North American Maiden Winners July 17

Into Mischief–Bellini Sunrise by Machiavellian; INTO THE SUNRISE, c, 2, ELP, Msw, 7-17, 5 1/2fT, 1:02 1/5. B-Edward A. Seltzer & Beverly Anderson (KY.). $325,000 ’19 KEESEP.

Prospective–Baliwink by Gimmeawink; BOCA BOY, g, 2, GP, Msw, 7-17, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Carol Hershe (FL.).

Sky Mesa–Garden in the Rain (FR) (MG2P$466,683), by Dolphin Street (FR); GARDEN IN THE SKY, f, 2, PLN, Mcl 12500, 7-17, 5f, :59 4/5. B-Mike Abraham (KY.). $9,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Govinda (highweight in Germany, 5-7F).

Uncaptured–Sainted Dancer by Saint Anddan; MR TINGLES, c, 2, GP, Msw, 7-17, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Oakleaf Farm, Liz Wilson & Norman Wilson (FL.).

Afleet Alex–Port Charlotte by Blame; WENDIGO, c, 3, MTH, Mcl 10000, 7-17, 1m, 1:42 4/5. B-Glen Oak Farm & Two Stamp stables (KY.).

American Pharoah–South Bank by Tapit; IMPERIAL MOMENT, c, 3, GP, Mcl 50000, 7-17, 1mT, 1:36 4/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.). $60,000 2020 KEEJAN.

Bourbon Courage–Ave Ravina by Southern Image; DR. MARBOOZ, g, 3, BTP, Msw, 7-17, 6f, 1:13 3/5. B-Carolyn Karlson (NY.).

Congrats–Ella’s Music by Not Bourbon; GO GIGI GO GIGI GO, f, 3, WO, Moc 25000, 7-16, 6f, 1:11 3/5. B-Mike Anderson Racing LLC (ON.). $11,000 2020 KEEJAN.

Distorted Humor–Morning Gallop (MSP$299,695), by Victory Gallop; TOO EARLY, g, 3, SAR, Msw, 7-17, 1 1/8m, 1:52 . B-Edition Farm (NY.). *1/2 to John’s Island (MSP$413,910).

First Samurai–Stolen Heart by Ecton Park; ETERNAL HEART, f, 3, CT, Msw, 7-16, 4 1/2f, :53 4/5. B-James Miller Jr. (WV.). $50,000 ’18 FTMOCT.

Gamble’s Exchange–Dynaco by Dynaformer; DYNA’S GAMBLE, g, 3, WO, Mcl 7500, 7-17, 6f, 1:10 3/5. B-Ivan Dalos (ON.).

Honor Code–Kiss the Devil (G3$381,629), by Kris S.; BLOOD RUNNER, c, 3, PEN, Mcl 16000, 7-17, 1m 70yT, 1:39 3/5. B-CFP Thoroughbreds LLC (KY.). $250,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Kiss Mine (MG1P$489,862) *1/2 to Kiss Moon (G3$535,969).

Istan–Haven’s Honey by E Dubai; GOLDEN RULE HAVEN, g, 3, ELP, Mcl 7500, 7-17, 1m, 1:39 1/5. B-Larry Jones & Cindy Jones (KY.).

Maclean’s Music–Perfect Legacy by Perfect Soul (IRE); COLD HARD CASH, g, 3, SAR, Mcl 40000, 7-17, 7f, 1:23 2/5. B-Stonewall Farm (NY.).

Nationhood–Muchas Coronas by Macho Uno; CASCADE DANCER, f, 3, EMD, Msw, 7-16, 6f, 1:11 2/5. B-Mr. & Mrs. Frederick L. Pabst (WA.). $5,000 ’18 WASAUG.

Overanalyze–Spirit of Wailea by Out of Place; KABOB, g, 3, SAR, Mcl 25000, 7-17, 7f, 1:24 1/5. B-Allen C. Hallett (NY.). $13,000 ’18 KEESEP. *1/2 to El Deal (G1$575,025).

Sabercat–Casino Cat by Catienus; MAW MAW’S SOPHIA, f, 3, EVD, Mcl 12500, 7-16, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Chuck Phillips (LA.).

Sabercat–Skipadoll by Skip Away; IMDUSTY, g, 3, EVD, Mcl 12500, 7-16, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-James W. Green & Gerald L. Averett Jr. (LA.).

Shanghai Bobby–Faker by Petionville; PIANZI, g, 3, MTH, Msw, 7-17, 6f, 1:11 2/5. B-Hope Jones & Isabelle de Tomaso (NJ.).

Silver Wagon–Tower Inferno by Old Topper; TOWER WAGON, f, 3, RUI, Mcl 6500, 7-17, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Gerald E. Marr (NM.).

Sixthirteen–Feels Like Rain by Vindication; VINNY FROM DIXIE, g, 3, EMD, Mcl 8000, 7-16, 6f, 1:10 1/5. B-Bar C Racing Stables Inc (OR.).

Souper Speedy–Tenjectory by Trajectory; MISTER OAKLEY, c, 3, WO, Moc 25000, 7-17, 6f, 1:11 1/5. B-Northern Dawn Stables Inc (ON.). C$18,000 ’18 ONTAUG.

Street Sense–Pomarine by Aptitude; SENSE YOU LEFT, f, 3, ELP, Msw, 7-17, 1mT, 1:36 . B-Brookdale, Jack Swain III, Double K LLC & Ted Folkerth (KY.). $35,000 ’17 KEENOV; $16,000 2019 OBSJUN.

The Factor–Grand Slam Girl by Grand Slam; MYFIRSTEXWIFE, f, 3, GP, Mcl 12500, 7-17, 5f, :59 1/5. B-Castlepark Farm, LLC & Jerry Adamany (KY.). $4,000 ’17 KEENOV; $57,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Home Run Kitten (MG3$514,245).

Ghostzapper–San Miguel Belle by Curlin; ZAPPER VAN WINKLE, g, 4, ELP, Mcl 16000, 7-17, 6f, 1:10 4/5. B-Robert Low & Lawana Low (KY.).

Kela–Pink Martini by Pikepass; COME ON SWEET PEA, f, 4, CBY, Msw, 7-16, 1mT, 1:36 2/5. B-Dorothy Erban (MN.).

Liaison–Cinq Etoiles by Five Star Day; LOOP THE LOOP, f, 4, PEN, Mcl 25000, 7-17, 5fT, :56 2/5. B-Scott Pierce (MN.). $11,500 ’16 KEENOV; $2,000 2020 OBSJAN.

Run Away and Hide–Absolute Flash by Flashy Bull; RUN AWAY FLASH, g, 4, CBY, Mcl 7500, 7-16, 5 1/2f, 1:07 . B-Paul Brandt (MN.).

Violence–Yolanda B. Too (G2P$340,335), by Two Punch; ALL ABOUT TIME, g, 4, EMD, Mcl 5000, 7-16, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Checkmate Thoroughbreds LLC, Hector Cuevas & Denise Cuevas (CA.). $125,000 ’17 FTKJUL. *1/2 to Treble(G1P$306,169).

Yes It’s True–Ginger Light by Colony Light; YES IT’S GINGER, f, 4, ELP, Msw, 7-17, 5 1/2fT, 1:01 2/5. B-Angel Lopez & Penny Lopez & Kathie Maybee (KY.). $11,000 ’16 KEENOV; $22,000 ’17 FTMOCT; $40,000 2018 OBSAPR.