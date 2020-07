North American Allowance Results July 21

MR MISLEADING , g, 3, Euroears–So Long Baby, by Ex Federali. O-Jessica Vasquez-Lopez, B-James E Helzer (OK), T-Jose Ibarra, J-Obed Sanchez, $12,266.

Final Burbank, g, 4, Burbank–Tellmewhat, by Lucky Lionel. O-Caster, Beth and Caster, Boyd, B-Beth Caster & Boyd Caster (OK), $4,558.

6—