000 ’18 OBSJAN; $40,000 ’18 OBSOCT.

Kettle Corn–Take Interest by More Than Ready; REINVESTEDINTEREST, c, 3, TDN, Msw, 6-22, 5 1/2f, 1:08 . B-Jaroslav Gold (OH.).

Mark Valeski–Naughty Lady by Divine Park; TEST THE WATER, g, 3, FMT, Mcl 5000, 6-22, 4f, :46 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $5,000 ’18 KEESEP.

Munnings–Hailey d’Oro by Medaglia d’Oro; EVIDENCE, g, 3, TAM, Mcl 10000, 6-22, 6f, 1:11 . B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $22,000 ’18 KEESEP.

Paddy O’Prado–Street Fantasy by Street Sense; EMILY LANE, f, 3, IND, Msw, 6-22, 1m, 1:41 4/5. B-Peter Scott Reiman (IN.).

Race Day–Fast Deal (MSW$273,058), by Grand Slam; HENRYS DEAL, f, 3, LS, Msw, 6-22, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $30,000 ’18 FTKJUL; $65,000 2019 OBSAPR.

Revolutionary–Myturtlecreekbabe by Discreetly Mine; RANCHO BARGO, g, 3, LS, Mcl 10000, 6-22, 1m, 1:40 1/5. B-Barnett Eques (KY.).

Silver Saint–Bella Cash by Chromite; ROCKIN O, g, 3, ARP, Msw, 6-22, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Glen Scott (CO.). $2,000 ’18 COLAUG.

Tidal Volume–Our Little Lucy by Valid Wager; MUSTANG WILLIE, c, 3, TDN, Msw, 6-22, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Carol Duncan & Daryl Duncan (OH.).

Violence–My Uptown Gal by City Zip; HOODOO BROWN, g, 3, LS, Mcl 25000, 6-22, 1m, 1:40 4/5. B-Mockingbird Farm LLC (OK.). $30,000 ’17 KEENOV; $18,000 ’18 FTKOCT.

Declaration of War–Dina Gold by Seeking the Gold; HERBIES TOYS, g, 4, IND, Msw, 6-22, 1 1/16mT, 1:45 . B-Gabriel Duignan & Maidenhead Bloodstock (KY.). $130,000 ’17 KEESEP.

Kodiac (GB)–Green Oasis by Green Desert; THELMA AND ANNIE (IRE), f, 4, LAD, Msw, 6-22, a5fT, :58 2/5. B-Michael G. Daly (IRE.). 52,000EUR ’17 GOFFEB.

Midshipman–Newport Harbour by Full Mandate; DEUCES ARE WILD, g, 4, CTM, Msw, 6-21, 5 1/2f, 1:02 1/5. B-Frank Bodell (KY.).

Silver City–Castelli’s Ace by Leo Castelli; SILVER AND ACES, g, 4, LS, Mcl 20000, 6-22, 6f, 1:12 4/5. B-Larry S. Huntsinger (TX.). $36,000 2018 TEXAPR.

Strong Mandate–Orangeblackandgold by Rock Hard Ten; GOLDEN COMMAND, f, 4, IND, Msw, 6-22, 5f, :59 1/5. B-Randy Burkett (IN.). $8,100 2019 INDOCT.

Trappe Shot–Parting Kiss by Artie Schiller; BUSSTER VON TRAPPE, g, 4, DEL, Msw, 6-22, 1mT, 1:35 4/5. B-Monica Bauman (KY.).

Treasure Beach (GB)–Lady Circle by Domestic Dispute; BEACH LADY, f, 4, TAM, Mcl 10000, 6-22, 1mT, 1:37 4/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Twirling Candy–Fly Again by Fusaichi Pegasus; MISTER MISTER, g, 4, DEL, Mcl 5000, 6-22, 6f, 1:11 4/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.). $25,000 ’17 KEESEP.

Uncaptured–Musical Beat by War Chant; CAPTURE THE MUSIC, g, 4, FE, Msw, 6-22, 5fT, :59 3/5. B-Dr. Victoria Banks & Alan Alber (ON.). C$35,000 ’17 ONTAUG.

Drosselmeyer–Quite Sassy by Smart Strike; TORNADO BOY, g, 5, MNR, Msw, 6-22, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Vartan Vartanov (KY.).