North American Maiden Winners July 2

Birdstone–Dreamed a Dream by Agnes Gold (JPN); STONE DREAMER, g, 2, EVD, Mcl 20000, 7-2, 4 1/2f, :53 3/5. B-Tom Curtis & Wayne Simpson (LA.). $12,000 ’19 ESLYRL.

Fast Anna–So So Fast by Jet West; I’M SO ANNA, f, 2, LRC, Msw, 7-2, 5f, :57 3/5. B-KMC Racing, LLC (CA.).

Fed Biz–Slew Smarts by Seattle Slew; SLEW BIZ, g, 2, MNR, Msw, 7-1, 4 1/2f, :55 2/5. B-Bob Sliger (KY.). *1/2 to Por Que(MSP$262,012).

Haynesfield–Joy’s Jaguar by Kitten’s Joy; MANAGINGBRIANNA, f, 2, EMD, Mcl 15000, 7-1, 4 1/2f, :53 1/5. B-Darrin Paul (WA.).

Karakontie (JPN)–Legally Blanca by Northern Afleet; NONE ABOVE THE LAW, g, 2, LRC, Mcl 50000, 7-2, 5f, :59 2/5. B-J. Kirk Robison & Judy Robison (CA.).

Secret Circle–Marazion Girl by Bellamy Road; ALL I KNOW, c, 2, ELP, Msw, 7-2, 5f, :58 4/5. B-Pope McLean, Pope McLean Jr. & Marc McLean (KY.). $4,500 ’19 KEESEP.

Tapiture–Champagne Exchange by Exchange Rate; EXCHANGE VOWS, f, 2, LRC, Mcl 50000, 7-2, 5f, :58 4/5. B-Bar C Racing Stables Inc (CA.). $6,000 ’19 FTCYRL.

Time to Get Even–Pandura by Midnight Lute; EVEN PANDURA, f, 2, CBY, Msw, 7-2, 4 1/2f, :53 . B-Terry C. Lovingier (CA.). $7,000 ’19 ARZNOV.

Tourist–Desert Liaison by Woodman; KACTUS KATE, f, 2, EMD, Msw, 7-1, 4 1/2f, :52 4/5. B-Oak Crest Farm (KY.). *1/2 to Sutra(G1$356,873). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Bayern–Serena’s Reward by Grand Reward; SERENA BECK, f, 3, IND, Msw, 7-2, 6f, 1:11 4/5. B-Chris Walsh & Alan Walsh (IN.).

Big Brown–Cuello de Luna by Cherokee Run; APOLLO’S ABRAXAS, f, 3, BEL, Mcl 40000, 7-2, 1 1/8mT, 1:50 4/5. B-Stone Bridge Farm, LLC (NY.). $1,000 ’18 OBSOCT.

Bind–Mabeeitstime by Mr. Mabee; BINDING TIME, f, 3, CBY, Msw, 7-1, 6f, 1:11 3/5. B-Heavenly View Farm LLC (MN.).

Blame–Cheery by Distorted Humor; SMIRK, c, 3, ELP, Mcl 16000, 7-2, 1m, :00 . B-Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider (KY.). *1/2 to Elate(MG1$2,628,775).

Blame–Champagne Taste by Distorted Humor; NOT A PROBLEM, f, 3, ELP, Msw, 7-2, 1m, 1:39 1/5. B-Preston Madden (KY.). *1/2 to Los Borrachos(SP$318,377) *Full to Miss Kentucky(G3).

Cross Traffic–Egyptian Charmer by Great Pyramid (IRE); FIRE MARSHALL BILL, g, 3, IND, Mcl 25000, 7-2, 6f, 1:11 1/5. B-Thoroughbred Racing Nation (KY.).

First Dude–Eden Star by Eddington; FAST DUDE, g, 3, EVD, Mcl 5000, 7-2, 1m, 1:42 1/5. B-John Ropes (FL.).

Gemologist–Sassy Molly by Mineshaft; JEBOLOGIST, g, 3, PEN, Msw, 7-1, 6f, 1:10 2/5. B-Country Life Farm & Sassy Molly LLC (MD.). $3,000 ’17 FTMDEC; $20,000 2019 FTMWIN.

Ghostzapper–Beware of the Bop (MSW$402,335), by Bop; BRAZEN, c, 3, IND, Msw, 7-2, 6f, 1:10 4/5. B-James Sumter Carter (KY.). $190,000 ’18 FTSAUG.

Golden Ticket–Dyna Vision by City Zip; IVORY NOT WHITE, f, 3, TDN, Mcl 5000, 7-2, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Barry R. Ostrager (NY.). $3,000 ’18 OBSJAN.

