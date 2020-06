North American Maiden Winners June 7

Artie Schiller–La Pequena Gigi by Sky Mesa; MAJESTIC GIGI, f, 3, SA, Mcl 62500, 6-7, 5 1/2fT, 1:03 2/5. B-George Yager (KY.).

Bold Warrior–After the Applause (SP$252,753), by Lost Soldier; MONEY MATTERS, g, 3, WO, Mcl 10000, 6-7, 6f, 1:11 1/5. B-Hal Snowden Jr. (KY.).

Country Day–Vanilla Babe by Bianconi; SATCHEL DE RITCHES, g, 3, MNR, Msw, 6-7, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Freddy Lewis Jr. (KY.). *1/2 to Bad Student($381,719).

Cyclotron–Supermodel by Yankee Gentleman; ANNA FANTASTIC, f, 3, SA, Msw, 6-7, 5 1/2f, 1:05 . B-Karen Headley (CA.).

Danza–Cool Ten Grand by Malibu Moon; COMPOUND INTEREST, g, 3, CT, Mcl 5000, 6-6, 4 1/2f, :52 3/5. B-A. G. Chaudry (MD.).

Data Link–Silvertonguediva by Arch; LIL WATTY, f, 3, CT, Msw, 6-6, 7f, 1:29 2/5. B-Bradley W. Purcell (KY.).

Dialed In–Run a Round by Broken Vow; COLOMBIAN GOLD, f, 3, SA, Mcl 62500, 6-7, 1mT, 1:36 2/5. B-Joe B. Mulholland Jr., John P. Mulholland & Karen Mulholland (KY.).

Dragon Pulse (IRE)–Miriam’s Song (GB) by Royal Applause (GB); I WILL YEAH (IRE), c, 3, GG, Mcl 25000, 6-7, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Jerry Murphy (IRE.). 5,800EUR ’18 GOFOPN; 21,000EUR 2019 GORMAY.

Fast Anna–El Mirage Queen by Gilded Time; PRINCESS AVRIL, f, 3, GP, Mcl 12500, 6-7, 5fT, :57 1/5. B-Jay Goodwin & Haymarket Farm, LLC (KY.). $2,500 ’18 FTKFEB; $20,000 ’18 FTKOCT; $4,000 2019 OBSAPR.

Flashpoint–Hemingwa’swhiskey by Open Forum; TWO WITH A TEN, f, 3, EVD, Mcl 5000, 6-6, 6f, 1:14 4/5. B-James R Dimel (LA.).

Frac Daddy–Kamaina Rose by Royal Academy; ENNIS THE MENACE, g, 3, WO, Moc 40000, 6-7, 5f, :57 2/5. B-Richard Moylan (ON.). C$60,000 ’18 ONTAUG. *1/2 to Royal Blessing(G3P$415,293).

Gervinho–Let’s Eat Out by Native Regent; SOUND CHECKERS, c, 3, LA, Mcl 3500, 6-6, 4 1/2f, :52 4/5. B-Howard & Janet Siegel Racing LLC (CA.).

Kafwain–Joyce and Me by Discreet Cat; LET’S REJOYCE, c, 3, GG, Msw, 6-7, 6f, 1:11 . B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Macho Uno–Elloluv (MG1$1,297,075), by Gilded Time; SENORITA UNO, f, 3, WO, Mcl 15000, 6-7, 5f, :59 1/5. B-Adena Springs (KY.). $10,000 2019 OBSJUN.

Pioneerof the Nile–Arienza by Giant’s Causeway; FRONT MAN, c, 3, CD, Mcl 50000, 6-7, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Robert Low & Lawana Low (KY.).

Point of Entry–Kaili by Grand Slam; WHEAL GRACE, f, 3, GG, Msw, 6-6, 6f, 1:10 2/5. B-Edward Denike & Theresa Denike (KY.).

Quality Road–Bern Legacy by Bernstein; WAKES UP HAPPY, f, 3, CT, Mcl 5000, 6-6, 6 1/2f, 1:22 . B-Millennium Farms (KY.). $140,000 ’18 KEESEP; $140,000 2019 FTMMAY.

Run Away and Hide–Bob’s Barb by Lord Avie; ALL INCLUSIVE, g, 3, WO, Moc 25000, 6-7, 6 1/2f, 1:17 . B-Andy Stronach (ON.). C$25,000 ’18 ONTAUG.

Sky Kingdom–Sixth and Walnut by Defrere; CHEZ PAREE, f, 3, GP, Mcl 32000, 6-7, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-RedBob Farms Inc. (KY.). $26,000 ’18 FTKJUL; $22,000 2019 OBSMAR.

Song of Navarone–Heavenly Jewel by Survivor Slew; JEWEL OF NAVARONE, g, 3, RUI, Mcl 10000, 6-7, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Henry Dominguez (NM.).

Tiznow–Dontgetinmyway by Machiavellian; TRIDENT HIT, c, 3, CD, Msw, 6-7, 7f, 1:24 . B-Penny McCarthy, Shane Doyle & Tiznow Syndicate (KY.). $45,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Dorsett(SW$303,965).

Twirling Candy–Radiant Cut by Sharp Humor; HENNI PENNY, f, 3, BEL, Msw, 6-7, 6fT, 1:09 1/5. B-Robert Spiegel (KY.).

Uncaptured–Petunia Face by Congrats; JEALOUS BOYFRIEND, g, 3, GP, Msw, 6-7, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Dennis Edward Foster (FL.). $35,000 ’18 OBSJAN; $67,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Derek Adrian(champion in Puerto Rico ).

Uncle Mo–Akilina (G3P$316,460), by Langfuhr; PANDAMOM, f, 3, BEL, Msw, 6-7, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Oak Bluff Stables, LLC (NY.). *1/2 to Governor Malibu(MG2P$665,700).

Big Brown–Token Bay by Gold Token; DANCERS FOR TOKEN, g, 4, BEL, Msw, 6-7, 1m, 1:36 4/5. B-Glas-Tipp Stable LLC (NY.).

Itsmyluckyday–Silver Spring by Langfuhr; MR. DIFFLEY, g, 4, WO, Msw, 6-7, 6fT, 1:08 1/5. B-Gustav Schickedanz (ON.).

Temple City–Clarendon Fancy by Malibu Moon; QUIET COMPANY, f, 4, CD, Mcl 50000, 6-7, 1mT, 1:37 1/5. B-Sagamore Farm (MD.).