North American Maiden Winners June 24

Constitution–Spring Water by Spring At Last; ALEXANDRIA, f, 2, BTP, Msw, 6-23, 4 1/2f, :53 3/5. B-Blazing Meadows Farm LLC & WinStar Farm, LLC (OH.).

Custom for Carlos–Band of Time by Time Bandit; B B MOODY, g, 2, LS, Msw, 6-23, 4 1/2f, :52 2/5. B-Clear Creek Stud LLC (LA.). $12,000 ’19 ESLYRL.

Maclean’s Music–Sweet Jackie Jo by Stormy Atlantic; CHEME, f, 2, LAD, Msw, 6-23, 4f, :47 3/5. B-4 M Ranch (LA.). $145,000 ’19 ESLYRL.

The Big Beast–Twocatsintheyard by Andiron; SON OF A BEAST, c, 2, GP, Msw, 6-24, 5f, :59 . B-Jettany Thoroughbred Corp. & JAG RacingInc. (FL.).

Too Much Bling–Pacific Sunrise by Belong to Me; ISLAND SUN, c, 2, LS, Msw, 6-23, 4 1/2f, :52 3/5. B-W. S. Farish (TX.).

Vancouver (AUS)–Wendy Wow by Invasor (ARG); NICKY TWO SHOES, c, 2, TDN, Msw, 6-23, 5f, 1:00 2/5. B-Southern Comfort Farm LLC (KY.).

Archarcharch–Sliver of Hope by Value Plus; PREPARE FOR GLORY, g, 3, IND, Msw, 6-23, 5f, 1:00 . B-Southern Chase Farm, Inc. & KAREN DODD (IN.). $50,000 2019 OBSAPR.

Archarcharch–Joxy Roxy by City Zip; PENNY SHOTS, f, 3, TDN, Msw, 6-24, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-R. Gorham (OH.).

Artie Schiller–Texas Aggie by Purge; TEXAS SUGAR, f, 3, TDN, Msw, 6-24, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-R Gorham & Mast Thoroughbreds LLC (OH.).

Bold Warrior–Sassy Lady Rocket by Richter Scale; MISS TREATED STAR, f, 3, BTP, Mcl 10000, 6-24, 5 1/2f, 1:07 . B-Hal Snowden Jr. (OH.).

Cairo Prince–Well Heeled Lady by Broad Brush; NOD TO PERSIA, g, 3, IND, Mcl 16000, 6-23, 1 1/16m, 1:48 4/5. B-Anderson Boulton Thoroughbreds LLC (KY.). $65,000 ’17 KEENOV; $160,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Zanotti(MG1P$435,154).

Desert Code–Lujien Lujien by Cozzene; CODE GRAY, g, 3, GRP, Moc 20000, 6-23, 5f, 1:01 . B-Harris Farms (CA.). *Full to Desert Steel(MSP$362,649).

Even the Score–Dehere and Now by Dehere; DESIGNATE, f, 3, TDN, Mcl 5000, 6-23, 6f, 1:15 1/5. B-Elkhorn Oaks Inc (MI.).

Fed Biz–Confession by Broken Vow; LEISHLANICK, f, 3, TAM, Mcl 10000, 6-24, 7f, 1:27 . B-Dermot Joyce (KY.). $8,500 2019 OBSAPR.

Hard Spun–Sky Girl (G3), by Sky Mesa; BIGDADDY’SFLYINGHI, g, 3, CBY, Mcl 5000, 6-23, 1m, 1:39 1/5. B-Alpha Delta Stables, LLC (KY.). $60,000 2019 OBSAPR.

Into Mischief–Stormy Rhapsody by Unbridled’s Song; ARKAAN, c, 3, PRX, Msw, 6-24, 6f, 1:10 1/5. B-Fred W. Hertrich lll & John D. Fielding (KY.). $320,000 ’17 KEENOV; $450,000 ’18 KEESEP.

Jump Start–Cam’s Cousin by Silver Deputy; PHILADELPHIA BELLE, f, 3, PRX, Msw, 6-23, 6f, 1:11 1/5. B-Nick Polydoros (PA.).

Liam’s Map–Perfect Pegasus by Fusaichi Pegasus; DREAMS OF YVONNE, c, 3, BTP, Msw, 6-23, 1 1/16m, 1:47 . B-Hayden Noriega (KY.).

Liam’s Map–Pappascat by Scat Daddy; TYNAN, f, 3, IND, Msw, 6-23, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Rustlewood Farm, Inc. (FL.). $225,000 ’18 KEESEP.

Munnings–Divinite (FR) by Mr. Sidney; TOUGH COMPANY, g, 3, LS, Mcl 25000, 6-24, 1m, 1:40 2/5. B-Mrs. Alec Head (KY.). $130,000 ’18 KEESEP.

My Golden Song–Sassy Sondra by Officer; CADDO FOX, g, 3, LS, Msw, 6-23, 1m, 1:39 4/5. B-Richard Martin & Danny Payne (TX.).

Orb–Dances With Ashley by Wildcat Heir; HOVER, g, 3, BTP, Msw, 6-24, 5f, :58 3/5. B-Bellepoint Management, LLC (KY.).

