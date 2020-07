North American Maiden Winners July 23

Exaggerator–Dynamazed by Dynaformer; DIRECTOR’S CUT, f, 2, GP, Msw, 7-23, 1mT, 1:39 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

First Samurai–Skipping by Stroll; PLUM ALI, f, 2, SAR, Msw, 7-23, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Stone Farm (KY.). $65,000 ’19 KEESEP.

Going Commando–High Pioneer by Pioneering; MELISANDRE, f, 2, ASD, Msw, 7-22, 4 1/2f, :54 . B-Cam Ziprick, Charles Fouillard &Barry Arnason (MB.). C$25,000 ’19 MANAUG.

Karakontie (JPN)–Spanish Bunny by Unusual Heat; SPANISH LOVEAFFAIR, f, 2, GP, Msw, 7-23, 1mT, 1:38 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $35,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Spanish Queen(G1$423,600).

Old Forester–Town Dance by Dance Brightly; DANCING DRAGON, g, 2, WO, Msw, 7-23, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Beverly Lewis-Owens & Steven Owens (KY.). *Full to Seffeara(MSW$360,387).

Tale of the Cat–Indy’s Million by A.P. Indy; DONTMESWITHDISCAT, f, 2, EVD, Msw, 7-22, a5fT, :57 3/5. B-Charles Fipke (KY.). $9,000 ’19 FTKOCT.

Will Take Charge–Vesper Cat by Mountain Cat; HEART OF GOD, f, 2, GP, Mcl 40000, 7-23, 5f, 1:00 1/5. B-Will Take Charge Syndicate & Mr. & Mrs. Theodore R. Kuster (KY.). $10,000 ’19 FTKJUL; $20,000 ’19 OBSOCT; $15,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Strike the Bell(G3$301,112).

Arcade–Zipping Away by City Zip; YOU’RE IN COREY, g, 3, TDN, Msw, 7-23, 6f, 1:13 2/5. B-Smokey Creek Farm & Herbert Reisel (IL.).

Awesome Again–Athena Ballerina by Lion Heart; ANNOULA, f, 3, BTP, Mcl 12500, 7-23, 1 1/16m, 1:50 . B-Nick Mamatas (KY.). *1/2 to Kalabaka(SP$269,684).

Bank Heist–My Libertine by Leroidesanimaux (BRZ); ROBBER BOB, g, 3, LRL, Mcl 25000, 7-23, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Esther de Jong (KY.).

Bellamy Road–Irish Heroine by Street Hero; DEIRDRE OF LEGEND, f, 3, DEL, Mcl 5000, 7-23, 6f, 1:12 3/5. B-Kingsport Farms LLC & Harry L. Landry (NY.). $12,500 ’18 FTMOCT.

Bernardini–Shamarbelle (IRE) by Montjeu (IRE); SENZAZIONE, g, 3, GP, Mcl 16000, 7-23, 1m, 1:38 4/5. B-Don Alberto Corporation (KY.).

Birdrun–Glowing Colors by Grand Slam; RESILIENT COLORS, f, 3, TDN, Msw, 7-23, 5 1/2f, 1:08 1/5. B-Bruce Ryan (OH.).

Competitive Edge–Fu Peggi Sue by Fusaichi Pegasus; OUR SWEET GIRL, f, 3, PEN, Mcl 25000, 7-22, 6f, 1:10 3/5. B-Seth Gregory (NY.). $44,000 2019 FTMMAY.

Conveyance–Hickory Heifer by Forestry; GODSGIFT, f, 3, BTP, Mcl 12500, 7-23, 6f, 1:13 3/5. B-Joel Zawitz (KY.).

Custom for Carlos–Dixie Toons by Dixie Union; JERRY’S LEGACY, f, 3, EVD, Mcl 5000, 7-22, 5f, 1:00 2/5. B-Ironwater Farms Joint Venture (LA.).

Flat Out–Miss American Mink by Quiet American; FLAT OUT MINKIE, f, 3, IND, Mcl 10000, 7-23, 6f, 1:13 1/5. B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN.). $10,000 ’17 KEENOV.

Forest Attack–Lucky Lipstick by Lucky Lionel; LIPLINER, f, 3, AP, Mcl 12500, 7-23, 5fT, :58 4/5. B-Dr. Donald J. McCrosky DVM (IL.).

Freedom Child–Yes It’s Red by Yes It’s True; TRULY RED, f, 3, DEL, Mcl 12500, 7-23, 6f, 1:13 . B-Lucas Racing Inc (MD.). $6,000 ’18 FTMDEC.

