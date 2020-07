North American Maiden Winners July 12

Bayern–Musical Rhythm by Smart Strike; MERCHANT OF HOPE, f, 2, CT, Msw, 7-11, 4 1/2f, :53 1/5. B-Kaleem Shah, Inc. (KY.). $13,000 ’19 KEESEP.

Bernster–Tener Gusto (CHI) by Star Dabbler; RAGTIME RYTHM, f, 2, RUI, Msw, 7-12, 5f, :58 4/5. B-Gallegos del Norte Racing (NM.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Bold Chieftain–Deputy Miss by Posse; JASMINE CHIEFTAIN, f, 2, PLN, Mcl 32000, 7-12, 5f, :59 . B-Scott Herbertson (CA.).

Brody’s Cause–Tea Dancer by Afternoon Deelites; GIRTHER, c, 2, DMR, Msw, 7-11, 5f, :59 . B-Farm III Enterprises LLC (FL.). $2,500 ’18 KEENOV; $4,000 ’19 OBSOCT; $20,000 2020 OBSMAR.

Cajun Breeze–Miss Primetime by Fusaichi Pegasus; BREEZE ON BY, g, 2, GP, Msw, 7-12, 6f, 1:11 4/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Commissioner–Solid Scam by Consolidator; APRISE, f, 2, PRM, Msw, 7-12, 4 1/2f, :53 1/5. B-H. Allen Poindexter (IA.).

Curlin to Mischief–Gator Prowl by Roar of the Tiger; GOOD WITH PEOPLE, c, 2, DMR, Msw, 7-12, 5f, :59 1/5. B-J. Kirk Robison & Judy Robison (CA.). *1/2 to Fast Gator(MSW$378,065).

Field Commission–Elf Magic by Sky Mesa; COUNTER CLAIM, f, 2, MTH, Mcl 25000, 7-12, 5f, 1:00 3/5. B-Edward A. Seltzer (FL.). $7,500 2020 OBSMAR.

High Cotton–Royal Promise by Congrats; LILAC LACE, f, 2, KEE, Msw, 7-12, 5 1/2fT, 1:04 1/5. B-Montanari & Epstein (FL.). $17,000 2020 OBSMAR.

Hold Me Back–Northern Mambo by King Cugat; HOLD THE SALSA, c, 2, BEL, Msw, 7-12, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Richard Lugovich (NY.).

Indian Firewater–Comicsperfectstorm (MSW$282,719), by Comic Genius; COMIC HOT TODDY, f, 2, RUI, Msw, 7-11, 5f, :58 . B-Helen Nave (NM.).

More Than Ready–Christine Daae by Giant’s Causeway; READY TO REPEAT, g, 2, WO, Msw, 7-12, 5fT, :55 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $60,000 ’19 KEESEP.

Surf Cat–Helluva Hooley by Touch Gold; WHAT’S UP SURFER, g, 2, DMR, Msw, 7-12, 5f, :59 2/5. B-Liberty Road Stables (CA.). $9,000 ’19 FTCYRL.

Tapiture–Wise Ending ($336,278), by End Sweep; CHICKS DIG SCARS, g, 2, PRM, Msw, 7-11, 4 1/2f, :51 4/5. B-Bob Austin & Alice Austin (KY.). $9,500 ’18 KEENOV; $6,500 ’19 KEESEP. *1/2 to King Congie(G3).

Afleet Alex–Taylor Street by Street Sense; MARKET RUMOR, f, 3, KEE, Msw, 7-12, 1m, 1:36 4/5. B-Randy Bloch, et al (KY.).

Alydeed–Bountiful by Royal Academy; DESPOSITO, f, 3, GPR, Msw, 7-12, 5 1/2f, 1:08 . B-Peaceful Valley Farms (AB.).

Apriority–Dyna Likes Bingo by Dynaformer; SPECIAL BINGO, g, 3, EVD, Mcl 12500, 7-11, 7 1/2fT, 1:33 2/5. B-Israel Flores Horse LLC (LA.).

