North American Maiden Winners July 22

Conveyance–Rebecca’s Surprise (SP$378,778), by Marino Marini; BECCA’S BOUQUET, f, 2, LS, Msw, 7-21, 5f, :59 1/5. B-Buck Pond Farm, Inc. & Rob Auerbach (KY.).

Musketier (GER)–Special Skippy by Skip Away; LITTLE ALEX, c, 2, IND, Msw, 7-22, 6f, 1:12 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,200 ’19 KEESEP.

Overanalyze–Garden Gloves by Stormy Atlantic; THEALLIGATORHUNTER, c, 2, CBY, Msw, 7-21, 5f, :59 . B-Pete Mattson & Tim Padilla (MN.).

Oxbow–Flowing by Tapit; WAIST DEEP, g, 2, DEL, Msw, 7-22, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

Too Much Bling–Conquest Bebop by Scat Daddy; BEBOP BABY, f, 2, LS, Msw, 7-22, 5f, 1:00 1/5. B-Douglas Scharbauer (TX.).

Abraaj–Chili Sauce by Gilded Time; RED RAPTOR, g, 3, HST, Mcl 4000, 7-21, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Barry Doud (BC.). C$2,500 ’18 BRCSEP.

Alpha–Keysong by Songandaprayer; PROTA, c, 3, PRX, Mcl 10000, 7-22, 6f, 1:11 4/5. B-Sequel Stallions New York, LLC (NY.).

Animal Style–Admitit ($302,319), by E Dubai; WALLAWALLABINGBANG, f, 3, IND, Mcl 10000, 7-22, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Samual and William Martin Trust (IN.). $0 ’18 INDOCT; $1,400 2019 INDOCT.

Big Brown–We Need V L T’s by Freud; LUZMARIA, f, 3, FL, Msw, 7-22, 5f, 1:00 . B-F and F Stable (NY.).

Bind–Happyfromthegitgo by Easyfromthegitgo; ZELIG, g, 3, LAD, Msw, 7-22, 5 1/2f, 1:04 . B-J. Adcock (LA.). $5,000 ’17 ESLOCT.

Cairo Prince–Yankee Sweetheart by Lion Hearted; YANKEE EMPIRE, g, 3, SAR, Mcl 40000, 7-22, 6f, 1:11 . B-Almar Farm LLC (KY.). $125,000 ’18 KEESEP; $150,000 2019 FTFMAR.

Discreet Cat–Firecard (MSW$289,305), by Press Card; HUNTER’S HELLCAT, f, 3, CBY, Mcl 7500, 7-21, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Joel Zamzow & Kris Zamzow (MN.).

First Dude–Harbin by Gone West; ICY DUDE, g, 3, FL, Msw, 7-22, 1m 40y, 1:43 4/5. B-Donald R. Dizney, LLC (FL.).

Forest Attack–Rangoon Belle by Alysheba; RANGOON ATTACK, f, 3, FP, Mcl 4000, 7-21, 6f, 1:15 . B-Dr. Donald J. McCrosky DVM (IL.). *1/2 to Belleski (MG3$374,586).

Gandhi–Spaghetti Western by Western Cat; COWBOY GANDHI, g, 3, DEL, Mcl 5000, 7-22, 6f, 1:13 3/5. B-Sterling Farm WV LLC (MD.).

Girolamo–Tiz Elemental (G3$483,740), by Cee’s Tizzy; HI HO CHEERIO, g, 3, CBY, Msw, 7-21, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Williamson Racing, LLC (KY.). $2,500 ’18 KEESEP.

Keep Up–Eau de Vie by Hennessy; HOIST YOUR GLASS, g, 3, CBY, Mcl 16000, 7-21, a7 1/2fT, 1:31 . B-Eureka Thoroughbred Farm (TX.). *1/2 to Gagaoveryou ($280,403).

Majesticperfection–Carsona City by Brother Derek; VAYA CON DIOS, g, 3, LS, Mcl 25000, 7-22, 5fT, :55 4/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $22,000 ’18 KEESEP; $135,000 2019 OBSAPR.

