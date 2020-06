North American Maiden Winners June 5

Bind–Keenly Enduring by During; MAMAS GONE CRAZY, f, 2, EVD, Msw, 6-5, 2 1/2f, :27 4/5. B-Brandon Adcock (LA.).

First Dude–Rosie Red by Exchange Rate; FAMOUS GENT, c, 2, GP, Msw, 6-5, 5f, :58 4/5. B-Trilogy Stable & Plesa (FL.).

Oxbow–Tapajo by Tapit; COUNTY FINAL, c, 2, CD, Msw, 6-5, 5 1/2fT, 1:06 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $9,500 ’19 KEESEP.

Square Eddie–Bas by Flower Alley; BOLDEN, c, 2, SA, Msw, 6-5, 5f, :59 2/5. B-Reddam Racing LLC (CA.). $100,000 ’19 FTCYRL.

Bayern–Sweet Dixie Belle by Dixie Union; WILD UNION, c, 3, CD, Mcl 75000, 6-5, 1m, 1:36 3/5. B-Millennium Farms (KY.). $95,000 ’18 KEESEP; $225,000 2019 OBSMAR.

Finale–Salty Wonder by Outofthebox; SHIO, g, 3, RUI, Mcl 10000, 6-5, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-R Legacy Racing, Inc. (NM.).

Flatter–Shezsocool by Tale of the Cat; TEMPLEMENT, f, 3, BTP, Mcl 4000, 6-5, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-B.D. Gibbs Farm, LLC & Fleetwood Bloodstock, LLC (KY.). $110,000 ’18 KEESEP.

More Than Ready–May Day Vow by Broken Vow; MUKULWITZ, c, 3, GP, Msw, 6-5, 5f, :58 . B-St. George Stables (KY.).

Orb–Butterfly Soul by Henny Hughes; ORB’S SOUL, f, 3, CD, Mcl 30000, 6-5, 7f, 1:24 . B-Glen View Oaks, LLC (KY.). $60,000 ’18 KEESEP.

Palace Malice–Oenophile by Pulpit; COPPER CHALICE, g, 3, BEL, Msw, 6-5, 6f, 1:12 4/5. B-Richard Lugovich Jr. & Barbara Nelson (NY.).

Shanghai Bobby–Beautiful Lu by Gone West; ABUELO PAPS, c, 3, LRL, Msw, 6-5, 5 1/2f, 1:02 4/5. B-Marathon Farms Inc. (MD.). $35,000 2019 OBSAPR.

Stroll–Burnish (G3), by Menifee; BLACKBERRY LISA, f, 3, RUI, Mcl 10000, 6-5, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Stone Farm (KY.). $4,000 ’18 KEESEP.

Uncle Mo–Andraste by Pulpit; UNCLE GEORGE, c, 3, BEL, Msw, 6-5, 6fT, 1:09 1/5. B-Waterville Lake Stables, Ltd LLC (NY.). $310,000 ’18 FTNAUG. *1/2 to Storm Prophet ($362,776) *1/2 to Epping Forest (SP$306,000).

Will Take Charge–Babe I’m Ready by More Than Ready; KAYLA’S COWGIRL, f, 3, GG, Mcl 5000, 6-5, 5f, :59 1/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Into Mischief–Incentive by Mr. Greeley; IDLE TIME, g, 4, BEL, Mcl 40000, 6-5, 1mT, 1:35 3/5. B-Mr. & Mrs. Bertram R. Firestone (KY.).

Super Saver–Amansara by War Chant; AMANGALLA, g, 4, GP, Mcl 16000, 6-5, 1m, 1:39 . B-R. A. Hill Stable (KY.). *1/2 to Siem Riep (MSW$339,161).

Twirling Candy–Six Nations Rugby by Ten Centuries; FAT MAKER, g, 4, BTP, Mcl 4000, 6-5, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Thomas J. Young (KY.).

Curlin–In My Glory by Honour and Glory; JUDGE PARKER, g, 5, BTP, Mcl 12500, 6-5, 5f, :59 3/5. B-Charles Lo (KY.). $52,000 2017 OBSAPR.

Duke of Mischief–Gracie’s Kitty G. by D’wildcat; DUCHES OF GRACE, m, 5, BTP, Msw, 6-5, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Allen Gardner & Jenny Gardner (FL.). $7,500 2017 OBSAPR. *1/2 to Airbus (PER)(G1).