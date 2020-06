North American Maiden Winners June 30

Giant Surprise–Tuff and Charming by Silver Charm; WELL PRO, g, 2, CBY, Msw, 6-30, 4 1/2f, :52 . B-Johnny Coito & Nicole DePalma, Rick &Joyce Osborne & Lee Treacy (MN.). $5,000 ’19 MINYRL.

Justin Phillip–Silkworm by Dixie Union; J’S SILKY, f, 2, TAM, Msw, 6-30, 5f, 1:01 2/5. B-Moonshine Meadow Ranch (FL.). $22,000 ’19 OBSJAN; $5,000 2020 OBSMAR.

Algorithms–Lili Von Shtupp by Colonel John; VONSTER, g, 3, ARP, Mcl 5000, 6-30, 1m, 1:42 . B-Glencrest Farm LLC (KY.). $3,000 ’18 KEEJAN.

Blame–My Mammy by Came Home; BEACON HILL, c, 3, IND, Msw, 6-30, 1m 70y, 1:42 1/5. B-Newtown Anner Stud (KY.). $500,000 ’18 FTSAUG. *1/2 to Ferdinanda(MSW$282,700) *1/2 to Out for a Spin(G1$392,363).

Danza–Static Charge by Ghostzapper; SMUGGLER’S GHOST, c, 3, BTP, Msw, 6-30, 6f, 1:12 3/5. B-Jeff Zlonis & Kari Provost (KY.).

Duke of Mischief–Video Vixen by Wild Event; DUKE OF HEARTS, g, 3, FE, Mcl 4500, 6-30, a7fT, 1:27 2/5. B-Bruno Schickedanz (FL.).

Ghaaleb–Gita by Sahm; SUMMER’S WINNER, f, 3, FP, Msw, 6-30, 6f, 1:11 4/5. B-William P Stiritz (IL.).

Greeley’s Galaxy–Sent by Subordination; SENT’S GALAXY, g, 3, LAD, Mcl 5000, 6-30, 6f, 1:14 1/5. B-Ronnie Ward & Robert Stubbs (LA.).

Kantharos–Seth’s Toy by Full Mandate; DINNER AT FIVE, f, 3, GP, Mcl 12500, 6-30, 5fT, :56 2/5. B-Joel W. Sainer (FL.).

Karakontie (JPN)–Viva Allegiance by Proud Citizen; VIVA CAT, f, 3, LS, Mcl 10000, 6-30, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Winchester Farm (KY.).

Mineshaft–Ava Darling by Gilded Time; CHILI NELSON, g, 3, BTP, Mcl 5000, 6-30, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Oakbrook Farm & Valkyre Stud (KY.). $60,000 ’18 FTKOCT; $6,500 2019 OBSJUN.

Mr Speaker–Nice Girl by Old Fashioned; TALK NICE, f, 3, TAM, Mcl 10000, 6-30, 1m 40y, 1:45 4/5. B-Mike Abraham (KY.). $15,000 ’18 FTKOCT; $30,000 2019 OBSAPR.

Power Broker–Mount Nevis by Empire Maker; RISE TO POWER, f, 3, TDN, Mcl 5000, 6-30, 1m, 1:42 3/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. &Dakota Ridge Horse Farm, Inc. (KY.). $10,000 ’17 KEENOV; $4,700 ’18 KEESEP.

Stay Thirsty–Always Kitten by Kitten’s Joy; GO KITTEN, f, 3, FMT, Mcl 10000, 6-29, 1m, 1:45 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $7,000 ’18 KEESEP.

Tapiture–Goodwood Gal by Grand Slam; TAPIGAL, f, 3, IND, Mcl 5000, 6-30, 5f, :59 3/5. B-Whitney Bicknell & Ben Delong (KY.). $30,000 2019 OBSJUN.

The Hunk–Call for Rozes by Chitoz; A ROZE AND WINE, f, 3, CBY, Mcl 40000, 6-29, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (MN.).

Treasure Beach (GB)–Raggle Taggle by Milwaukee Brew; ELLA’S ISLAND, f, 3, TAM, Mcl 16000, 6-30, 1mT, 1:36 1/5. B-Debora Corral Morgan (FL.).

Western Pride–Added Delight by Northern Afleet; DELIGHTFUL PRIDE, f, 3, TDN, Mcl 7500, 6-30, 6f, 1:17 . B-Matthew D. Shanyfelt (OH.).

Burbank–Tellmewhat by Lucky Lionel; FINAL BURBANK, g, 4, FMT, Msw, 6-29, 6 1/2f, 1:22 . B-Beth Caster & Boyd Caster (OK.).

Indy Wind–Siber Tour by First Tour; BELLAS FELLA, c, 4, GP, Mcl 10000, 6-30, 1m, 1:38 4/5. B-Julio Manuel Garriga (FL.). $1,100 ’17 OBSOCT.

Majesticperfection–Nanyehi by Cherokee Run; FORBETTERORWORSE, g, 4, BTP, Mcl 7500, 6-30, 6f, 1:12 . B-Fortune Racing LLC (KY.).

Quality Road–Aspiring by Seeking the Gold; NEW HOPE ROAD, f, 4, BTP, Msw, 6-30, 1m 70y, 1:44 . B-G. Watts Humphrey Jr. & W. S. Farish (KY.).

Uncaptured–Take Me to Zuber by Toccet; WRITTEN PERMISSION, g, 4, FMT, Mcl 5000, 6-29, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Ocala Stud (FL.). $57,000 2018 OBSAPR.

Vengeful Wildcat–Terri the Magic by Dehere; PURRSISTENT, f, 4, ASD, Msw, 6-29, 6f, 1:12 1/5. B-Dr. Betty Hughes (MB.).