North American Allowance Results July 5

|BEL, 9TH, AOC, $70,000, 4YO/UP, 7FT, 7-5.
|7—
|FRONT RUN THE FED, c, 4, Fed Biz–Lawless Miss, by Posse. ($65,000 ’16 KEENOV; $300,000 ’17 KEESEP). O-Klaravich Stables, Inc, B-Colts Neck Stables (KY), T-Chad C. Brown, J-Jose Lezcano, $38,500.
|2—
|Delaware (GB), c, 4, Frankel (GB)–Zatsfine (GB), by Oasis Dream (GB). O-Juddmonte Farms, Inc, B-Juddmonte Farms Ltd (GB), $14,000.
|10—
|Chewing Gum, h, 5, Candy Ride (ARG)–Shared Heart, by Forestry. O-Wachtel Stable, Pantofel Stable and Zaro, Jerold L, B-Wertheimer et Frere (KY), $8,400.
|Winning Time: 1:20 (fm)
|BEL, 7TH, AOC, $68,000, 3YO/UP, F/M, 1MT, 7-5.
|9—
|CHALEUR (GB), f, 4, Dansili (GB)–Lilyfire, by First Defence. O-Juddmonte Farms, Inc, B-Juddmonte Farms Ltd (GB), T-William I. Mott, J-John R. Velazquez, $37,400.
|6—
|Stone Tornado (GB), f, 4, Toronado (IRE)–Irishstone (IRE), by Danehill Dancer. (12,000gns ’16 TATDEC; 7,000gns ’17 TATOCT; 300,000EUR 2019 ARQARC). O-Dubb Michael, Madaket Stables LLC, and Wonder Stables, B-Mr Tareq Al-Mazeedi (GB), $13,600.
|8—
|She’s Got You (GB), f, 4, Kingman (GB)–Without You Babe, by Lemon Drop Kid. O-Gunther, John D and Gunther, Tanya, B-Mr John Gunther (GB), $8,160.
|Winning Time: 1:35 (fm)
|WO, 7TH, AOC, $57,463, 3YO/UP, F/M, 7 1/2FT, 7-5.
|2—
|ABOVE ALL NAMES, f, 4, Skipshot–Pleasant Amelia, by Pleasant Tap. ($3,500 2018 KEEJAN). O-Jisbender Kooner, B-Mikhail Yanakov (KY), T-Dale A. Desruisseaux, J-Sahin Civaci, $32,087.
|7—
|Street Zapper, f, 4, Ghostzapper–Tara Street, by Street Cry (IRE). O-Chiefswood Stables Limited, B-Chiefswood Stables Limited (ON), $12,835.
|5—
|Auntie Katherine, m, 5, Haynesfield–Include Katherine, by Include. O-Big Boy Racing, B-Terra Farms Ltd (ON), $5,883.
|Winning Time: 1:29 2/5 (fm)
|BEL, 8TH, ALW, $56,000, 3YO/UP, 6F, 7-5.
|8—
|TALE OF THE UNION, c, 4, Union Rags–Tanglewood Tale, by Tale of the Cat. ($90,000 ’17 FTNAUG; $925,000 2018 FTMMAY). O-Michael Lund Petersen, B-Avanti Stable (NY), T-Bob Baffert, J-John R. Velazquez, $30,800.
|2—
|Big Thicket, h, 5, Union Rags–Tanglewood Tale, by Tale of the Cat. ($70,000 ’16 FTNAUG). O-Rodriguez, Rudy R, Imperio, Michael and Cotrone, Theresa, B-Avanti Stable (NY), $11,200.
|7—
|Quickflash, g, 4, Flashback–Stay Composed, by Bernstein. ($150,000 ’17 FTNAUG). O-Whisper Hill Farm, LLC, B-Apache Farm LLC (NY), $6,720.
|Winning Time: 1:09 1/5 (ft)
|MTH, 8TH, AOC, $50,000, 3YO/UP, 6F, 7-5.
|8—
|SHARE THE RIDE, g, 5, Candy Ride (ARG)–Belle of the Hall, by Graeme Hall. ($175,000 2017 FTFMAR). O-Colts Neck Stables LLC, B-Dixiana Farms LLC (KY), T-Jorge Duarte, Jr., J-Paco Lopez, $30,000.
|9—
|Powerfully Built, g, 4, Big Drama–Thunderous Waves, by Stormy Atlantic. O-Huston, Rory K and Grimaldi, Dana P, B-Red Oak Stable (FL), $10,000.
|6—
|Honorable Service, g, 6, To Honor and Serve–Puype’s Dream, by Kris S.. ($25,000 ’15 KEESEP; $22,000 2016 OBSJUN). O-Top Notch Racing, B-Joseph L Alexander Jr, Mark R Alexander & Mt Brilliant Farm & (KY), $5,000.