Archarcharch–Gray Storm A’comin by Tropical Storm; GLISTENING WATERS, f, 3, WO, Moc 40000, 7-11, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Stepping Stone Farm (KY.). $4,500 ’18 FTKOCT.

Blame–Ayita by Thunder Gulch; PEERLESS BROWN, c, 3, MNR, Msw, 7-12, 1m, 1:44 4/5. B-Hugh Bishop (KY.).

Broken Vow–Walloon by Alphabet Soup; RESARCIO, f, 3, DMR, Msw, 7-11, 1mT, 1:36 1/5. B-Stonehaven Steadings (KY.). $140,000 ’18 KEESEP.

Cairo Prince–Chloe Bear by Macho Uno; MITZRAYIM, g, 3, BEL, Mcl 40000, 7-12, 1mT, 1:36 2/5. B-Hidden Lake Farm, LLC & Kingsport Farm, LLC (NY.). $80,000 ’17 FTNOCT; $115,000 ’18 FTNAUG.

Comic Strip–Oh the Joy by Tribal Rule; MIME, f, 3, PLN, Msw, 7-11, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Dr. & Mrs. William T. Gray (CA.).

Constitution–Soho Star by Posse; CHOPPA STYLE, g, 3, LAD, Msw, 7-11, 7 1/2fT, 1:32 4/5. B-Elm Tree Farm, LLC & Danny Bockmon (KY.).

Curlin–Trickski by Peteski; CURLS AND BOWS, f, 3, KEE, Mcl 50000, 7-12, 6f, 1:10 2/5. B-Mike Abraham (KY.). $275,000 ’17 FTKNOV. *1/2 to Dearest Trickski(G1$660,508) *1/2 to Gray Sky(G3P$410,838).

Curlin–Taste Of Heaven (AUS) by Encosta De Lago (AUS); HEAVENLY CURLIN, f, 3, WO, Msw, 7-12, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Elevage II, LLC (KY.). $625,000 ’18 KEESEP.

Dramedy–First Lady Blue by A.P. Indy; DRAMATIC ENTRANCE, f, 3, PRM, Mcl 10000, 7-11, 6f, 1:14 3/5. B-Circle Bar H LLC (AR.).

Elusive Quality–Melanie Wilkes by Hard Spun; INDIA WILKES, f, 3, RUI, Msw, 7-12, 6f, 1:10 1/5. B-R Legacy Racing (NM.).

Goldencents–Fast City by Half Ours; GEAUX GOLDEN, f, 3, EVD, Mcl 5000, 7-11, 5f, :59 4/5. B-John Melancon (LA.). $62,000 ’18 ESLYRL.

Graydar–Nothing But Heart by Officer; JAYDINE, f, 3, MTH, Mcl 40000, 7-12, 1 1/16mT, 1:45 . B-Graydar Syndicate & Terrazas Thoroughbreds, LLC. (KY.). $40,000 ’18 FTKOCT.

Khozan–Sunset Silhouette by Wildcat Heir; SUNDOWN KID, c, 3, GP, Mcl 12500, 7-12, 6f, 1:12 4/5. B-Debra Posgai (FL.). $4,000 ’18 OBSOCT.

Midnight Lute–Star of Johar by Johar; MIDNIGHT JOSTAR, c, 3, KEE, Msw, 7-12, 1 3/16mT, 1:55 4/5. B-Midnight Lute Syndicate, Emerald Q Partners, Inc. & TCR Ranch (KY.). $15,000 ’17 KEENOV; $175,000 ’18 KEESEP.

Newport–Wonder Peach by Impeachment; SECRETARIATS PEACH, f, 3, PRM, Mcl 10000, 7-11, 6f, 1:13 . B-Jamey Boehmer (IA.).

Quality Road–Archers Post by Smart Strike; KENYA ROAD, g, 3, MNR, Msw, 7-12, 1m, 1:43 4/5. B-Waymore LLC (KY.).

Rousing Sermon–Gabbiano by War Pass; CARIBOU CHIANTI, f, 3, PLN, Mcl 5000, 7-12, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Caribou Stable (CA.).

