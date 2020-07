North American Maiden Winners July 24

Bahamian Squall–Hunter Grace by First Dude; BAHAMIAN BENNY, g, 2, GP, Mcl 40000, 7-24, 5f, :59 3/5. B-D. Michelle Landry (FL.). $4,000 ’19 OBSOCT.

Constitution–D’wild Ride (MSW$622,841), by D’wildcat; IRISH CONSTITUTION, f, 2, SAR, Msw, 7-24, 5 1/2f, 1:05 . B-SF Bloodstock LLC (NY.). $40,000 ’18 KEENOV; $165,000 ’19 KEESEP.

Declaration of War–Hot Cappucino by Medaglia d’Oro; HOT BLOODED, c, 2, GP, Msw, 7-24, 7f, 1:26 2/5. B-Hallmarc Stallions LLC (FL.).

Indian Evening–Red Rachel by Tavasco; SACAGEWEA, f, 2, EMD, Msw, 7-23, 5f, :59 1/5. B-George Todaro (CA.).

Oxbow–Squiggle by Pioneering; OXBOW PIONEER, c, 2, EVD, Msw, 7-23, a5fT, :58 3/5. B-David Wolochuk & Andrea Wolochuk (KY.). $9,500 ’19 OBSOCT.

Shanghai Bobby–World Event by Quiet American; FLIGHT TO SHANGHAI, f, 2, MTH, Msw, 7-24, 5f, :59 . B-Kathie Maybee (KY.). $52,000 ’18 KEENOV; $75,000 ’19 KEESEP. *1/2 to He’s So Fine (G2P$451,468).

Tapiture–Garzacountyqueen by Harlan’s Holiday; PRINCESSTAPITURE, f, 2, BTP, Msw, 7-24, 5f, 1:00 1/5. B-Lou Dunn Diekemper Racing (KY.).

Uncle Mo–Cara Marie by Unbridled’s Song; GIRL DADDY, f, 2, ELP, Msw, 7-24, 6f, 1:11 1/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $500,000 ’19 KEESEP.

Verrazano–Ravin’s Rich Girl by Corinthian; RIDE RICHIE RIDE, g, 2, AP, Msw, 7-24, 4 1/2f, :53 . B-Richard Ravin (IL.).

Artie Schiller–Lil Miss Moxie by Shaniko; YAMATO, g, 3, ELP, Mcl 10000, 7-24, 1 1/16mT, 1:43 1/5. B-Recep Avsar (KY.).

Boisterous–Life Is a Stone by Globalize; LIVE A GOOD LIFE, g, 3, EMD, Mcl 5000, 7-23, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Brother Derek–Georgia Moon by Makin; LUNAR PRAYER, f, 3, CT, Mcl 5000, 7-24, 4 1/2f, :55 3/5. B-Richard M. Knapp (WV.).

Candy Ride (ARG)–Saxet Heights (MSW$338,331), by Outflanker; ASSUME, f, 3, SAR, Mcl 20000, 7-24, 6f, 1:11 1/5. B-Mr. & Mrs. C. Oliver Iselin III (VA.). $160,000 ’17 KEENOV; $300,000 ’18 KEESEP.

Colonel John–Fonda Ronda Two by Prized; CAR LADY, f, 3, LRL, Mcl 10000, 7-24, 1m, 1:41 1/5. B-Andy Stronach (KY.). $3,000 ’18 FTMOCT.

Ez Dreamer–Another Blue by Midnight Lute; DREAMING OF BLUE, f, 3, CBY, Mcl 40000, 7-23, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Les Schneider & Miguel Silva (MN.).

First Dude–Discreet Darling by Discreet Cat; M. J.’S LADY, f, 3, LRL, Msw, 7-24, 1m, 1:40 3/5. B-Juan Rodriguez (FL.).

Flatter–Initiation by Deputy Minister; BRICE, g, 3, MTH, Mcl 30000, 7-24, 1 1/16m, 1:47 4/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Freud–Speed Dating by Not for Love; MAGNOLIA’S LADY, f, 3, SAR, Msw, 7-24, 5 1/2fT, 1:02 4/5. B-Sequel Stallions New York, LLC (NY.). $130,000 2019 OBSMAR. *1/2 to Split Time (MSW$415,950).

Guest Star–Braveheart Native by Brave ‘n Away; GUEST IN MY HEART, f, 3, AP, Msw, 7-24, 5 1/2fT, 1:04 . B-Timothy Hughes (AR.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Ice Box–Aghaany by Invasor (ARG); SKATINGONTHINICE, g, 3, BTP, Mcl 7500, 7-24, 1m, 1:41 2/5. B-Patience Jazdzewski & Jon Jazdzewski (KY.).

