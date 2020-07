Delaware Park At a Glance July 20

TRACK BIAS MEET(06/17 – 07/18)

Distance #

Race %

Wire Best

Style Best

Posts 5.5fDirt 22 41% E Rail 6.0fDirt 36 22% E Outside 1 MileDirt 21 5% E/P Middle 1m 70yDirt 14 14% E/P Middle Turf Sprint 14 36% P Rail/Ins Turf Routes 16 19% E/P Rail/Ins

TRACK BIAS WEEK(07/12 – 07/18)

Distance #

Race %

Wire Best

Style Best

Posts 5.5fDirt 10 50% E Rail/Ins 6.0fDirt 6 17% P Outside 1 MileDirt 3 0% S Middle 1m 70yDirt 5 20% E/P Outside Turf Sprint 5 60% E Rail/Ins Turf Routes 5 0% E/P Ins/Mid