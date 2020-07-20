North American Allowance Results July 20

|LS, 1ST, ALW, $41,300, 3YO/UP, 1MT, 7-20.
|10—
|HE’S A SUITOR, g, 3, Hat Trick (JPN)–Bluegrass Arch, by Bluegrass Cat. O-Collinsworth Thoroughbred Racing LLC, B-Lori Collinsworth & Mark Collinsworth (TX), T-W. Bret Calhoun, J-Richard E. Eramia, $24,360.
|1—
|Disinclined, g, 6, Valid Expectations–Crepe Myrtle, by Purge. O-Brant Schafer, B-Brant Schafer (TX), $8,120.
|12—
|Canyutel, g, 7, Sing Baby Sing–Little Biz, by Supreme Cat. O-Karen E Jacks, B-Tom Durant (TX), $4,466.
|Winning Time: 1:36 1/5 (fm)
|IND, 4TH, AOC, $34,500, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-20.
|5—
|INTHEMIDSTOFBIZ, f, 4, Fed Biz–Midst, by Closing Argument. O-Contreras Stable and Knapczyk, Andrew, B-JD Stuart & Mueller Farms, Inc (KY), T-Cipriano Contreras, J-Emmanuel Esquivel, $20,700.
|6—
|More, f, 4, Paynter–More Respect, by More Than Ready. ($85,000 ’17 KEESEP). O-Conrad, Barry and Carol, B-Fred W Hertrich lll & John D Fielding (KY), $6,900.
|3—
|Sterling Miss, m, 5, Mutadda–Sterling Madame, by Unbridled Energy. O-Murphy, Bruce, Allen, Jay, McDonald, Alan and Southwest Racing Stables, B-Paul Van Doren (KY), $3,450.
|Winning Time: 1:10 (ft)
|IND, 2ND, ALW, $32,500, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-20.
|6—
|MYEERAH, f, 3, Constitution–Sacred Forest, by Forestry. ($50,000 ’17 KEENOV; $30,000 ’18 KEESEP). O-Fortune Racing LLC, B-Jeff Little, Teresa Little & MarilynLittle (KY), T-Philip A. Sims, J-Malcolm Franklin, $19,500.
|7—
|Halama, f, 3, Pioneerof the Nile–Milania, by Bernardini. ($125,000 ’17 KEENOV; $200,000 ’18 FTKOCT). O-Sanders, Wayne and Hirsch, Larry, B-Buscar Stables, Inc (KY), $6,500.
|2—
|Ria Munk, m, 5, Paynter–Alpha Mama, by Unbridled’s Song. ($165,000 ’16 KEESEP). O-Lo Hi Stable and Drown, Jeff, B-Camas Park Stud (KY), $3,250.
|Winning Time: 1:10 4/5 (ft)
|TDN, 2ND, ALW, $31,700, 3YO/UP, 1 1/16M, 7-20.
|2—
|AUTHENTIC COWTOWN, g, 3, Cowtown Cat–Echt, by Fusaichi Pegasus. O-Mapleton Thoroughbred Farm and McDonald, James H, B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH), T-James H. McDonald, J-Erik Barbaran, $19,020.
|4—
|Often Enough, g, 5, Offlee Wild–My Stray Cat, by Chimes Band. O-Marion F Gorham, B-Eric Heyman (OH), $6,340.
|6—
|Team Hucky, c, 4, Caleb’s Posse–Winterello, by Thunderello. O-Team Ramgeet Racing Stable LLC, B-Team Ramgeet Racing LLC (OH), $3,170.
|Winning Time: 1:48 1/5 (ft)
|TDN, 5TH, ALW, $30,500, 3YO/UP, 1M, 7-20.
|4—
|I WANNA WIN, g, 4, I Want Revenge–Harlan Cat, by Harlan. O-Elkhorn Oaks, Inc, B-Elkhorn Oaks Inc (OH), T-James R. Jackson, J-Ricardo Feliciano, $19,900.
|8—
|Chief Randel, c, 3, Fiber Sonde–She Could Be Good, by Daylight Savings. O-Harry D Waite, B-Harry D Waite & Ronald C Waite (OH), $6,300.
|1—
|Last Drop of Wine, g, 5, Sing Baby Sing–Girlsasaint, by Saint Liam. O-Irish Charm Thoroughbreds LLC, B-Tom Durant (KY), $2,150.
|Winning Time: 1:41 1/5 (ft)
|TDN, 1ST, ALW, $21,500, 3YO/UP, F/M, 5 1/2F, 7-20.
|5—
|WILLOUGHBY GAP, f, 3, Emcee–Que Chulo, by Bernardini. O-Blazing Meadows Farm LLC, B-Joe Cowles & Emily Cowles (KY), T-Timothy E. Hamm, J-Erik Barbaran, $12,900.
|8—
|Luv Lyes, f, 3, Warrior’s Reward–Jossy Do It, by Proud Accolade. O-David Wolochuk, B-David Wolochuk (KY), $4,300.
|1A—
|Gagliano, f, 3, Palace Malice–Social Savvy, by Deputy Minister. ($7,500 ’18 KEESEP; $4,000 2019 OBSJUN). O-Dave Casalinova, B-Hidden Springs Farm (KY), $2,150.
|Winning Time: 1:06 1/5 (ft)
|TDN, 6TH, ALW, $21,500, 3YO/UP, 1M, 7-20.
|3—
|DISCLOSURE, c, 3, Bernardini–Whisper to Me, by Thunder Gulch. O-Charlie J Williams LLC, B-Pin Oak Stud, LLC (KY), T-Silvano M. Gonzalez, J-Luan Machado, $12,900.
