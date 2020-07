North American Allowance Results July 30

AP, 7TH, ALW, $27,500, 3YO/UP, 5FT, 7-30.

3— ONE WAY HOME, g, 5, Brilliant Speed–C K Given, by Point Given. O-Brockmeyer Stables, LLC, B-John Reinhart (IL), T-Lori Plasters, J-Julio E. Felix, $16,500.

2— Can’t Say No, g, 5, Regal Ransom–Carolina Moondance, by Malibu Moon. ($5,200 ’16 KEESEP). O-RSR Racing Services, LLC (Robert S Rhoads), B-T/C Stable, LLC (IL), $5,500.

8— Stormin El Prado, g, 6, Fort Prado–Stormin Diamond A, by Storm Bird. ($3,000 ’15 KEESEP). O-Acres of Green, Ltd, B-Team Block (IL), $3,025.