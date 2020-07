North American Maiden Winners July 1

Fast Anna–Winner to Be by Evansville Slew; CHUCK NAZTY, g, 2, ARP, Msw, 7-1, 4 1/2f, :53 1/5. B-Front Range Racing LLC (CO.).

New Year’s Day–Shedrivesmeupatree by Forestry; NEWYEARSBLOCKPARTY, c, 2, DEL, Msw, 7-1, 5f, :59 3/5. B-Fernandez-Robles Family Trust (KY.). $15,000 ’19 FTKOCT.

Seville (GER)–Sky Copper by Sky Mesa; SKY’S NOT FALLING, g, 2, DEL, Msw, 7-1, 5f, :58 3/5. B-R. Larry Johnson (MD.).

Shackleford–Clear March by Vindication; CLEAR STEPS, f, 2, IND, Msw, 7-1, 5f, :59 . B-Alaka Branham (KY.). $8,000 ’19 FTKOCT.

Social Inclusion–Genuine Treasure by Tale of the Cat; SOCIAL EXCLUSION, f, 2, GP, Msw, 7-1, 5fT, :56 2/5. B-Steven H. Smith (FL.).

Too Much Bling–Market At Midday by Yonaguska; BLING MACHINE, f, 2, ARP, Msw, 7-1, 4 1/2f, :52 2/5. B-Bill Vanlandingham, Menoken Farms & Jason Hall (CO.). $16,500 ’19 COLSIL.

Two Step Salsa–Gabriella’s Dance by Hal’s Image; VALIANT THOR, g, 2, TAM, Msw, 7-1, 5f, 1:00 2/5. B-Edward Robert Schuster (FL.).

Amira’s Prince (IRE)–Love Itself (GB) by Oasis Dream (GB); WHISKEY DASH, g, 3, TAM, Mcl 16000, 7-1, 6f, 1:13 2/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $13,000 2019 OBSJUN.

Big Drama–Blue Katana by Formal Dinner; MIZ BLUE, f, 3, FP, Msw, 6-30, 6f, 1:12 . B-Jennifer Johnson, Gillian Johnson & GemRacing Inc. (FL.). $12,000 ’18 OBSOCT.

Broken Vow–Ten Thirty by Corinthian; ROBBI’S RIVER RUN, g, 3, ASD, Msw, 6-30, 6f, 1:12 . B-Riversedge Racing Stables LTD. (AB.).

Creative Cause–Credit Crunch by Najran; CREATIVE CREDIT, f, 3, MNR, Msw, 6-30, 5fT, :57 3/5. B-Richard Finucane (KY.).

Deputy Storm–Finally Remembered by Red Bullet; REMEMBER THE STORM, g, 3, IND, Mcl 10000, 7-1, 5 1/2f, 1:06 . B-Connie Pass, Pennie Ricketts & Chuck Harmon (IN.).

Gone Astray–Sandy’s Legacy by Omega Code; SANDYS BLAZE, c, 3, GP, Mcl 25000, 7-1, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Dr. Myron R. Wilson (FL.).

Imagining–Braefield by Hard Spun; MONTANA GUY, c, 3, MNR, Msw, 6-30, 6f, 1:14 4/5. B-Whysper Wynd Farm LLC (MD.).

Magician (IRE)–Un Bel Di by Rahy; SORCIER, g, 3, TAM, Mcl 16000, 7-1, 1mT, 1:37 . B-Pia M. Kirkham (KY.).

Orb–Reigning Dynasty by Thunder Gulch; NEVERBLINK, c, 3, CBY, Mcl 16000, 6-30, 6f, 1:09 3/5. B-Mr. & Mrs. Richard S. Kaster (KY.). $75,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Really Sharp (G3) *1/2 to U S Marshal (G1P$312,138) *1/2 to Line Judge (MSW$525,349).

Orientate–Goodnight Angel by Touch Gold; MINE TO HOLD, g, 3, DEL, Mcl 16000, 7-1, 1m 70yT, 1:40 4/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.).

Race Day–Rapid Bull by In Excessive Bull; BULLNASTY, f, 3, FMT, Mcl 5000, 6-30, 5 1/2f, 1:10 . B-Terri Carter (OK.). $12,000 ’18 OKCSUM.