|8—
|Scared Warior, c, 3, Poseidon’s Warrior–Sasha’s Fierce, by Include. ($4,000 2019 OBSJUN). O-Dave Casalinova, B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL), $4,300.
|5—
|Heza Handful, c, 4, Into Mischief–Heywards Park, by Tiznow. ($70,000 ’17 KEESEP). O-Matthew Kosco, B-Arturo Vargas (KY), $2,150.
|Winning Time: 1:41 3/5 (ft)
|FL, 5TH, ALW, $21,000, 3YO/UP, 5F, 7-20.
|2—
|DISCO DEANO, g, 3, Verrazano–Nurse Disco, by Disco Rico. ($36,000 ’18 FTMOCT). O-Stathopoulos, Stelianos and Ferraro, M Anthony, B-Joe di Rico (NY), T-M. Anthony Ferraro, J-Kevin Navarro, $12,600.
|8—
|Lady’s Golden Guy, g, 3, Golden Ticket–Valuable Lady, by Value Plus. O-Debra A Breed, B-Ronald Breed (NY), $4,200.
|7—
|Craigville Beach, g, 4, Big Brown–Twirly Girly, by Johannesburg. O-Patricia A Generazio, B-Patricia Generazio (NY), $2,100.
|Winning Time: :59 2/5 (ft)
|FL, 8TH, ALW, $20,950, 3YO/UP, 5F, 7-20.
|9—
|RALLY CAP, g, 4, Graydar–Dawnie Macho, by Macho Uno. ($60,000 2018 FTMMAY). O-Barrow, Paul W, Wadell, Thomas R and Sarayu Racing Stable, B-Taylor Brothers Properties LLC, William M Hovis (NY), T-Paul W. Barrow, J-Oscar Gomez, $12,660.
|4—
|A Maize Zing Rip, g, 3, Majestic City–Wild About Maize, by Wildcat Heir. O-Old First Ward Stable, B-Robert Simonick (NY), $4,220.
|11—
|Tenency, g, 5, D’ Funnybone–Pegasus Diamond, by Holy Bull. O-Sheila J Englehart, B-Shelia Englehart (NY), $2,110.
|Winning Time: 1:00 (ft)
|FL, 6TH, ALW, $20,670, 3YO/UP, F/M, 5F, 7-20.
|7—
|SPIN A YARN, f, 3, Forty Tales–Satin Sheeks, by Elusive Quality. O-Broman, Sr, Chester and Broman, Mary, B-Chester Broman & Mary R Broman (NY), T-Christopher Progno, J-Luis E. Perez, $12,600.
|10—
|Dublinornothin, f, 4, Dublin–Shea Goodbye, by Hook and Ladder. O-Cramer, David and Spadea, Jr, Anthony, B-David Cramer & Anthony Spadea (NY), $4,200.
|4—
|Dixie Queen, f, 3, Afleet Alex–Sugarandice, by Dixie Union. O-Durgan, Scott and Iorio, Jr, Sal, B-Randy Bloch, et al (KY), $1,800.
|Winning Time: :59 3/5 (ft)
|FL, 1ST, ALW, $19,500, 3YO/UP, F/M, 5F, 7-20.
|4—
|MISS JIMMY, f, 4, Colonel John–Smart Eyes, by Midas Eyes. O-McDonough, Ann and Least, Laurel A, B-Laurel Least & Gabriel McDonough (NY), T-Bruce D. Anderson, J-Jeremias Flores, $11,700.
|6—
|Spartina Splash, m, 5, Boys At Tosconova–Quixotic Lassie, by Precise End. O-David R Morrow, B-David R Morrow (NY), $3,900.
|5—
|No Stone Unturned, f, 4, Bustin Stones–Canaima, by Orientate. O-Roddy J Valente, B-Roddy Valente & Charles Casale (NY), $1,950.
|Winning Time: :59 3/5 (ft)
|FE, 1ST, ALW, $17,003, 3YO/UP, F/M, 5F, 7-20.
|2—
|NOT A HOUSE FRAU, f, 3, Not Bourbon–Krismas Prospect, by Arch. (C$4,000 ’18 ONTAUG). O-Joseph D MacKinnon, B-Charles Fipke (ON), T-Claudia S. Rabstein, J-Pierre Mailhot, $10,656.
|5—
|Lenches Gimme, f, 4, Souper Speedy–Gimme the Crown, by Medaglia d’Oro. O-Julie Mathes, B-Mary Elizabeth Cox (ON), $3,068.
|1—
|Light of Congrats, f, 4, Congrats–Thislillightofmine, by Kingmambo. O-Charles E Fipke, B-Charles Fipke (KY), $1,208.
|Winning Time: :58 2/5 (ft)
|FE, 4TH, ALW, $13,689, 3YO/UP, F/M, 5 1/2F, 7-20.
|5—
|ROSIEJEWEL DANCER, f, 3, Girolamo–Joyce Jenkins, by Afleet Alex. (C$2,500 ’18 ONTNOV). O-Sheila Mohan, B-James A Everatt, Janeane A Everatt & J Arika Everatt-Meeuse (ON), T-Ravendra B. Raghunath, J-MarkLee Z. Buchanan, $7,249.
|3—
|Baby Luna, f, 4, Pool Play–Hereisthering, by Where’s the Ring. O-Ionita, Nick and Williams, Noel A, B-Dobrita Ionita (ON), $3,552.
|4—
|Sea Lily, f, 3, Dominus–Acts of Karma, by North Light (IRE). ($15,000 2019 OBSJUN). O-Karina Shaak, B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY), $1,208.
|Winning Time: 1:04 3/5 (ft)
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