North American Maiden Winners July 16

Liam’s Map–Chic Soiree by Smart Strike; TRIP TO SEOUL, f, 2, MNR, Msw, 7-15, 4 1/2f, :54 1/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $6,500 ’19 KEESEP.

Raison d’Etat–Calico by Arch; SEBASTIAN’S BOY, g, 2, CBY, Msw, 7-16, 5f, :59 . B-Calumet Farm (KY.). $2,200 ’19 KEESEP.

Sixthirteen–Miss Salome by Harbor the Gold; ZEYNEP, f, 2, EMD, Mcl 15000, 7-15, 4 1/2f, :53 3/5. B-Antonio Mendoza (WA.). $4,500 ’19 WASAUG.

Can the Man–Mydesireisthewire by Runaway Groom; BOURBON BLUES, f, 3, EVD, Mcl 20000, 7-15, a5fT, :58 . B-Paul Kessel (KY.).

Frac Daddy–Jayceetee by Pleasant Tap; I AM I SAID, f, 3, WO, Mcl 7500, 7-16, 6f, 1:13 . B-Carrie Russiani & David R. Grant (ON.).

Goldencents–Visions of Candy by Candy Ride (ARG); GUMWRAPPER, c, 3, LAD, Msw, 7-15, a5fT, :57 3/5. B-Alex Venneri (KY.). $10,000 ’17 KEENOV; $10,000 ’18 KEESEP; $22,000 2019 OBSJUN.

Lea–Run Lady Run by Cherokee Run; ESCAPE FUND, f, 3, SAR, Msw, 7-16, 6f, 1:11 . B-Elise W. Kendall & Scott Kendall (KY.). $60,000 ’17 KEENOV; $75,000 ’18 KEESEP; $105,000 2019 OBSAPR.

Lemon Drop Kid–Awe That by Boundary; INAWEOFNOONEATALL, f, 3, MNR, Msw, 7-15, 6f, 1:13 2/5. B-W. S. Farish (KY.). $40,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Bel Air Beauty(G2$380,649) *1/2 to Curlin Rules(SP$270,174).

Lord Shanakill–Deb’s Girly Girl by Wando; LORD OF HOPE, g, 3, PEN, Mcl 7500, 7-15, 6f, 1:12 4/5. B-Sterling R. Krumbine (PA.).

Lutes Gift–Minister Grayson by Ministers Wild Cat; TIG, g, 3, EMD, Msw, 7-15, 6f, 1:10 4/5. B-Candice Lumley & Michael Baldoz (WA.).

Noble’s Promise–Ms. Smitty by Moro Oro; COLONEL HUBERT, g, 3, IND, Msw, 7-16, 5 1/2f, 1:06 . B-Rockfield Farm (IN.).

Santiva–Secret Tryst by Sea of Secrets; SECRET SADIE, f, 3, IND, Msw, 7-15, 5 1/2f, 1:07 . B-Andy Brown (IN.).

Square Eddie–Cash Shredder by Sightseeing; KISSABLE U, f, 3, EMD, Mcl 15000, 7-15, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Summer Front–Celtic Arch by Arch; ETERNAL SUMMER, c, 3, SAR, Mcl 75000, 7-16, 1 1/16mT, 1:44 . B-Waterford Stables, Inc. (KY.).

Super Saver–Doinghardtimeagain (MG2$734,304), by Ministers Wild Cat; ALITTLE BIT TECHIE, f, 3, CBY, Mcl 16000, 7-15, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (KY.).

Tale of the Cat–Cash Is Queen by Unbridled’s Song; HOPPER FILL, c, 3, IND, Mcl 16000, 7-16, 5f, :59 . B-Gil Masters (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

Winchill–Atlantique by Stormy Atlantic; ATLANTIC CHILL, g, 3, PEN, Msw, 7-15, 6f, 1:10 3/5. B-Harmony Hill Stables LLC (PA.).

Goods–Moro’s Sugarbaby by Moro Oro; GOOD SUGAR, g, 4, IND, Msw, 7-16, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Walter T. Bates (IN.).

Seville (GER)–Savage Beauty by Joyeux Danseur; MIDNIGHT HAULER, g, 4, PEN, Mcl 25000, 7-15, 6f, 1:10 3/5. B-Elizabeth R. Houghton (PA.). *1/2 to Starship Girl($331,282).

Street Boss–For Passion by Not for Love; AMEERAH B, f, 4, EVD, Msw, 7-15, a5fT, :56 3/5. B-John R. Penn (KY.). $45,000 ’16 KEENOV; $110,000 ’17 KEESEP; $350,000 2018 OBSAPR.

Street Magician–Mz. Ann by Citidancer; DEVOTION IN MOTION, c, 4, PEN, Mcl 16000, 7-15, 5fT, :56 2/5. B-Michael P. Cataneo (MD.). $7,500 ’17 FTMDEC. *1/2 to Eddy Gourmet(MSW$265,651).

The Factor–Once Around by You and I; FACTOR AROUND, f, 4, BTP, Msw, 7-16, 6f, 1:12 4/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.). $250,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Decked Out(G1$491,659).

Twirling Candy–Remembermefondly by Van Nistelrooy; PROPENSITY, g, 4, SAR, Mcl 40000, 7-16, 5 1/2fT, 1:03 4/5. B-John R. Penn (KY.). $140,000 ’17 KEESEP.