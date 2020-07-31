North American Allowance Results July 31

|SAR, 4TH, AOC, $75,660, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-31.
|3—
|UNHOLY ALLIANCE, f, 4, First Samurai–Canticle, by Unbridled’s Song. ($170,000 ’17 KEESEP). O-e Five Racing Thoroughbreds, B-Craig Drago (KY), T-Saffie A. Joseph, Jr., J-Tyler Gaffalione, $42,900.
|5—
|Pacific Gale, m, 5, Flat Out–Pacific Whisper, by Forestry. ($50,000 ’15 KEENOV; $24,000 ’16 OBSAUG; $72,000 2017 OBSAPR). O-Tobey L Morton, B-Bally Breeders (KY), $15,600.
|4—
|Liza Star, m, 6, Cool Coal Man–Sweet Chantal, by Snow Ridge. O-Ron Paolucci Racing, LLC, B-Pedro Maestre (FL), $9,360.
|Winning Time: 1:10 (ft)
|SAR, 8TH, ALW, $64,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-31.
|9—
|JEWEL OF ARABIA, f, 3, Daredevil–Purrfectly Mine, by Mineshaft. ($140,000 ’17 KEENOV). O-Sumaya US Stable, B-SF Bloodstock LLC (NY), T-Christophe Clement, J-Joel Rosario, $35,200.
|8—
|Flashpackinbarbie, f, 4, Munnings–Mighty Eros, by Freud. O-Off The Hook LLC, B-Off The Hook LLC (NY), $12,800.
|6—
|Shesasuperfreak, f, 4, Shanghai Bobby–Whispering, by Quiet American. ($30,000 2018 FTMMAY). O-Alex Kazdan, B-Empire Equines, LLC (NY), $7,680.
|Winning Time: 1:10 3/5 (ft)
|MTH, 2ND, AOC, $63,345, 3YO/UP, F/M, 1M, 7-31.
|1—
|STAY SMART, f, 4, Stay Thirsty–Smart N Classy, by Smart Strike. O-Rosen, Edward and Bowers, Jr, John, B-John Bowers, Jr & Edward Rosen (NJ), T-Kelly J. Breen, J-Joe Bravo, $39,375.
|3—
|Billy’s Jump Start, m, 6, Jump Start–Lord Billy, by Lord Carson. O-C and R Horse Farm, B-Hidden Acres 4-D Farm (NJ), $13,125.
|4—
|Perspicacious, m, 5, Emcee–Whipporwill Creek, by Forest Camp. O-Joan Milne, B-Sequel Stallion & Joan Milne (NJ), $6,563.
|Winning Time: 1:40 3/5 (ft)
|LRL, 5TH, AOC, $53,280, 3YO/UP, F/M, 1M, 7-31.
|4—
|ARTFUL SPLATTER, f, 4, Bandbox–Barouchka, by Not for Love. ($16,000 ’17 FTMOCT). O-James C Wolf, B-Ann Biggs Jackson (MD), T-Kieron Magee, J-Julian Pimentel, $33,345.
|10—
|Money Fromheaven, f, 4, Munnings–Smart Policy, by Smart Strike. ($37,000 ’17 FTMOCT). O-Make Family First Stable LLC, B-Timothy J Rooney (MD), $12,285.
|1—
|Matty’s Magnum, m, 5, Even the Score–Matanah (GB), by Machiavellian. O-Lessell, Edward R and Mary Jo, B-Edward Ross Lessell & Mary Jo Lessell (KY), $4,950.
|Winning Time: 1:38 3/5 (sy)
|GP, 9TH, AOC, $41,000, 3YO/UP, F/M, 1M, 7-31.
|5—
|HELPING LISA D, m, 5, Flat Out–Unbridled Appeal, by Unbridled. ($70,000 ’16 KEESEP). O-Steven Dwoskin, B-Hargus Sexton & Sandra Sexton & Silver Fern Farm, LLC (KY), T-Steven Dwoskin, J-Miguel Angel Vasquez, $24,600.
|1—
|Bella Ciao, f, 4, Flatter–Anandi, by Anabaa. ($30,000 ’17 KEESEP). O-Cairoli Racing Stable and Magic Stables LLC, B-Dr & Mrs Walter Zent (KY), $9,020.
|4—
|Alizee, f, 4, Mark Valeski–Ron’s Girl, by Lawyer Ron. O-Imaginary Stables and Ellis, Glenn, B-Brereton C Jones (KY), $4,920.
|Winning Time: 1:36 4/5 (ft)
|ELP, 5TH, AOC, $40,000, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-31.
|3—
|SHESOMAJESTIC, f, 4, Majesticperfection–Shesoprovocative, by Orientate. ($5,000 ’17 FTKOCT). O-WSS Racing, LLC, B-Green Hills Farm Inc (KY), T-John Alexander Ortiz, J-Rafael Bejarano, $24,000.
|2—
|Headland, f, 4, Paynter–Miss Sheltowee, by Najran. ($17,000 ’16 KEENOV; $25,000 ’17 OBSJAN; $50,000 2018 OBSAPR). O-HWL Partnership, B-Sheltowee Farm & Winstar Farm LLC (KY), $8,000.
