North American Maiden Winners July 18

Cairo Prince–Zip Cash Back by City Zip; ZIPPY BABY, g, 2, SAR, Msw, 7-18, 1 1/16mT, 1:45 2/5. B-Fredrick Allor (KY.). $25,000 ’18 KEENOV; $65,000 ’19 KEESEP; $50,000 2020 OBSMAR.

Creative Cause–Cee’s the Year by Cee’s Tizzy; SALE’ Y VALE, c, 2, PLN, Mcl 32000, 7-18, 5f, :58 4/5. B-Cicero Farms LLC (CA.). $25,000 ’19 KEESEP.

D’wildcat–Gnacarano by Your Eminence; G’WILDCAT, g, 2, EVD, Msw, 7-18, 5f, :59 3/5. B-Foundation Breeders, LLC (LA.).

Distorted Humor–Inspeight of Us by Speightstown; MOMOS, c, 2, SAR, Msw, 7-18, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Tami D Bobo & Distorted Humor Syndicate (KY.). $75,000 ’19 OBSJAN; $180,000 2020 OBSMAR.

Guilt Trip–Jet’s Tradition by A. P Jet; TOTALLY GRACE, f, 2, EVD, Msw, 7-17, 5f, 1:01 . B-Cloyce C. Clark Jr. (LA.). *1/2 to Jet Majesty (MSP$352,712).

Maclean’s Music–Gone to Party by All Gone; SHE LIKES TO PARTY, f, 2, PRM, Msw, 7-17, 5f, :58 . B-Lou Neve (CA.). $25,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Judge Carr (SP$423,296).

Speightster–Dreaming of Liz (G3$270,800), by El Prado (IRE); DREAMING OF DREW, f, 2, WO, Msw, 7-18, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-WinStar Farm, LLC (ON.).

Street Boss–Lady Grantham (MSW$324,160), by Yankee Gentleman; LADY EDITH, f, 2, ELP, Msw, 7-18, 5 1/2fT, 1:02 2/5. B-J. David Richardson & Sandra New (KY.).

Uncle Lino–Precious Penny by Harlan’s Holiday; HIPNOTIZADA, f, 2, DEL, Msw, 7-18, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-White Diamond Inc. (PA.). $5,200 ’18 FTMDEC; $40,000 ’19 FTMYRL.

Wicked Strong–Kitten’s Bird by Kitten’s Joy; EAGLE EYE, f, 2, ELP, Mcl 16000, 7-18, 6f, 1:13 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Amira’s Prince (IRE)–Auntie Boo by Fusaichi Pegasus; BLACK ELK, c, 3, FAR, Mcl 4000, 7-18, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Leroy Randolph (FL.).

Boisterous–Oui Cat Oui by Tale of the Cat; OUI SAY NO, f, 3, PLN, Mcl 8000, 7-17, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Gary Barber &Tommy Town Thoroughbreds LLC (CA.).

Bourbon Courage–Shaikha by Midnight Lute; MIDNIGHT WHISKEY, c, 3, SAR, Msw, 7-18, 6f, 1:11 . B-Spruce Lane Farm, et al (NY.). $13,000 ’18 FTMOCT; $92,000 2019 FTMMAY.

Daaher–Serene Lake by Meadowlake; SHE’S A FAIR CATCH, f, 3, EVD, Mcl 5000, 7-17, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-Set-Hut, LLC (LA.). $3,000 2019 ESLTYO. *1/2 to Izzie’s Halo (G1P$290,528) *1/2 to Creaky Cricket ($251,522).

Despite the Odds–Keeper Kell by Two Punch; KEEPER IN SPITE, f, 3, LRL, Mcl 10000, 7-18, 6f, 1:11 3/5. B-R. Larry Johnson (MD.).

Distorted Humor–Tabarin by El Prado (IRE); OAK HILL, c, 3, SAR, Msw, 7-18, 1mT, 1:37 3/5. B-Dixiana Farms LLC & Distorted Humor Syndicate (KY.). $65,000 ’18 KEESEP. *Full to Abraham (G1P$732,772).

Dominus–Bonita Muneca by Mingun; WADALEEAHCHA, g, 3, WYO, Mcl 5000, 7-18, 4 1/2f, :52 4/5. B-Ignacio Cambray (KY.). $8,000 ’18 FTKOCT.

English Channel–Heavenly Choir by Saint Liam; MR. HAND FULL, g, 3, DEL, Mcl 5000, 7-18, 1m 70y, 1:45 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,000 ’17 KEENOV.

Half Ours–Madam Bling by War Chant; SHE WANTS HALF, f, 3, LAD, Msw, 7-18, a5fT, :58 . B-Gill Frederick & Ken Cormier (LA.). $17,000 ’18 ESLYRL.

Hampton Court (AUS)–L’Avenue by Old Forester; COWBOY TOBY, c, 3, RUI, Mcl 10000, 7-18, 6f, 1:10 4/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $1,500 ’18 KEESEP.