King of the Roxy–Butternut by Potowatomi; NUTNBUTAROXSTAR, f, 3, BTP, Mcl 10000, 7-2, 5 1/2f, 1:09 . B-Loy Pike (OH.).

Mike Fox–Evie Moon by Perigee Moon; VICTORIAN MOON, f, 3, WO, Mcl 10000, 7-2, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Daniel Stevenson (ON.).

Munnings–Mindy Gold by A.P. Indy; SHARP STARR, f, 3, BEL, Msw, 7-2, 1m, 1:36 4/5. B-Stonewall Farm (NY.). *1/2 to Papa Shot(MSP$395,826).

Old Topper–Via Di Roma by Northern Afleet; MADISONIAN, f, 3, CBY, Msw, 7-1, 6f, 1:11 1/5. B-Joshua M Madison & Joseph E Madison (MN.).

Posse–Bold Child by Flatter; BLACKJACK DAVEY, g, 3, BEL, Msw, 7-2, 1 1/16m, 1:43 . B-Jerold Zaro (NY.). *Full to Blindwillie McTell(MSW$279,550).

Shanghai Bobby–Star White by Naevus; LILFEATHEREDINDIAN, f, 3, CBY, Msw, 7-2, 5fT, :57 1/5. B-Rose Hill Farm (KY.). $9,500 ’18 KEESEP; $32,000 2019 TEXAPR. *Full to Shanghai Tariff(MSW$426,945).

Sidney’s Candy–Pretty Penelope by Leroidesanimaux (BRZ); CANDY PRINCE, c, 3, CBY, Msw, 7-2, 6f, 1:11 1/5. B-Winchester Place Thoroughbreds, LLC (MN.).

Songandaprayer–Leestown Miss by Leestown; BROOKLYN BABY, f, 3, LAD, Mcl 12500, 7-1, a5fT, :59 2/5. B-Set-Hut, LLC (LA.). $18,000 2019 ESLTYO.

Strong Mandate–Sweet Caper by Cape Town; MY SWEET KAT, f, 3, BTP, Msw, 7-2, 5f, :59 3/5. B-Tim Strathman (KY.). $20,000 ’17 KEENOV. *1/2 to Full of Gut(MSP$315,145).

Alternation–Question Period by Gilded Time; DOUBLE THE HEART, c, 4, WO, Moc 25000, 7-2, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Kingview Farms (ON.). C$30,000 ’17 ONTAUG.

Charitable Man–Like Down Town by Roy; RATLTRAP, g, 4, CT, Mcl 5000, 7-2, 4 1/2f, :53 3/5. B-Gary Hemp (WV.). *1/2 to Down Town Allen(MSW$1,029,387).

Court Vision–In Return by Horse Chestnut (SAF); COURT RETURN, f, 4, WO, Moc 40000, 7-2, 1 1/16mT, 1:41 1/5. B-Tall Oaks Farm (ON.). *1/2 to Johnny Bear(champion in Canada, $702,706) *1/2 to Channel Maker(champion in Canada, $2,165,051).

Evangelism–Steppin Tothe Beat by Don’t Get Mad; BREAK DANCIN, f, 4, CT, Mcl 5000, 7-2, 6 1/2f, 1:24 3/5. B-Ronald R. Kilbourne (WV.).

Fed Biz–Embassey Gardens by Silver Deputy; ZUGERSEE, f, 4, EVD, Mcl 5000, 7-1, 1m, 1:42 1/5. B-Neil Draper & Elisabeth Draper (KY.).

Lantana Mob–Thendara by Sekari (GB); SPARKLING JUSTICE, f, 4, IND, Mcl 10000, 7-2, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $8,700 ’17 INDOCT.

Twirling Candy–Aspenglow (G2P$465,698), by Lion Hearted; FROLIC AND DETOUR, c, 4, EMD, Msw, 7-1, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Nancy L Terhune & Ernest Frohboese (VA.). $20,000 ’17 KEESEP. *1/2 to Shimmering Aspen(MSW$415,660).

Weigelia–Tribal Mistress by Tribal Rule; CRESCENT WILDCAT, g, 4, GRP, Mcl 5000, 7-1, 5f, 1:01 . B-Kenneth M. White (IA.).

Will Take Charge–Gargantilla Negra (URU) by T. H. Approval; NESSUM DORMA, f, 4, BTP, Mcl 12500, 7-2, 1m 70y, 1:46 1/5. B-Haras Phillipson Inc. (KY.).

Winchill–Tuff Partners by Partner’s Hero; WINNING TOUGH, f, 4, PEN, Mcl 16000, 7-1, 5fT, :56 3/5. B-Pewter Stable (PA.).