|6—
|Take Charge Angel, f, 4, Will Take Charge–Georgie’s Angel, by Bellamy Road. O-Sheffer Racing, LLC, B-Sheffer Equine Partners LLC & Ronald Stocks (KY), $4,000.
|Winning Time: 1:09 2/5 (my)
|ELP, 8TH, AOC, $38,000, 3YO/UP, F/M, 1M, 7-31.
|2—
|JEWELED PRINCESS, f, 3, Cairo Prince–Jersey Jules, by Scat Daddy. ($160,000 ’18 FTSAUG). O-Walking L Thoroughbreds, LLC, B-Mary Reynolds (KY), T-Kenneth G. McPeek, J-Brian Joseph Hernandez, Jr., $22,800.
|11—
|Tempers Rising, f, 3, Bayern–Marchmont, by Mountain Cat. ($50,000 ’17 KEENOV; $70,000 ’18 KEESEP). O-Stanley, Mark H and Stanley, Nancy W, B-Dr Bryan Boone DVM (KY), $7,600.
|10—
|Enjoyitwhilewecan, f, 4, Quality Road–Unicity, by Dynaformer. ($140,000 ’17 FTKOCT). O-Madaket Stables LLC and Hat Creek Racing, B-Jamm et al (KY), $3,800.
|Winning Time: 1:37 2/5 (my)
|LRL, 8TH, ALW, $37,450, 3YO/UP, F/M, 5 1/2F, 7-31.
|7—
|GIFTED HEART, f, 3, Super Ninety Nine–Love Heart, by Lion Heart. ($20,000 ’18 FTMOCT). O-Rashid’s Thoroughbred Racing, Walls, Linda, Wallace, Rick and Kingdom Bloodstock, Inc, B-Wilbur D Everett & Joan Everett (MD), T-Phil Schoenthal, J-Victor Rosales, $19,950.
|5—
|Bunting, f, 4, Bandbox–Oriental River, by Orientate. O-Hillwood Stable LLC, B-Hillwood Stables, LCC (MD), $7,350.
|9—
|Maybe an Omen, f, 3, Verrazano–Reen, by Forestry. ($23,000 ’18 KEEJAN; $50,000 ’18 KEESEP; $57,000 2019 FTMMAY). O-Charles L Biggs, B-Marathon Farms Inc (MD), $3,850.
|Winning Time: 1:04 1/5 (my)
|CT, 7TH, ALW, $32,500, 3YO/UP, 4 1/2F, 7-30.
|3—
|DR. FEELGOOD, g, 5, Fiber Sonde–Happy Numbers, by Polish Numbers. O-Jill Daniel, B-Francis W Daniel III (WV), T-Crystal G. Pickett, J-Darius Thorpe, $20,150.
|5—
|Rescue Five, g, 5, Friesan Fire–Love Has Foundaway, by Not for Love. O-Dimitri Racing Stable, Inc, B-Ralph Dimitri & Sandy Prinzivalli (WV), $6,500.
|2—
|Fairweather Friend, g, 6, Fiber Sonde–Salony, by Two Smart. O-Elizabeth E Meehan, B-Elizabeth Meehan (WV), $3,250.
|Winning Time: :50 4/5 (ft)
|BTP, 7TH, ALW, $23,000, 3YO/UP, 5F, 7-31.
|3—
|HENRY THE CAT, g, 3, Mr Speaker–Barn Cat, by Bluegrass Cat. O-Maccabee Farm LLC, B-Maccabee Farm (OH), T-Thomas Drury, Jr., J-John McKee, $13,800.
|5—
|Country Take Out, g, 4, Country Day–Rollin for Mercy, by Mercer Mill. O-Hobson, Doug and Cathie, B-Doug Hobson, Cathie Hobson & Richard Klein (OH), $4,600.
|8—
|Reckless L J, g, 4, Alcindor–Hollywood Reckless, by Tiznow. O-Old School Thoroughbreds, LLC, B-Break Away Farm (OH), $2,300.
|Winning Time: :58 3/5 (gd)
|EMD, 8TH, ALW, $19,130, 3YO/UP, 6F, 7-30.
|3—
|LOLO PANIOLO, g, 3, Paynter–Siena’sgotapoint, by Point Given. ($2,000 ’18 KEESEP). O-Kama’aina Thoroughbreds, B-Jack Mandato & Paynter Syndicate (KY), T-Kay Penney Cooper, J-Javier Matias, $10,175.
|2—
|Igottabooboo, g, 4, Harbor the Gold–Little Lyph, by Sultry Song. O-Horse Haven Creek Farm, Halfway House Stables and Brigge, Larissa, B-Elliott Simkins (WA), $3,700.
|8—
|Lansky, g, 4, Atta Boy Roy–Peaceful Wings, by Halo. O-Casa Loma Stable, B-Mr & Mrs Frederick L Pabst (WA), $2,775.
|Winning Time: 1:08 3/5 (ft)
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