|Winning Time: 1:10 4/5 (ft)
|MTH, 3RD, ALW, $47,125, 3YO/UP, F/M, 5FT, 7-5.
|6—
|MO CITY, f, 3, Uncle Mo–City Sister, by Carson City. O-Michael T Levy, B-Tada Nobutaka (KY), T-Michael Stidham, J-Paco Lopez, $28,500.
|3—
|Tan and Tight, f, 4, Uncle Mo–Claire’s Song, by Unbridled’s Song. ($250,000 ’17 FTSAUG; $250,000 2018 FTMMAY). O-e Five Racing Thoroughbreds, B-Jim Fitzgerald & Katie Fitzgerald (VA), $9,500.
|5—
|Awsum Roar, m, 6, In Summation–City Roar, by Carson City. O-Imaginary Stables, Mairone, Louis and Pinto, Carmen, B-Thomas Moore (NY), $4,750.
|Winning Time: :56 1/5 (fm)
|GP, 9TH, AOC, $44,350, 2YO, 5 1/2F, 7-5.
|4—
|PAPETU, c, 2, Dialed In–Lady Malkin, by Sharp Humor. ($80,000 ’19 KEESEP). O-Magic Stables LLC, B-Almar Farm LLC (KY), T-Antonio Sano, J-Leonel Reyes, $24,000.
|6—
|Princess Secret, f, 2, Khozan–Golden Horseshoe, by Belong to Me. ($30,000 ’19 OBSOCT). O-Daniel Pita, B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL), $11,300.
|7—
|Famous Gent, c, 2, First Dude–Rosie Red, by Exchange Rate. O-Trilogy Stable and Plesa, Laurie, B-Trilogy Stable & Plesa (FL), $5,850.
|Winning Time: 1:04 2/5 (ft)
|GP, 4TH, AOC, $41,000, 4YO/UP, A7 1/2FT, 7-5.
|3—
|HARBOUR MASTER (GB), h, 6, Harbour Watch (IRE)–Roodeye (GB), by Inchinor (GB). (50,000gns ’15 TATOCT). O-D P Racing LLC, B-Mrs R F Johnson Houghton (GB), T-Patrick L. Biancone, J-Luca Panici, $24,600.
|5—
|Thunder Ride, g, 5, Pioneerof the Nile–Pontiana, by Deputy Minister. ($625,000 ’16 KEESEP; $69,000 2019 FTKHRA). O-My Purple Haze Stables, B-Gainesway Tbreds LTD, J & B Passerello, Graves, Howard & Ivanovich (KY), $9,020.
|1—
|Golden Decision, h, 6, Skipshot–On the Bus, by Ghazi. O-Royal Bamboo Racing and Walder Racing, B-Mikhail Yanakov (KY), $4,510.
|Winning Time: 1:29 2/5 (gd)
|PRM, 6TH, ALW, $40,891, 3YO/UP, F/M, 5 1/2F, 7-5.
|10—
|MY GOLDEN DAY, f, 4, Country Day–Rich Man’s Girl, by Touch Gold. O-Bogash Racing Stables LLC, B-Eugene Bogash (IA), T-Christine Hicklin Mamakos, J-Kevin Roman, $23,958.
|3—
|Storm Fury, m, 7, Added Edge–Stormy Catch, by Stormy Atlantic. O-Larry Wessels, B-Mark Kilpatrick (IA), $7,986.
|5—
|Stunning One, f, 4, Cougar Cat–Stunning Song, by Grand Slam. O-Steven E Frum, B-Roger Pelster & Steve Frum (IA), $4,792.
|Winning Time: 1:04 1/5 (ft)
|ELP, 5TH, AOC, $38,560, 3YO/UP, 6F, 7-5.
|1—
|PETROV, h, 6, Flatter–Saracina, by Bertrando. ($25,000 ’14 KEENOV; $55,000 ’15 KEESEP; $55,000 2016 OBSJUN). O-Rialto Racing Stables, LLC, Southern Springs Stables, Head of Plains Partners, B-Sun Valley Farm (KY), T-Ron Moquett, J-Rafael Bejarano, $23,740.
|4—
|Hard Belle, g, 4, Hard Spun–Bourbon Belle, by Storm Boot. ($50,000 ’17 KEESEP). O-Imaginary Stables, B-Charles Fipke (KY), $7,800.
|5—
|Strolling, g, 5, Stroll–Antique, by Smart Strike. ($16,000 ’16 KEESEP). O-Charles W Jennings, B-Stone Farm (KY), $3,900.
|Winning Time: 1:09 4/5 (ft)
|WO, 4TH, OCL, $37,866, 3YO/UP, F/M, 7FT, 7-5.
