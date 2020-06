North American Maiden Winners June 6

Air Force Blue–Beautiful One by Medaglia d’Oro; BEAUTY QUEEN, f, 2, GP, Mcl 50000, 6-6, 4 1/2f, :52 4/5. B-Hallmarc Stallions LLC (FL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Jimmy Creed–Kathern’s Kitten by Kitten’s Joy; SUNNY ISLE BEACH, f, 2, CD, Mcl 75000, 6-6, 5f, 1:00 . B-Dixiana Farms, LLC & Kenneth L. and Sarah K. Ramsey (KY.). $15,000 ’19 KEESEP.

Union Rags–Enhanced by Malibu Moon; HERD IMMUNITY, c, 2, SA, Msw, 6-6, 5f, :59 2/5. B-Mike G. Rutherford (KY.). $12,000 ’19 KEESEP; $25,000 2020 OBSMAR.

Alpha–Sketch Book by Stormy Atlantic; A IS FOR ARTIST, c, 3, CT, Msw, 6-6, 4 1/2f, :53 2/5. B-Daybreak Stables, Inc. (VA.).

Bayern–Montmartre Morning by Tiznow; BREAKFAST BALL, f, 3, GG, Mcl 25000, 6-6, 1 1/16mT, 1:44 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $15,000 ’18 KEESEP.

Curlin–Achieving by Bernardini; CEZANNE, c, 3, SA, Msw, 6-6, 6 1/2f, 1:16 . B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. &St. Elias Stables, LLC (KY.). $3,650,000 2019 FTFMAR. *1/2 to Counterforce (MSW$323,708) *1/2 to Arabian Hope (G3).

Goldencents–Zip Cash Back by City Zip; PURPLE SCOOTER, f, 3, WO, Moc 25000, 6-6, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Clarkland Farm (KY.). $40,000 ’18 FTKJUL.

Idiot Proof–Darkness Night (ARG) by Hidden Prize; DARK PROOF, g, 3, GG, Mcl 12500, 6-5, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Victory Rose Thoroughbreds, Inc. (CA.).

Karakontie (JPN)–Spring Free by Royal Academy; MISS FLYING SUN, f, 3, GP, Mcl 25000, 6-6, 1m, 1:37 3/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $17,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Grand Slam Andre (MSW$322,711).

Luftikus–Lemon Drop Chick by Lemon Drop Kid; LUFTY’S KISSES, g, 3, CT, Msw, 6-5, 4 1/2f, :53 1/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.).

Majesticperfection–Tipsy At Midnight by Midnight Lute; TIPSY GAL, f, 3, CD, Msw, 6-6, 7f, 1:23 1/5. B-Rock Ridge Thoroughbreds, LLC (KY.).

Oxbow–Wicked Angel by Distinctive Pro; LIFE CHANGER, c, 3, BEL, Msw, 6-6, 6f, 1:10 2/5. B-Robert Clements (KY.). $75,000 ’17 FTKNOV; $180,000 ’18 KEESEP.

Personal Interest–Oh My Danielle by Pentelicus; HONEST GAL, f, 3, GP, Mcl 10000, 6-6, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Run Production–My Friend Lacey by My Friend Max; FRIENDLYPRODUCTION, c, 3, LAD, Mcl 5000, 6-6, 5 1/2f, 1:08 . B-Daman Paul Albarado (LA.).

Souper Speedy–Silver Adventure by Silver Deputy; STERLING SPEED, f, 3, WO, Moc 40000, 6-6, 5f, :58 . B-Jennifer S. Leuty (ON.). C$30,000 ’18 ONTAUG. *1/2 to Shaft of Light (G1P$380,843).

Three Chopt Road–Favorite Princess by Bop; THREE BOPS, f, 3, CT, Msw, 6-5, 4 1/2f, :53 2/5. B-Bybee Road Farm (WV.).

Tizway–Doyouwanttodance by Disco Rico; DANCE AWAY, f, 3, LAD, Msw, 6-6, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Melissa Cantacuzene (LA.).

Tritap–Sweet City Band by City Zip; RAPIDASHQUEEN, f, 3, LRL, Mcl 10000, 6-6, 6f, 1:11 4/5. B-Dr. & Mrs. Thomas Bowman & Dr. Brooke Bowman (MD.).

Goldencents–Marianka by Ascot Knight; FAIRYWREN, f, 4, WO, Msw, 6-6, 6fT, 1:08 1/5. B-Nicholas M. Lotz (KY.). *1/2 to High Button Shoes (G3$278,221) *1/2 to Matt’s Broken Vow (MG3$370,884).

Kodiac (GB)–Alizaya (IRE) by Highest Honor (FR); QUEEN MEDB (IRE), f, 4, CD, Msw, 6-6, 1 1/8mT, 1:51 1/5. B-Denis McDonnell (IRE.). 36,000GBP ’17 GUKAUG.

Liaison–Queenameina by Read the Footnotes; QUEEN’S MASON, g, 4, CD, Mcl 20000, 6-6, 6f, 1:09 4/5. B-Erv Woolsey & Ralph Kinder (KY.).

Sidney’s Candy–Thrill After Dark by Lyphaness; THRILL’S LEGACY, f, 4, GG, Mcl 25000, 6-6, 6f, 1:11 2/5. B-Jim Grigsby Jr. & Stacy Moon (KY.).

Speightstown–Patti’s Regal Song by Unbridled’s Song; ISLAND SONG, g, 4, CD, Mcl 10000, 6-6, 6f, 1:09 4/5. B-River Bend Farm Inc., Austin Musselman & Janie Musselman (KY.).

Star Guitar–Scintillating ($336,994), by War Deputy; PURPLE HEART ROAD, g, 4, EVD, Mcl 5000, 6-6, 1m, 1:44 . B-Clear Creek Stud LLC (LA.). $10,000 ’17 ESLYRL.

Super Saver–Solo Piano by Empire Maker; CLAVICHORD, g, 4, RUI, Msw, 6-6, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.). $15,000 2019 KEENOV.

Verrazano–Classira (IRE) by Danehill; MISS VERRAZANO, f, 4, WO, Mcl 10000, 6-6, 6f, 1:12 . B-Joey Gee Thoroughbreds (ON.).

Get Stormy–Frances Slam by Grand Slam; GRAND ATLANTIC, g, 5, LAD, Mcl 12500, 6-6, 1mT, 1:38 4/5. B-Ann Hayes (KY.). $1,700 ’16 KEESEP.

Lemon Drop Kid–Not Be Forgotten by Tale of the Cat; SHEZALEMONDROPKID, m, 5, CT, Mcl 12500, 6-5, 7f, 1:29 . B-Sierra Farm (KY.). $2,000 2019 KEEJAN.