North American Maiden Winners July 13

Cairo Prince–She’ll Do It by Badge of Silver; U. S. STEEL, c, 2, DEL, Msw, 7-13, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $40,000 ’19 FTKOCT.

Midshipman–Choo Choo Lady by Giant’s Causeway; THURSDAY, f, 2, DEL, Mcl 40000, 7-13, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Betz Thoroughbreds, Inc. & Peter V. Lamantia (KY.). $40,000 ’19 KEESEP.

Congrats–Dreamy Lady by Giant’s Causeway; IHADADREAM, g, 3, IND, Mcl 5000, 7-13, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Lake Lonely Racing (KY.).

Encaustic–Correct Call by Consolidator; IT’S YOUR CALL, c, 3, TDN, Msw, 7-13, 6f, 1:14 . B-Premier Stables Unlimited (OH.).

Golden Lad–Fix You ($262,315), by Flying Chevron; BRILLIANT CHASE, c, 3, PRX, Msw, 7-13, 6f, 1:11 . B-Mr. & Mrs. Matthew T. Groff (PA.). $15,000 2019 FTMMAY.

Kentucky Dane–Picture of Mom by Cat Power; OLE WATASHI, g, 3, TDN, Msw, 7-13, 6f, 1:15 3/5. B-Raymond E. Donald (OH.).

Lemon Drop Kid–Magical Affair by Giant’s Causeway; ROGUE AFFAIR, g, 3, FE, Msw, 7-13, a1 1/16mT, 1:46 4/5. B-Chiefswood Stables Limited (ON.).

Lookin At Lucky–Ginny’s Classic by Sky Classic; BLESSED WITH LUCK, c, 3, IND, Msw, 7-13, 1mT, 1:40 . B-Nancy Winchel (KY.).

Rocket Legs–Penalty Due by Red Bullet; JUSTA SIMPLE GIRL, f, 3, IND, Msw, 7-13, 6f, 1:12 2/5. B-Christina M Stewart & Grace M Stewart (IN.).

Verrazano–Barbette by High Yield; IT’S ALL CASH, f, 3, LAD, Mcl 5000, 7-13, 1m 70y, 1:45 4/5. B-James P. Gallagher (KY.). $7,000 ’18 KEESEP; $25,000 2019 OBSJUN.

Awesome of Course–Tiz Intense by Tiz Wonderful; AWESOME FLIGHT, f, 4, FE, Mcl 4500, 7-13, 5f, 1:00 3/5. B-Denis Sasso & Jr. Delisser (FL.).

Brutal Attack–Cajun Hospitality by Easyfromthegitgo; BRUTALIZE, g, 4, LAD, Mcl 12500, 7-13, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Ronnie Ward & Veronica Hopkins (LA.).

Hold Me Back–Thirty Eighth St. by Citidancer; BOW TIES N BOURBON, c, 4, TDN, Msw, 7-13, 6f, 1:15 2/5. B-Hand Ride Stables (OH.). *1/2 to Warrior’s Club (G3$856,504).

Judiths Wild Rush–Lewinsky by Regal Classic; FOREHEAD FRED, g, 4, FE, Msw, 7-13, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Mr. & Mrs. Nicola Scott (ON.).

Kitten’s Joy–Queen Nine by Henny Hughes; PALACE KITTEN, c, 4, DEL, Msw, 7-13, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).