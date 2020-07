North American Maiden Winners July 19

Bodemeister–Dinner’s Out (GB) by War Front; MISS TWENTY, f, 2, PRM, Mcl 40000, 7-19, 5f, :58 . B-St. Elias Stables, LLC (KY.). $6,000 ’19 KEESEP.

Fed Biz–Church View by Quiet American; TUKTOYAKTUK, g, 2, PRM, Msw, 7-18, 5f, :57 2/5. B-Highfield Investment Group Inc (AB.).

Into Mischief–Just Livin a Dream by Trippi; MISCHIEVOUS DREAM, f, 2, SAR, Msw, 7-19, 5 1/2fT, 1:04 . B-Patricia Generazio (NY.).

Kantharos–Leh She Run by Pulpit; MEDICINE TAIL, c, 2, ELP, Msw, 7-19, 6f, 1:10 4/5. B-Highclere, Inc (KY.). $230,000 ’19 FTSAUG. *1/2 to O’Prado Again(G2).

Liam’s Map–Star of Munster by Tribal Rule; AWESOME GERRY, c, 2, GP, Mcl 50000, 7-19, 5f, :58 4/5. B-John Liviakis (KY.).

Ministers Wild Cat–Light Up the Sky by Speightstown; LIGHTINTHEDARKNESS, c, 2, PLN, Msw, 7-19, 5f, :57 2/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Quality Road–Devil’s Cave (G3$379,430), by Put It Back; LUCIFERS LAIR, f, 2, SAR, Msw, 7-19, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-The Elkstone Group LLC (MD.).

Tannersmyman–Smoke Over Water by Stormy Atlantic; MAGGIE’S MAGIC, f, 2, PLN, Msw, 7-18, 5f, :59 1/5. B-Woodbridge Farm LLC & Jim Eaton (CA.).

Winslow Homer–Vivacious Val by West Acre; OH DEBORAH, f, 2, GP, Mcl 50000, 7-19, 5f, :59 3/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Algorithms–Arrowcourse by Cherokee Run; GOFORTHEWINECOURSE, g, 3, EVD, Mcl 5000, 7-18, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-JJK Thoroughbreds, LLC (KY.).

Archarcharch–Missy Lou by Yonaguska; WILLFRED, g, 3, ELP, Mcl 30000, 7-19, 5 1/2fT, 1:02 . B-Robert Yagos & Val Yagos (AR.).

Bayern–Winning Season by Lemon Drop Kid; TIO WIL, c, 3, GP, Mcl 16000, 7-19, 6f, 1:10 2/5. B-Willow Oaks Stable LLC (KY.). $75,000 ’18 KEESEP.

City Zip–Cascading Cash by Distorted Humor; CASH CODE, f, 3, MTH, Mcl 30000, 7-19, a5 1/2fT, 1:03 4/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Congrats–Golden Joop by Medaglia d’Oro; MAGIC MAN’S TOUCH, c, 3, MNR, Msw, 7-19, 6f, 1:14 . B-Fitriani Hay (KY.). $25,000 ’18 FTKOCT.

Einstein (BRZ)–Redvelvetcupcake by Lucky Pulpit; JAZZY EINSTEIN, f, 3, PLN, Mcl 8000, 7-19, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Adena Springs & Richard Barton Enterprises (CA.).

Entourage–My Sugarmama by Kipling; MAFIA DON, g, 3, PRM, Mcl 7500, 7-18, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Circle Bar H LLC (IA.).

Fed Biz–Wicked Ravnina by Wild and Wicked; NUVE NEGRA, f, 3, CT, Mcl 5000, 7-18, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Tonya Jurgens & Martin Keogh (FL.). $7,000 ’18 OBSOCT; $21,000 2019 OBSAPR.

Get Stormy–Sweetasnails by Put It Back; DEVILS DAUGHTER, f, 3, MNR, Msw, 7-19, 5fT, :57 . B-Ledgelands LLC & Amalio Garcia (IN.).

Goldencents–Dry Heat by Dixie Union; GOLDEN HEAT, g, 3, LS, Mcl 20000, 7-19, 6 1/2f, 1:20 . B-Wesley Melcher (TX.).

Northern Causeway–Pointed Question by Point Given; NORTHERN QUEST, g, 3, PLN, Mcl 8000, 7-19, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Rozamund Barclay (CA.).

Old Forester–What Is It Now by Perigee Moon; BEND IN THE RIVER, g, 3, WO, Moc 40000, 7-19, 5f, :57 4/5. B-Gary McNichol (ON.).

Slew’s Pot of Gold–Blue Speed by Speedy Cure; BLUE BEES, c, 3, RUI, Mcl 6500, 7-18, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Michael Weatherly (NM.).