Mixmaster–Ola D. by Yonaguska; BRINK POINT, c, 3, BTP, Msw, 7-22, 6f, 1:14 3/5. B-Peggy Wolterman (OH.).

Normandy Invasion–New Meaning by General Meeting; ARKANSAS INVASION, f, 3, FMT, Mcl 10000, 7-21, 6f, 1:16 . B-Tommy Ives (AR.).

Prospective–Lotta T L C by Judge T C; FERLAND’S PROSPECT, f, 3, FL, Mcl 12500, 7-22, 5f, 1:01 . B-Kathryn Wright & Samantha Vitalone (FL.).

Race Day–La Prada by El Prado (IRE); TAPAWAY, g, 3, TDN, Msw, 7-22, 1 1/16m, 1:51 2/5. B-Catherine E. Sheppell & Peter J. Sheppell (OH.). $5,000 ’18 KEEJAN.

Rattlesnake Bridge–Milliondollarbill by Speightstown; EADS BRIDGE, f, 3, FP, Mcl 4000, 7-21, 6f, 1:12 4/5. B-Randall Hartley & Dean DeRenzo (FL.). $5,000 ’18 OBSJAN.

Strong Mandate–Wish It Were by Is It True; CYNICAL GIRL, f, 3, CBY, Msw, 7-21, a5fT, :58 . B-Dr. & Mrs. E.C. Hart & Serendipity Farm (KY.). $70,000 ’17 FTKNOV; $18,000 ’18 FTMOCT; $90,000 2019 OBSJUN.

Sungold–Fancy Catz by Finality; BACK ALLEY CAT, g, 3, HST, Mcl 16000, 7-21, 6 1/2f, 1:18 4/5. B-Mr. & Mrs. R. J. Bennett (BC.).

Tiznow–Daydreamin Gracie (MSW$268,042), by Domestic Dispute; ALLEN, c, 3, BTP, Mcl 12500, 7-22, 1m 70y, 1:46 2/5. B-PTK, LLC (KY.).

Tonalist–West Coast Swing by Gone West; SWING WEST, g, 3, BTP, Mcl 5000, 7-22, 1m 70y, 1:45 4/5. B-R. S. Evans (KY.). $35,000 ’18 KEESEP; $30,000 2019 FTFMAR.

Wicked Strong–No More Blues by Master Command; HARDLY BLUE, g, 3, LAD, Mcl 12500, 7-22, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Mark Toothaker & Tamme Valley Farm LLC (KY.). $10,000 ’17 KEENOV; $70,000 ’18 FTKOCT.

Awesome Patriot–Tiz a Lady Colonel by Tiz Wonderful; GOSPEL LUCILLE, f, 4, FMT, Msw, 7-21, 6f, 1:14 2/5. B-Steve Williams (OK.).

D’ Funnybone–Zip Gun by City Zip; MISS FUNNY GUN, f, 4, LAD, Mcl 12500, 7-22, 1m 70y, 1:47 . B-Jarett B Wolfe (AR.). $10,000 2018 TEXAPR.

Dialed In–Moonlight Brew by Milwaukee Brew; WINNING BELLS, f, 4, FMT, Mcl 5000, 7-21, 4f, :47 . B-Foundations Farm (KY.). $6,500 ’17 FTKOCT.

Gio Ponti–Perfectly Natural by Forestry; TWINS PLUS A DOT, f, 4, LAD, Mcl 12500, 7-21, 1m 70y, 1:47 4/5. B-Gabriel Duignan & Patrick Costello (KY.). $2,500 ’17 KEEJAN; $1,300 2019 TEXAUG.

Scat Daddy–Speightful Lady by Speightstown; CRESCENT LADY, f, 4, SAR, Msw, 7-22, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Avanti Stable (NY.).

Langfuhr–Hottentot by Mr. Greeley; JACK SPARROW, g, 5, TDN, Mcl 7500, 7-22, 5 1/2f, 1:10 1/5. B-Born to Run Farm (OH.).