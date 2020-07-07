North American Allowance Results July 7

|IND, 2ND, ALW, $36,500, 3YO/UP, F/M, 1M 70Y, 7-7.
|4—
|DRINKATTHECREEK, f, 4, Itsmyluckyday–Mizzen My Momma, by Mizzen Mast. O-Penny S Lauer, B-Penny S Lauer & Michael E Lauer (IN), T-Michael E. Lauer, J-Mitchell Murrill, $21,900.
|6—
|Sister Gema, f, 4, Twirling Candy–Cateress, by Tabasco Cat. ($30,000 ’16 KEENOV; $80,000 ’17 KEESEP). O-Romar LLC, B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN), $7,300.
|3—
|Runninawaywithit, f, 4, Run Away and Hide–Private Citizen, by Proud Citizen. O-Marion F Gorham, B-Joe Dodgen & Jim Dodgen (IN), $3,650.
|Winning Time: 1:43 (ft)
|IND, 6TH, ALW, $34,500, 3YO/UP, F/M, 1 1/16M, 7-7.
|5—
|RESURRECTION ROAD, f, 4, Bellamy Road–Mahvelous Dahling, by El Corredor. O-Michael Schlobohm, B-Michael Schlobohm & Dustin Schlobohm (KY), T-Eric R. Reed, J-Gerardo Corrales, $20,700.
|3—
|Cash Out, m, 5, Street Cry (IRE)–Deal of the Decade, by Tiznow. O-G Watts Humphrey, Jr, B-G Watts Humphrey Jr (KY), $6,900.
|7—
|Goodbye Earl, f, 4, Hard Spun–Blushing Dixie, by Dixie Union. ($150,000 ’17 KEESEP). O-Carl F Pollard, B-Doug Branham & Felicia Branham (KY), $3,450.
|Winning Time: 1:44 1/5 (ft)
|IND, 7TH, AOC, $32,500, 3YO/UP, F/M, 1MT, 7-7.
|5—
|QUIET COMPANY, f, 4, Temple City–Clarendon Fancy, by Malibu Moon. O-Sagamore Farm LLC, B-Sagamore Farm (MD), T-Stanley M. Hough, J-Florent Geroux, $19,500.
|6—
|Miss Mosaic, f, 4, Verrazano–Glittering Tax, by Artax. O-Keystone Racing LLC, B-Keystone Racing, LLC & Bob Feld Bloodstock (KY), $6,500.
|7—
|Trivial, m, 6, Blame–Little Miss Zip, by City Zip. ($95,000 ’14 KEENOV; $35,000 2017 KEENOV). O-Two Hearts Farm, LLC, B-Harris Farms Inc & Mr & Mrs Donald Valpredo (KY), $3,250.
|Winning Time: 1:37 4/5 (fm)
|PRM, 10TH, ALW, $31,500, 3YO/UP, 1M, 7-6.
|1—
|FLATOUT WINNER, g, 4, Flat Out–Walkinforkisses, by Kissin Kris. ($82,000 ’16 KEENOV). O-Highfield Investment Group, Inc, B-Dorothy Raffa (KY), T-Greg Tracy, J-Sophie Doyle, $18,900.
|5—
|Davidic Line, c, 3, Line of David–Lipstick Junky, by Flatter. O-Rags Racing Stable LLC, B-Allied Racing Stable, LLC (KY), $6,300.
|3—
|Take Charge Now, h, 5, Take Charge Indy–Lemon Drop Girl, by Lemon Drop Kid. O-Dr Kalarikkal K Jayaraman, B-Dr K K Jayaraman & Dr V Devi Jayaraman (KY), $3,780.
|Winning Time: 1:36 3/5 (ft)
|TDN, 7TH, ALW, $21,500, 3YO/UP, 6F, 7-7.
|4—
|MUY CARO, c, 3, Fed Biz–Lady Fiona, by Henrythenavigator. O-Southern Comfort Stable LLC, B-Southern Comfort Farm LLC (KY), T-William D. Cowans, J-Luan Machado, $12,900.
|10—
|Uncle Bud, g, 3, Uncle Mo–Annis, by Texas Glitter. O-Blazing Meadows Farm LLC and Stinson, Michael C, B-Michael C Stinson (KY), $4,300.
|2—
|Homers Magic, g, 4, Winslow Homer–Forest Magic, by Elusive Quality. O-Irish Charm Thoroughbreds LLC, B-Stonehedge, LLC (FL), $2,150.
|Winning Time: 1:12 3/5 (ft)
|FMT, 3RD, ALW, $21,120, 3YO/UP, 6F, 7-6.
|1—
|COVINGTON QUALITY, g, 6, Backstabber–Bahama Baby, by King of Scat. O-M Gerald Ball, B-M Gerald Ball & Oteka Ann Ball (OK), T-Boyd Caster, J-Garrett Steinberg, $12,320.
|5—
|Syked Up, g, 3, Euroears–Pearly Mae, by Confide. O-John David Foster, B-John David Foster (OK), $4,576.
|3—
|Eurobadguy, g, 4, Euroears–No Net, by Gen Stormin’norman. O-James E Helzer, B-James E Helzer & Marilyn Helzer (OK), $2,640.
|Winning Time: 1:11 3/5 (ft)
|FMT, 11TH, ALW, $19,360, 3YO/UP, F/M, 6 1/2F, 7-6.
|2—
|INDIAN GEM, m, 6, Gemologist–Charlie’s Legacy, by Indian Charlie. ($48,000 2016 OBSJUN). O-Rags Racing Stable LLC and Ullery Bloodstock LLC, B-SF Racing (NY), T-Scott E. Young, J-Floyd Wethey, Jr., $10,506.
|5—
|Northern Dynasty, f, 4, Northern Afleet–Big City Woman, by Thunderello. O-Lindsay Strain, B-Beth Caster & Boyd Caster (OK), $4,558.
|3—
|Mighty Heidi, f, 4, Wicked B. Havior–Hickory Speare, by Shakespeare. O-William Haines, B-William B Haines (OK), $2,630.
|Winning Time: 1:18 2/5 (ft)
|FE, 6TH, ALW, $13,808, 3YO/UP, F/M, A7FT, 7-7.
|7—
|CLASSY VISION, f, 4, Atreides–Rare Vision, by Mt. Livermore. (C$23,000 ’17 ONTAUG). O-Krazy 8 Stables, B-Minshall Farms (ON), T-Daryl G. Ezra, J-Nikki Alderson, $7,267.
|6—
|Princess Moro, f, 4, Moro Tap–Island Princess, by Rock Hard Ten. O-Gail Sinclair, B-Paul G Mouttet (ON), $2,422.
|1—
|Stormy Suzie, f, 3, Stormy Atlantic–Smart Suzie, by Smart Strike. (C$6,500 ’18 ONTAUG). O-Pier 1 Stables, B-Dr B Van Arem (ON), $1,453.
|Winning Time: 1:26 4/5 (fm)
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