Proud Citizen–Loveyasister by Not for Love; VIVA LA SECRETA, f, 3, LAD, Mcl 5000, 6-24, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Tom Durant (KY.).

Sabercat–Run N Sassy by Run Production; SABER RUN, g, 3, LAD, Msw, 6-23, a7 1/2fT, 1:34 2/5. B-L. H. Dunham Jr. (LA.).

Speightstown–Pay Lady by Seeking the Gold; JEOPARDY JAMES, c, 3, DEL, Msw, 6-24, 6f, 1:10 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $135,000 ’18 KEESEP; $585,000 2019 OBSAPR. *Full to Lighthouse Bay(G1$365,706).

Strong Mandate–Rose Run by Will’s Way; IDEA MAN, c, 3, IND, Msw, 6-23, 1m, 1:41 3/5. B-Fred McCrary & Neil McCrary (IN.).

The Big Beast–La Reina Del Sur by Kodiak Kowboy; KING OF THE SOUTH, g, 3, FP, Mcl 4000, 6-23, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Jesus Solis (FL.). $17,000 ’18 OBSOCT.

Treasure Beach (GB)–What a Lady by West Acre; SPLENDOR BEACH, f, 3, TAM, Mcl 16000, 6-24, 1mT, 1:36 3/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Twirling Candy–Tinca’s Song by Unbridled’s Song; W W CANDY, c, 3, FP, Msw, 6-23, 6f, 1:11 4/5. B-Farm III Enterprises LLC (FL.). $17,000 2019 OBSJUN.

Uncle Mo–Satulah by Gone West; MO OF THE WEST, f, 3, GP, Msw, 6-24, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Don Ming (FL.). $300,000 2019 FTFMAR.

Alpha–So Sharp by Saint Liam; LANEBURG, g, 4, LAD, Mcl 5000, 6-24, 7f, 1:27 . B-Cloyce C. Clark Jr. (KY.). *1/2 to Sharp Azteca(G1$2,406,740).

Behold de Buy–Citi Square by City Zip; CITI SHINER, f, 4, ARP, Mcl 5000, 6-23, 6f, 1:14 2/5. B-Donna J. Eaton (CO.).

Candy Ride (ARG)–Starship Duchess by Speightstown; THENEXTBESTTHING, c, 4, GP, Mcl 12500, 6-24, 5fT, :55 3/5. B-Louie J. Roussel III (KY.).

Drosselmeyer–Stargazzing by Royal Academy; NUTCRACKER BALLET, f, 4, IND, Mcl 25000, 6-23, 6f, 1:12 3/5. B-Cedar Brick Farm & Patrick Huffman (IN.).

Eskendereya–Vitera by Sharp Humor; SHESAIDSHESPERFECT, f, 4, GRP, Mcl 8000, 6-23, 6 1/2f, 1:26 2/5. B-Dr. Rodney Orr (KY.). $2,000 ’17 WASAUG.

Kentucky Bear–Van Lew by Closing Argument; CHICK BEAR, f, 4, FE, Mcl 4500, 6-23, 5f, 1:00 . B-Racing Canada Inc. & Mr. & Mrs. Diane Smullen (ON.). C$2,000 ’17 ONTAUG.

Kick On–Kara’s Cat by Stormin Fever; CATALE COLE MAN, g, 4, FMT, Mcl 10000, 6-22, 6f, 1:15 2/5. B-Mace Ward & Lance Evans (OK.).

Mister Lucky Cat–Eternal Joy by New Way; LUCKILY, f, 4, FMT, Mcl 10000, 6-23, 4f, :47 . B-Millar Equine (OK.). $44,000 ’17 OKCAUG. *1/2 to Heykittykittykitty(G1P$495,161).

Point of Entry–Guard the Empire by Empire Maker; IMPERIAL GUARD, g, 4, TAM, Mcl 10000, 6-24, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-George Kerr & Tim Odonohue (FL.).

Quality Road–Initiation by Deputy Minister; SANGUINE, f, 4, TAM, Msw, 6-24, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Seville (GER)–Dreaming of Sasha by Wheaton; DREAMIN OF SEVILLE, g, 4, GP, Mcl 12500, 6-24, 1mT, 1:35 3/5. B-Jospeh Francis Ludford III & Shelly Anne Ludford (FL.).

Songandaprayer–Palmetto Bay by Broad Brush; LOS SUENOS, f, 4, FMT, Mcl 5000, 6-23, 4f, :46 2/5. B-Baronne Farms, LLC (LA.). $2,000 ’17 ESLOCT. *1/2 to Palmy Bay(MSW$333,335).

Well Positioned–Gita by Sahm; PRETTY GITA, f, 4, FP, Mcl 4000, 6-23, 6f, 1:14 2/5. B-William P Stiritz (IL.).

Gruff–Nanie’s Whirl by Pancho Villa; ITSAGRUFFWHIRL, m, 5, FMT, Mcl 10000, 6-23, 6f, 1:16 4/5. B-P & D Racing Stables (OK.).

Smiling Tiger–Mimi n’ Lili by Salt Lake; METATIGER, g, 5, GRP, Moc 20000, 6-23, 5f, 1:00 . B-Melania Metanovic & Liliana Metanovic (NY.).