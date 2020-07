North American Allowance Results July 26

PLN, 7TH, ALW, $33,930, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-25.

4— MY SWEET LOU, m, 5, Acclamation–Chetten County, by Giant’s Causeway. O-DeMoulin, Michael and Gredvig, Edwin, B-Carliwood Farms LLC (CA), T-Isidro Tamayo, J-Catalino Martinez, $21,060.

5— Respect My Candor, f, 4, The Factor–Entangle (GB), by Pivotal (GB). ($15,000 ’17 KEESEP). O-Ables, Frank R, Esposito, Gina and Bill, McLean, B-Gunpowder Farms LLC (KY), $5,400.

1— Sing in the Wind, m, 5, Sought After–Sing for Gold, by Candi’s Gold. O-Johnny Taboada, B-Daehling Ranch LLC (CA), $4,212.