|4—
|MOKSGMOL, f, 4, Cold Harbor–Karakorum Cheyenne, by Indian Charlie. O-Jecara Farms Corp, B-Jecara Farms (ON), T-Carlos Grant, J-Sheena Ryan, $22,572.
|1—
|Vespolina, f, 4, Overanalyze–Colorino, by Include. O-McKague, Dr Ross A and Brenda, B-Dr Ross A McKague (MB), $6,270.
|2—
|Marwoods War, f, 4, Declaration of War–Marwood, by Marlin. O-Zilli Racing Stables, B-James Everatt, Janeane Everatt & ArikaEveratt-Meeuse (ON), $4,138.
|Winning Time: 1:21 (fm)
|PLN, 8TH, ALW, $36,288, 3YO/UP, 6F, 7-5.
|1—
|PAPAPIFAS, g, 5, The Pamplemousse–Saturday Nite Wish, by Bertrando. O-Danuario Ramirez Garcia, B-Danuario Ramirez (CA), T-Guillermo Preciado, J-David Charles Lopez, $21,060.
|2—
|Tribal War Chant, g, 4, Slew’s Tiznow–Tribal Feathers, by Tribal Rule. O-Moger Inc and Miller, Andy, B-Curtis C & Lila L Lanning LLC (CA), $7,020.
|3—
|Elegant Tanner, g, 6, Oh Tanner–Elegant Miss, by Forest Camp. O-Nentwig, Michael, Newman, Roger and Pagano, Ray, B-Sheldon Paldanius (CA), $4,212.
|Winning Time: 1:09 (ft)
|PLN, 6TH, ALW, $34,578, 3YO/UP, F/M, 6F, 7-4.
|5—
|MYANGELCINDY, m, 6, Coil–Unusual Music, by Unusual Heat. O-Barbara DeLima, B-Michael Stiehr (CA), T-Clifford DeLima, J-Frank T. Alvarado, $21,060.
|6—
|Chieftain’s Lady, f, 4, Bold Chieftain–A Clever Ten, by Decarchy. O-Rich, Eddie and Terry, Terri, B-Terry, Hall & Rich (CA), $7,020.
|1—
|Respect My Candor, f, 4, The Factor–Entangle (GB), by Pivotal (GB). ($15,000 ’17 KEESEP). O-Ables, Frank R, Esposito, Gina and Bill, McLean, B-Gunpowder Farms LLC (KY), $3,240.
|Winning Time: 1:10 1/5 (ft)
|CT, 4TH, ALW, $32,500, 3YO/UP, 4 1/2F, 7-4.
|3—
|DR. FEELGOOD, g, 5, Fiber Sonde–Happy Numbers, by Polish Numbers. O-Jill Daniel, B-Francis W Daniel III (WV), T-Crystal G. Pickett, J-Darius Thorpe, $20,150.
|5—
|Rescue Five, g, 5, Friesan Fire–Love Has Foundaway, by Not for Love. O-Dimitri Racing Stable, Inc, B-Ralph Dimitri & Sandy Prinzivalli (WV), $6,500.
|2—
|Last Print, h, 5, Fiber Sonde–Bootprints, by Richter Scale. O-Javier Contreras, B-Javier Contreras (WV), $3,250.
|Winning Time: :51 3/5 (ft)
|CT, 7TH, ALW, $29,000, 3YO/UP, 6 1/2F, 7-4.
|3—
|MEAN TO AMEND, g, 5, Reparations–Don’t Be So Mean, by The Deputy (IRE). O-Daniel J Iacone, II, B-Robin K Silveous & Christopher ASilveous (WV), T-Edwin L Tobin, J-Antonio Lopez, $17,325.
|7—
|Earlscastle, g, 7, Windsor Castle–Powders Wish, by Weshaam. O-Lewis E Craig, Jr, B-L Jane Tobin (WV), $5,775.
|4—
|Righteous Man, g, 4, Evangelism–Lads Starlit, by Lad. O-Michael J Miller, B-Donald J Baker (WV), $2,888.
|Winning Time: 1:20 3/5 (ft)
|CT, 3RD, ALW, $28,000, 3YO/UP, 7F, 7-4.
|7—
|SWEETIN BREAD, g, 3, Luftikus–Shortnin Bread, by Windsor Castle. O-Taylor Mountain Farm LLC, B-Taylor Mountain Farm (WV), T-James W. Casey, J-Christian Hiraldo, $16,800.
|1—
|Rip Thorn, g, 4, Twirling Candy–Got No Name, by Bernstein. O-Timothy M Collins, B-Charles A Woodson Jr (WV), $5,600.
|6—
|Black Steel, g, 4, Fiber Sonde–Parade March, by Midway Road. O-Carl S Winn, B-Donald J Baker (WV), $2,800.
|Winning Time: 1:27 3/5 (ft)
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