Shanghai Bobby–Humor Me Colonel by Colonel John; LANESBOROUGH, f, 3, CT, Msw, 7-11, 4 1/2f, :53 4/5. B-Gabriel Duignan, Crosshaven Bldstk & Petaluma Bldstk (KY.). $200,000 ’18 FTKJUL.

Signature Red–Majestic Red by Rahy; RED HIERARCHY, g, 3, WO, Moc 40000, 7-12, 6 1/2f, 1:16 . B-Howard Walton (ON.).

Twirling Candy–Lanett Lady (IRE) by Teuflesberg; TWIRLING FAITH, f, 3, WO, Moc 40000, 7-12, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Dewberry Thoroughbreds, John Dewberry & Nicky Hartery (KY.).

Under Caution–Free Sunset by Sierra Sunset; BERNIE’S BIG BOY, g, 3, PLN, Mcl 5000, 7-11, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-George F Schmitt & Clare Schmitt (CA.).

Violence–Dark Rhythm by Fit to Fight; VIOLENT FIGHT, c, 3, GP, Mcl 12500, 7-12, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Moreau Bloodstock Int’l Inc (KY.). $110,000 ’17 KEENOV. *1/2 to Lilly Fa Pootz(MG2P$317,722) *1/2 to Super Dude(SP$273,835).

Vronsky–Starry Skies by Sky Mesa; FOOTHILL, g, 3, DMR, Msw, 7-12, 5fT, :57 . B-Ron Beegle (CA.).

Young Brian–Van Dien Avenue by In Excess (IRE); BRIAN’S AVENUE, g, 3, CT, Mcl 5000, 7-11, 4 1/2f, :53 . B-Nick Cosato (FL.).

Concord Point–Dazzling Display by Dehere; KALUGA BOB, g, 4, PRM, Msw, 7-11, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Hidden Acres Farm (IA.).

Cyclotron–Boss Chick by Street Boss; ELEMENTAL, f, 4, LA, Mcl 3500, 7-12, 4 1/2f, :51 4/5. B-Bruce Headley & George Todaro (CA.).

Mizzen Mast–Southern Jewel by Dixie Union; SAPORI GIRL, f, 4, DMR, Mcl 50000, 7-11, 1mT, 1:36 1/5. B-Robert Low & Lawana Low (KY.). $90,000 ’17 KEESEP; $190,000 2018 OBSAPR.

Morning Line–Kissin Bobby Vicar by Vicar; BOKERMIN, g, 4, WO, Moc 40000, 7-12, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Howard Patrick King Jr. & Leslie R King (KY.). $20,000 2018 OBSJUN.

Street Sense–Miss Emelina by Big Brown; STREET IMAGE, g, 4, DMR, Mcl 20000, 7-12, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Hinkle Farms (KY.). $120,000 ’17 KEESEP; $200,000 2018 FTMMAY.

Tizway–Danceinthestreets by Citidancer; SHEWILLAMAZE, f, 4, PRM, Msw, 7-12, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Ashby Thoroughbreds (IA.). *1/2 to Rallydownthealley($271,208).

Verrazano–Roots Run Deep by Forestry; BRIDGE TO BROOKLYN, f, 4, MTH, Mcl 20000, 7-12, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-James Moloney & Peter Reynolds (KY.). $75,000 ’16 KEENOV; $125,000 ’17 FTKJUL; $50,000 2018 FTMMAY.

Bachelor of Arts (GB)–Lycius Life by Lycius; GRAND LIFE, m, 5, WYO, Mcl 7500, 7-12, 6f, 1:12 2/5. B-Le Roy Johnson (ID.).

Liaison–Regime by Empire Maker; ANDREWS BOOGIE, g, 5, PRM, Mcl 10000, 7-12, 6f, 1:12 . B-Spendthrift Farm, LLC (KY.).

Malibu Moon–Come Home Lady by Came Home; MALIBU MAGIC, g, 6, LA, Mcl 3500, 7-11, 4 1/2f, :52 3/5. B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (KY.). $50,000 ’15 KEESEP; $70,000 2016 BES2YO.