Society’s Chairman–Where Oh Where by Where’s the Ring; LAST AMERICAN EXIT, g, 3, WO, Msw, 7-19, 6f, 1:10 . B-Frank Di Giulio Jr. (ON.).

Tapizar–Whenislifeaholiday by Harlan’s Holiday; ZANGARVA, f, 3, MNR, Msw, 7-19, 5fT, :57 4/5. B-Dana D. Holt (KY.). $5,000 ’18 KEESEP; $6,500 2019 OBSJUN.

Tizway–Iknewgirlnamenikki by Evansville Slew; ALWAYS A TIZ, f, 3, FMT, Mcl 15000, 7-19, 4f, :46 . B-Muriel Pruitt (OK.).

Uh Oh Bango–Nureyev’s Encore by Nureyev; LADY JADE, f, 3, RUI, Mcl 10000, 7-19, 6f, 1:10 4/5. B-Triple Aaa Ranch (AZ.).

Union Rags–Elusive Allie by Elusive Quality; GRAN ETIQUETA, f, 3, GP, Mcl 10000, 7-19, 1m, 1:39 3/5. B-Fog City Stable (KY.). $7,000 ’18 KEESEP; $19,000 2019 OBSJUN.

Union Rags–Status Pending by Tale of the Cat; VICTORYATVICKSBURG, g, 3, MNR, Msw, 7-19, 6f, 1:13 3/5. B-Katierich Farms (KY.).

Cross Traffic–Shotgun Persuasion by Stephen Got Even; DODGED A BULLET, g, 4, MTH, Mcl 10000, 7-19, 6f, 1:12 4/5. B-DLT Thoroughbreds LLC (KY.). $97,000 ’17 FTMOCT; $110,000 2018 OBSAPR.

Curlin–Foxysox (GB) (MG2$715,015), by Foxhound; MADAME OVERSERVED, f, 4, ELP, Msw, 7-19, 6f, 1:10 2/5. B-Williamson Racing, LLC (KY.).

Don Six–Saucy Broad by Belong to Me; SAUCY DEREK, c, 4, MTH, Msw, 7-19, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Patricia Generazio (NJ.). *Full to Saucy Don(MSW$433,830).

Heir Joe–Last Penny by One in a Mil; PENNY JOE, f, 4, WYO, Mcl 5000, 7-19, 5f, 1:00 2/5. B-Mike Scudder (ID.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

King of Scat–Joy of the Dance by Joyeux Danseur; CROWNED LEADER, g, 4, FMT, Mcl 5000, 7-19, 6f, 1:14 2/5. B-High Hopes Thoroughbreds (OK.).

Launched Missile–Meredith’s Queen by Capability; TEXAS MISSILE, f, 4, LS, Mcl 12500, 7-19, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Miles Childers (TX.).

Noble Mission (GB)–Make Music by Unbridled’s Song; SECULAR STAGNATION, g, 4, LS, Mcl 20000, 7-19, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-W. S. Farish & E. J. Hudson, Jr. Irrevocable Trust (KY.). $250,000 ’17 KEESEP.

Paynter–Golden Springs by Pomeroy; MR. SOLO, g, 4, PRM, Mcl 30000, 7-18, 6f, 1:11 1/5. B-Russell Placzek (IA.).

Run Production–Zarb’s Ballerina (MSW$495,440), by Zarbyev; RUN BALLERINA, f, 4, LS, Mcl 7500, 7-19, 5 1/2f, 1:06 . B-Treissa Sue Robinson & Robby Ray Robinson (AR.).

War Front–Wonderful (IRE) by Galileo (IRE); IN FRONT, f, 4, SAR, Msw, 7-19, 1mT, 1:36 4/5. B-DATTT Farm, LLC (KY.).

Jersey Town–Perfectly Smart by Perfect Soul (IRE); TOWN TATTLER, m, 5, PRM, Mcl 30000, 7-19, 6f, 1:11 4/5. B-High Point Bloodstock (IA.). $4,000 ’16 IOWOCT.

Your Abc’s–Annapolis Harbor by Rockport Harbor; HARBOUR TOWN, g, 5, CT, Msw, 7-18, 4 1/2f, :53 3/5. B-Harold Shotwell (WV.).

Kipling–Untamed Beauty by Rahy; KIPPER, g, 6, FMT, Mcl 15000, 7-19, 4f, :45 4/5. B-Center Hills Farm & Randy Blair (OK.). $8,000 ’15 HERDEC. *1/2 to Gianna’s Dream(G2P$563,055).

Milwaukee Brew–Black Point by Holy Bull; DARK ALE, g, 6, WO, Mcl 10000, 7-19, 5f, :58 . B-Andy Stronach (ON.).