Kantharos–Adhrhythm (MSW$642,872), by Adhocracy; BY HIS GRACE, f, 3, GP, Mcl 32000, 7-24, 6f, 1:11 2/5. B-Centaur Farms, Inc. (FL.). $25,000 2019 OBSJUN.

Malibu Moon–Hangover Saturday by Pomeroy; BOURBON TRAIL, c, 3, ELP, Mcl 7500, 7-24, 5 1/2f, 1:05 . B-Angela M Ingenito & Spendthrift Stallions LLC (FL.). $250,000 ’18 FTSAUG.

Medaglia d’Oro–Critikal Reason by Aptitude; RAISON D’ETRE, f, 3, ELP, Msw, 7-24, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Farfellow Farms Ltd. & Godolphin (KY.). $172,000 ’18 FTKOCT; $825,000 2019 OBSAPR.

Medal Count–Koppy Kat Miss by Lion Heart; EXCELERITA, f, 3, ELP, Mcl 30000, 7-24, 5 1/2fT, 1:03 4/5. B-Equus Farm (KY.). $5,500 ’18 FTKOCT.

Mission Impazible–Eleni’s Daughter by Freud; OPERATIVE, g, 3, SAR, Mcl 40000, 7-24, 1mT, 1:36 3/5. B-Mahwhinney, Lieberman, Beglin & Coutsodontis (NY.).

Shackleford–Demure Halo by Quiet American; MISS UNDERRATED, f, 3, EVD, Mcl 20000, 7-23, 6f, 1:13 4/5. B-Randel Stutes (LA.). $16,000 ’18 ESLYRL.

Shanghai Bobby–Lady Haddassah by Whywhywhy; SHANGASSAH, g, 3, WO, Mcl 15000, 7-24, 1 1/8m, 1:53 2/5. B-Al Ulwelling & Bill Ulwelling (KY.).

Silver Max–Honey Ryder (MG1$2,784,160), by Lasting Approval; BAYOU BELLE, f, 3, WO, Moc 40000, 7-23, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Adena Springs (ON.).

Society’s Chairman–Expressly Yours by Big Brown; VELOCE, g, 3, WO, Moc 40000, 7-24, 1 1/16m, 1:47 . B-James Everatt, Janeane Everatt & Arika Everatt-Meeuse (NY.).

Stay Thirsty–Stunning Electra by Catienus; DONTLETSWEETFOOLYA, f, 3, LRL, Msw, 7-24, 6f, 1:10 1/5. B-BHMFR, LLC (KY.). $1,500 ’17 KEENOV; $160,000 2019 OBSJUN.

Time Bandit–Cajun Martini by Notional; CAJUN SHOTS, f, 3, EVD, Mcl 5000, 7-24, 7f, 1:27 4/5. B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Westover Wildcat–Lauriefullofglory by Honour and Glory; WESTONS WILDCAT, g, 3, CBY, Mcl 40000, 7-23, 6 1/2f, 1:20 . B-Raymond L. Sauerwein (MN.).

Acclamation–Cararra by Mr. Greeley; LOOK AT MY HOOVES, g, 4, PLN, Mcl 16000, 7-24, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Headley and Old English Rancho (CA.). $3,000 ’17 BESJAN.

Brother Derek–Badge Bunny by Kafwain; MASTER YOO, g, 4, CT, Mcl 5000, 7-23, 7f, 1:31 . B-Rene Moore, Mary Moore & Rachael Moore (WV.).

Champ Pegasus–Sheikh and Awe by Slew City Slew; PEGASUS CHAMP, g, 4, EMD, Mcl 5000, 7-23, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $4,500 ’17 WASAUG.

Cougar Cat–Remarkable Rocket by Afleet Alex; MR. COUGAR, g, 4, CBY, Mcl 10000, 7-23, 6f, 1:10 4/5. B-Daniel T. Rogers & David R. Rogers (AR.).

Data Link–Hold the Sugar by Forest Wildcat; GUESTIMATION, g, 4, WO, Moc 40000, 7-24, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-James A. Everatt, Janeane A. Everatt & J. Arika Everatt-Meeuse (ON.). $115,000 ’17 KEESEP.

Street Sense–Preach It by Saint Ballado; LUCKY STREET, g, 4, WO, Mcl 10000, 7-24, 6 1/2f, 1:19 . B-William D. Graham (ON.). *1/2 to Speechify (G3).

Classic Alliance–Larkins Cash Cat by Wildcat Shoes; DISC ONE FOR PETE, g, 5, EVD, Mcl 5000, 7-23, 5f, 1:00 . B-Eric Leblanc (LA.).

During–Lil Baldie by Rugby; QUINCYS WAY, m, 5, CT, Mcl 12500, 7-23, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Donna J. Swaim (WV.).

Elusive Warning–Candy Gal by Slew of Angels; SWEETENER, m, 5, PLN, Mcl 5000, 7-24, 5f, :58 3/5. B-Madera Thoroughbreds (CA.).