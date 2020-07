North American Maiden Winners July 14

Alternation–Tangueray Miss by Cowboy Cal; BALLROOM BLITZ, f, 2, TDN, Msw, 7-14, 6f, 1:15 . B-R Gorham & Mast Thoroughbreds LLC (OH.).

Formidable–Steal the Sugar by Coronado’s Quest; CANTWAITTOGRADUATE, g, 2, PRM, Msw, 7-13, 4 1/2f, :52 4/5. B-Iowa State University (IA.). $9,000 ’19 IOWSEP.

Orb–Soft Whisper (MSP$317,778), by Bernstein; SEGURO, f, 2, BTP, Msw, 7-14, 5f, 1:00 . B-Geneli Thoroughbreds LLC & Scott & Evan Dilworth (KY.). $2,500 ’19 KEESEP.

Sangaree–Convey by Tale of the Cat; BETSDOWNLETSRIDE, g, 2, IND, Msw, 7-14, 5f, :58 4/5. B-Herbert Likens (IN.).

Sungold–Mystical Molly by Forest Grove; ANOTHERSUNNYDAY, f, 2, HST, Moc 50000, 7-14, 3 1/2f, :39 1/5. B-Elton H. Gunther (BC.). C$19,000 ’19 BRCSEP.

Unbridled Express–Miss Carmelite by Mutakddim; STARLET EXPRESS, f, 2, IND, Msw, 7-14, 5f, 1:00 3/5. B-LTB Inc & Hillerich Racing LLC (IN.). *Full to Express Run (MSW$343,640) *Full to Unbridled Class (MSW$397,972) *Full to Ace of Aces (MSW$264,685).

Algorithms–You Look Neigh by Justenuffhumor; DON’S FINAL FINAL, c, 3, CBY, Mcl 5000, 7-13, 1m, 1:41 2/5. B-Stillmeadow Farm LLC (KY.).

Animal Kingdom–South Bay Cove (MSW$259,732), by Fusaichi Pegasus; BIONIC ROSIE, f, 3, BTP, Mcl 5000, 7-14, 6f, 1:15 4/5. B-Team Valor LLC (KY.). $1,500 2019 KEEJAN. *1/2 to Free Judgement (MG3).

Bodemeister–Joanne Jubilation by Monarchos; PLEXUS, f, 3, IND, Mcl 16000, 7-14, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Zayat Stables, LLC (KY.). $7,500 ’18 KEESEP.

Flashstorm–Pretty Patsy by Gimmeawink; PRETTY STORMY, g, 3, TDN, Mcl 5000, 7-14, 6f, 1:13 4/5. B-Good Beginnings Farm (FL.).

Goldencents–Spun Ribbon by Hard Spun; COACH O’SHEA, g, 3, LAD, Mcl 20000, 7-13, a5fT, :58 1/5. B-Keith Plaisance (LA.).

Ice Box–Sweeter Twitter by Bandini; BAUDETTE BLIZZARD, g, 3, PRM, Msw, 7-13, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Karen Boutte (LA.). $70,000 2019 OBSMAR.

Medal Count–Locally Known by Tiz Wonderful; FAN FAVORITE, g, 3, BTP, Msw, 7-14, 1mT, 1:35 4/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.).

Tapizar–Franchesca by Henrythenavigator; TAPIZAR KING, g, 3, MNR, Mcl 4000, 7-13, 5f, 1:00 4/5. B-Sanford R. Robertson (KY.). $17,000 ’18 KEESEP; $15,000 2019 OBSAPR.

Zip Quik–Golden Barroness by Track Barron; STARTTHEBUSGUS, g, 3, ARP, Mcl 5000, 7-14, 6f, 1:13 . B-David V Robertson Jr (CO.). $2,600 ’18 COLAUG.

Flatter–Runge by Posse; FLATTERING POSE, f, 4, FMT, Mcl 10000, 7-13, 6 1/2f, 1:20 . B-Machmer Hall & Haymarket Farm (KY.). $50,000 ’17 KEESEP.

Freesgood–Princess Semoran by Semoran; REAL EASY, g, 4, FMT, Mcl 10000, 7-13, 6f, 1:14 3/5. B-Bill Stockton (OK.).

Mass Market–Sunny Soloro by Sungold; SOLARITY, f, 4, HST, Msw, 7-13, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Mr. & Mrs. R. J. Bennett (BC.).

Not Bourbon–Careful Charlie (IRE) by Tapit; CHARLIE’S GAME, g, 4, FE, Mcl 4500, 7-14, a7fT, 1:27 . B-Charles Fipke (ON.).

Gone Astray–Indian Heat by Indian Charlie; CAZMAN, g, 5, BTP, Mcl 7500, 7-14, 6f, 1:14 1/5. B-James F. Webb (FL.).

Langfuhr–Smart Suzie by Smart Strike; ONE FOR NICKI, m, 5, FE, Mcl 8000, 7-14, a7fT, 1:27 3/5. B-Dr. B Van Arem (ON.). C$42,000 ’16 ONTSEP.

Lookin At Lucky–Push My Luck by Press Card; BET THE POT, g, 5, PRX, Mcl 25000, 7-14, a1m 70yT, 1:42 3/5. B-Jonathan Sheppard (PA.).

Paynter–Honey Bunch by Cherokee Run; ABSTRACT PAYNTER, g, 5, FP, Mcl 4000, 7-13, 6f, 1:13 2/5. B-Machmer Hall, Carrie Brogden & Craig Brogden (KY.). $15,000 ’16 KEESEP.