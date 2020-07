North American Graded Stakes Results July 4

GUFO , c, 3, Declaration of War–Floy, by Petionville. O-Otter Bend Stables, LLC, B-John Little & Stephen Cainelli (KY), T-Christophe Clement, J-Trevor McCarthy, $75,000.

Pixelate, c, 3, City Zip–Speckled, by Street Cry (IRE). O-Godolphin, LLC, B-Godolphin (KY), $25,000.

Vanzzy, c, 3, Verrazano–Selva, by Forest Wildcat. ($7,000 ’18 KEESEP; $70,000 2019 FTMMAY). O-Daniel M Ryan, B-Alexander-Groves Thoroughbreds (KY), $13,750.