Intimidator–Rock On Girl by Littleexpectations; RUN ON GIRL, f, 3, GIL, Msw, 7-18, 4f, :46 1/5. B-Keith I. Asmussen (TX.). $10,000 2019 TEXAPR.

Jack Milton–Lost Crown by Hit the Trail; NO BULL JACK, f, 3, MTH, Msw, 7-18, 6f, 1:11 4/5. B-Holly Crest Farm (NJ.).

Limehouse–Ani’s Ani by Feel the Power; ANI WINEHOUSE, f, 3, CT, Mcl 5000, 7-18, 4 1/2f, :55 . B-O’Sullivan Farms LLC (WV.). *1/2 to Raggedy Andy (MSW$297,160).

Magician (IRE)–Nikki Allyn by Bernstein; COMPLETE SURPRISE, f, 3, CT, Msw, 7-17, 7f, 1:27 4/5. B-Kevin Horgan (KY.).

Medal Count–Skymynx by Sky Mesa; TENDERNESS, f, 3, LRL, Mcl 10000, 7-18, 6f, 1:11 1/5. B-Equus Farm (KY.). *1/2 to Dunph (MSP$289,137).

Mission Impazible–Loxina by Came Home; ELITE MISSION, g, 3, GP, Mcl 10000, 7-18, 1m, :00 . B-Julia Burnett Armstrong (KY.). $9,000 ’18 OBSJAN; $16,000 2019 OBSJUN.

My Pal Charlie–Closing Report by Closing Argument; DRILLING REPORT, g, 3, EVD, Msw, 7-18, 1m, 1:39 2/5. B-Stephen Brown (LA.). $10,000 ’18 ESLYRL.

Redeemed–She’s Achance by American Chance; REDEEM EDDIE, c, 3, DEL, Msw, 7-18, 5 1/2f, 1:03 1/5. B-Joan Everett & W. Dale Everett (MD.). $60,000 ’18 FTMOCT.

Rock the Rock (IRE)–Mocha Loca by Seattle Fitz (ARG); ROCK’S SHAMROCK, c, 3, FAR, Moc 5000, 7-18, 5f, 1:02 2/5. B-L. J. Harsche & Lory Harsche (ND.).

Run Away and Hide–Taptap I’mgone by Tapit; JUSTATAPIN, f, 3, PRM, Msw, 7-17, 6f, 1:10 1/5. B-Robert West Jr., Millford Farm & Mike Riordan (KY.).

Secret Circle–Avalos by Holy Bull; OUR SECRET AGENT, f, 3, WO, Msw, 7-18, 6f, 1:09 3/5. B-Paul Tackett Revocable Trust (KY.). *1/2 to Hotshot Anna (MG2$975,010).

Sidney’s Candy–Saracina by Bertrando; SARARENDA, f, 3, WO, Mcl 15000, 7-18, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Sun Valley Farm (KY.). *1/2 to Petrov (MG1P$650,197).

Siente El Trueno–Swelzel by Stritzel; CARSON CASTLE, f, 3, CT, Msw, 7-17, 4 1/2f, :54 . B-Joe Stehr (WV.).

Tale of Ekati–Sally’s Warrior by A. P. Warrior; MARTINI THURSDAY, g, 3, PRM, Mcl 10000, 7-17, 1m, 1:40 . B-Doyle Williams (KY.).

Trinniberg–Comprende by Hard Spun; TRINNI LUCK, f, 3, GP, Mcl 50000, 7-18, 6f, 1:11 3/5. B-Ryan Racing, Inc. (NY.).

Union Rags–Glenbriar Girl by Gold Case; STARSHIP MALLOMAR, f, 3, GP, Msw, 7-18, 1m, 1:40 . B-Hal Snowden Jr. & W.S. Farish (KY.). $35,000 ’18 FTKJUL; $30,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Mt Veeder (MSW$301,382).

Zong–Mademoisellewhaki by Miswaki; CRYPTOZONIC, g, 3, LAD, Mcl 5000, 7-18, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-Indian Creek Thoroughbred Farms, LLC (LA.).

Into Mischief–I Raffaella by Broken Vow; REVIVALIST, f, 4, WO, Moc 40000, 7-18, 5fT, :55 3/5. B-Keith Johns (KY.). C$1,500 2019 ONTNOV.

Louis Quatorze–One Little Tear by Cryptoclearance; ORLEANS, f, 4, ELP, Mcl 7500, 7-18, 1m, 1:40 4/5. B-BHMFR, LLC (KY.).

Majestic Warrior–Smart Angel by Smart Strike; SMART WARRIOR, g, 4, DEL, Mcl 16000, 7-18, 5fT, :58 2/5. B-William D. Graham (ON.). $10,000 ’17 FTKOCT. *Full to China Rider ($283,250).