Rattlesnake Bridge–Whammy Doubled by Clever Trick; LA WAPA, f, 3, TAM, Mcl 25000, 7-1, 6f, 1:14 2/5. B-Francisco Gardea (FL.).

Revolutionary–Delta Flower by A. P. Delta; DELTARY, f, 3, ARP, Msw, 6-30, 6f, 1:11 4/5. B-Curt Rollins (KY.).

Sabercat–Cajun Hospitality by Easyfromthegitgo; CLAIRES JEWEL, f, 3, LAD, Mcl 5000, 7-1, 6f, 1:14 4/5. B-Ronnie Ward & Veronica Hopkins (LA.).

Street Boss–Kiss Is a Kiss by Broken Vow; GOVERNALE, c, 3, LS, Msw, 6-30, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Sierra Nevada Racing, LLC (KY.). $45,000 ’18 KEESEP.

Tizdejavu–Bar Hoppin by Animo de Valeroso; I LUV THIS BAR, f, 3, FP, Msw, 6-30, 6f, 1:13 1/5. B-Shellye Essenpreis (IL.).

Backstabber–Bahama Baby by King of Scat; LUCKY LIZA ANN, f, 4, FMT, Msw, 6-30, 6 1/2f, 1:20 4/5. B-M. Gerald Ball & Oteka Ann Ball (OK.).

Bullet Train (GB)–Sister Girl by Conquistador Cielo; SLICK AS A PIN, g, 4, BTP, Mcl 7500, 7-1, 1m, 1:40 2/5. B-Pope McLean, Pope McLean Jr. & Marc McLean (KY.). *1/2 to Mint Lane (G2$299,312).

Crown of Thorns–Bid Me Adieu by Scat Daddy; DISCERNMENT, f, 4, IND, Msw, 7-1, 6f, 1:10 3/5. B-J. F. Webb (FL.). $47,000 2018 OBSJUN.

Haynesfield–A. P. Diva by A. P. Warrior; CIRCLE ME BERT, g, 4, CBY, Mcl 7500, 6-30, 6f, 1:11 1/5. B-Paul Brandt (MN.).

Hero’s and Crooks–Retail Reger by Woke Up Dreamin; GUSANO, g, 4, FP, Mcl 4000, 6-30, 6f, 1:13 2/5. B-Leo Rodriguez (IL.).

Invincible Spirit (IRE)–Night Fever (IRE) by Galileo (IRE); FUDDLED (IRE), f, 4, GP, Msw, 7-1, 5fT, :56 1/5. B-Barouche Stud Ireland Ltd (IRE.). 260,000gns ’17 TATOCT.

James Street–Hailey Keen by River Keen (IRE); KEEN JAMES, g, 4, ARP, Mcl 10000, 7-1, 6f, 1:13 . B-Blue Diamond Horseshoe LLC (CA.).

Trappe Shot–Miss Shipley by Johannesburg; LAHIRI, f, 4, BTP, Mcl 5000, 7-1, 6f, 1:13 1/5. B-Sovereign Farm, LLC (KY.).

Uncaptured–Chocachattee by Indian Charlie; OVERWATCH, g, 4, TDN, Mcl 5000, 7-1, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Whitney Racing Stables,Inc. (FL.). $30,000 ’17 OBSJAN; $62,000 2018 OBSAPR.

Union Rags–Samantha Dillon by Unbridled’s Song; HIGHLIGHT REEL, g, 4, FMT, Mcl 10000, 6-30, 1m, 1:44 4/5. B-William B. VanMeter (KY.). $260,000 ’17 KEESEP.

Paynter–Cool Spell by Grand Slam; POSTIMPRESSIONIST, g, 5, MNR, Mcl 4000, 6-30, 6f, 1:12 3/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $250,000 ’15 KEENOV; $35,000 2018 FTKHRA.

Redding Colliery–Etbauer’s Choice by Etbauer; ROCKINTHERED, g, 5, LAD, Mcl 12500, 6-30, a5fT, 1:00 2/5. B-Matthews Thoroughbred Farm (LA.).

Soft Gold (BRZ)–Levitate by Meadowlake; GIRLS GONE GOLD, m, 5, GRP, Mcl 5000, 6-30, 5f, 1:01 4/5. B-Andria Mengucci (WA.).