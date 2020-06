North American Non-Graded Stakes Results June 19

2—

JACK AND NOAH (FR), c, 3, Bated Breath (GB)–Winter Count, by Mizzen Mast. (47,000EUR ’18 ARQAUG; 160,000EUR 2019 ARQMAY). O-Gary Barber, B-Oceanic Bloodstock Inc & Ariane Gravereaux (FR), T-Mark Casse, J-John Velazquez, $44,000.