Golden Lad–Lydias Lullaby by Brahms; KATY THE CAT, f, 3, PEN, Mcl 16000, 7-22, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Richard Trechak (PA.).

Harbor the Gold–Cant Woman by Can’t Be Slew; THE METAL MAN, g, 3, EMD, Mcl 15000, 7-22, 6f, 1:11 4/5. B-Gay Welliver (OR.).

Hard Spun–Hidden Assets (G3$298,313), by Mt. Livermore; CASH NOW, g, 3, IND, Mcl 32000, 7-23, 5f, :58 2/5. B-Klein Racing (KY.). *1/2 to Due Date(MG1P$276,788) *1/2 to Country Day(G1P$503,829) *1/2 to Good Deed(G1P$385,353) *1/2 to Cash Control(MG3$549,494).

Ide Like a Double–Dats All Ruby by Wheaton; DOUBLE RED, f, 3, EVD, Mcl 5000, 7-22, 1m, 1:44 2/5. B-J. Ronald Sebastien (LA.).

Liam’s Map–Mary’s Angel by Hat Trick (JPN); MARY’S SONG, f, 3, DEL, Mcl 16000, 7-23, 1m, 1:41 2/5. B-Teresa Viola Racing Stable, LLC (KY.). $45,000 2019 OBSAPR.

Old Forester–My Vintage Port (champion in Canada, $734,353), by Porto Foricos; ANITA GRIGIO, f, 3, WO, Mcl 10000, 7-23, 6 1/2f, 1:20 . B-Rick Pettifer (ON.).

Quindici Man–Luckyvic by Gotham City; TIENE TUMBAO, f, 3, ARP, Mcl 5000, 7-22, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-High Hill Racing, Inc. & Laura Bailey (CA.).

Redeemed–Giddy by Northern Afleet; GLAD TO BE GIDGET, f, 3, PEN, Mcl 7500, 7-22, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Pewter Stable (PA.).

Soldat–Reboot by Rubiano; NO GOOD DEED, f, 3, PEN, Mcl 7500, 7-22, 6f, 1:11 1/5. B-Woodford Thoroughbreds (FL.). $13,000 ’18 OBSOCT; $32,000 2019 OBSJUN.

Summer Front–Erin Rose by Purge; IRISH FRONT, c, 3, SAR, Msw, 7-23, 6f, 1:09 3/5. B-Waterford Stables, Inc. (KY.).

Unbridled Express–Damie’s Peanut by Stravinsky; NUTTY TRAIN, g, 3, IND, Msw, 7-23, 1m 70y, 1:43 4/5. B-Jeff Greenhill & Sherri Greenhill (IN.).

War Front–Photograph by Unbridled’s Song; U S DELTA FORCE, c, 3, AP, Mcl 20000, 7-23, 1mT, 1:38 3/5. B-Joseph Allen, LLC. (KY.). *Full to War Dispatch(G3$383,426).

Feels All Right (IRE)–Sky of Tiago by Tiago; LIGHTNING MISS, f, 4, TDN, Mcl 5000, 7-23, 6f, 1:15 1/5. B-Bruno Schickedanz (FL.).

Nacheezmo–So Thankful by Cat Dreams; CLOCKER’S CHOICE, f, 4, EMD, Mcl 5000, 7-22, 6f, 1:14 . B-Don Munger (WA.).

New Approach (IRE)–Tessa Reef (IRE) by Mark of Esteem (IRE); FRENCH REEF (IRE), g, 4, SAR, Msw, 7-23, 5 1/2fT, 1:01 3/5. B-Camas Park Stud (IRE.). 420,000EUR ’17 ARQAUG. *1/2 to Permian (IRE)(MG2$539,961).

Quest–Ms Barb Wire by Liberty Gold; BARBIE’S QUEST, f, 4, ASD, Mcl 5000, 7-22, 7 1/2f, 1:38 1/5. B-Marion Johnston (MB.).

To Honor and Serve–Preservation Hall by Dixieland Band; PERSEVERING HONOR, f, 4, TDN, Msw, 7-23, 5 1/2f, 1:08 2/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.).

Pollard’s Vision–Cougar Cruise by Ghostzapper; COUGAR VISION, m, 5, DEL, Mcl 5000, 7-23, 6f, 1:13 2/5. B-Kevin Pussilano (FL.).

Ballado’s Gold–Wheezer by Signal Tap; SHEZAGOLDGETTER, m, 6, MNR, Msw, 7-22, 5f, 1:01 3/5. B-Sandra Witherow (WV.).