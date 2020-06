North American Non-Graded Stakes Results June 13

STAR SHOOT S., WO, $85,984, 3YO, F, 6F, 6-13.

2— OWLETTE, f, 3, Frac Daddy–Itstartswithadream, by American Chance. ($7,500 ’18 KEESEP). O-Ten Broeck Farm, Inc, B-Michael C Byrne (ON), T-Wesley A. Ward, J-Jerome Lermyte, $53,005.

5— Curlin’s Voyage, f, 3, Curlin–Atlantic Voyage, by Stormy Atlantic. O-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc (J G Sikura) and Windsor Boys Racing, B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc (ON), $17,668.

8— Coach Lori, f, 3, Cairo Prince–Town Grad, by Speightstown. O-Brereton C Jones, B-Brereton C Jones (KY), $7,362.

Also Ran: Two Sixty, New York Groove, Tara Dawn, Ima Beast, Cool Shadows, Take Charge Eh.

Winning Time: 1:09 2/5 (ft)

Margins: 1 3/4, 1HF, 2.