North American Maiden Winners July 20

Shanghai Bobby–Brinkley by City Zip; BOBBY BRINKLEY, g, 2, LS, Msw, 7-20, 5f, :59 1/5. B-Douglas Scharbauer (TX.).

Tourist–Indy Sue by Indygo Shiner; INDY TOURIST, c, 2, IND, Msw, 7-20, 1mT, 1:36 4/5. B-Ralph Kinder (KY.). $16,000 ’19 FTKFEB; $50,000 2020 OBSMAR.

Brahms–I Got the Goodgold by Got the Goods; DIXIE LOVING, f, 3, LAD, Mcl 5000, 7-20, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Richard P Hessee (AR.).

Bustin Stones–Amulay ($279,796), by It’s No Joke; BUSTIN TIMBERLAKE, g, 3, FL, Msw, 7-20, 5f, 1:00 . B-R. J. Valente (NY.).

Champ Pegasus–Blunderstone by Birdstone; YHA YHA, c, 3, ARP, Mcl 10000, 7-20, 7f, 1:25 3/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Csaba–Dinner Mint by Formal Dinner; BUC’S INVESTMINT, g, 3, FL, Mcl 12500, 7-20, 5f, 1:00 4/5. B-Kathryn Wright & Samantha Vitalone (FL.).

Gold for Cash–Our Valid Essence by Explosive Red; OUR BALDY B, g, 3, IND, Mcl 5000, 7-20, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Marvin A Johnson (IN.).

Paynter–Worth Fighting For by Broken Vow; A DAB WILL DO, f, 3, FL, Msw, 7-20, 5f, 1:00 1/5. B-Rockridge Stud, LLC & Paynter Syndicate (NY.). *1/2 to T Loves a Fight (MSW$578,014).

Super Saver–Janis’s Joy by Broken Vow; QUEEN OF CARNIVAL, f, 3, LS, Mcl 10000, 7-20, 1m, 1:41 . B-LNJ Foxwoods (KY.).

Speed Limit–Glisten by Dixieland Band; HASHTAG SPEED, g, 4, LAD, Msw, 7-20, a7 1/2fT, 1:33 4/5. B-Donny Burton, Angela Burton,Tyler Campbell & Blanton & Perry, LLC (LA.). *1/2 to Carmalley Chrome (MSW$318,820).