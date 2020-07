North American Maiden Winners July 25

Boisterous–Warrior Princess by Warrior’s Reward; WARRIORS HERO, c, 2, PLN, Mcl 20000, 7-25, 5f, 1:00 . B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Grazen–Sweetest Secret by Sea of Secrets; SEPTEMBER SECRET, f, 2, DMR, Mcl 50000, 7-24, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Jennifer Saavedra (CA.). $20,000 ’19 FTCYRL.

Kantharos–You Asked by Yes It’s True; DALTON, c, 2, MTH, Msw, 7-25, 5f, :59 2/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.). *1/2 to Do Share (G3$740,682).

Not Bourbon–Co by Candy Ride (ARG); FLAWLESS PINK, f, 2, WO, Moc 40000, 7-25, 5f, :59 1/5. B-Charles Fipke (ON.). C$20,000 ’19 ONTAUG.

Street Sense–Ellesmere by Tabasco Cat; NOTARY, c, 2, ELP, Msw, 7-25, 1m, 1:39 1/5. B-John Gardiner & Frank McEntee (KY.). $185,000 ’18 KEENOV. *1/2 to Carnacks Choice (G1P$286,957) *1/2 to Bridgetown (MG3$993,700) *1/2 to Clement Rock (MSW$300,351).

Twirling Candy–Daylight’s Coming by Stormy Atlantic; MS. T REX, f, 2, CT, Msw, 7-24, 4 1/2f, :52 3/5. B-James Franklin Miller (WV.). $80,000 ’19 KEESEP.

Twirling Candy–Cashmere by Cowboy Cal; ROMBAUER, c, 2, DMR, Msw, 7-25, 1mT, 1:38 1/5. B-John Fradkin & Diane Fradkin (KY.).

Union Rags–Gracie Square by Awesome Again; NATHAN DETROIT, c, 2, ELP, Msw, 7-25, 1mT, 1:38 . B-Mr. Joseph Allen LLC (KY.).

Verrazano–Con Gee by Congaree; SCATERRA, f, 2, AP, Msw, 7-25, 4 1/2f, :52 3/5. B-Mr. & Mrs. Robert S. West Jr. (KY.). $3,200 ’19 KEESEP.

American Pharoah–Dancing Alone by Kingmambo; AMERICAN DREAM, f, 3, LAD, Msw, 7-25, a7 1/2fT, 1:33 4/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). *1/2 to Dancing Solo (G3).

Awesome of Course–A T M Melody by Sultry Song; A T M AWESOME, g, 3, PEN, Mcl 7500, 7-24, 1m, 1:39 2/5. B-Angelo Zalalas (PA.).

Bakken–Irish Delta by Finality; IRISH TRICK, g, 3, CTM, Msw, 7-24, 7f, 1:24 2/5. B-Mr. & Mrs. E. M. Dittloff & K. Dittloff (BC.). C$20,000 ’18 BRCSEP.

Brethren–Chika by Bernardini; BAMBINO, g, 3, LRL, Mcl 10000, 7-25, 1m, 1:39 . B-Arindel (FL.).

Brother Derek–Plungeinthemoat by Windsor Castle; ASK ME HOW IKNOW, g, 3, CT, Mcl 12500, 7-24, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Rene Moore & Rachael Moore & Mary Moore (WV.).

Clubhouse Ride–Bella Roja by Hold That Tiger; EL DIABLO ROJO, g, 3, DMR, Mcl 50000, 7-24, 5 1/2f, 1:05 . B-Craig Lewis Racing Stable, Elliot Lewis& Anapenny Racing (CA.). *1/2 to Princess Kendra ($277,205).

Constitution–Cheap Perfume by Mizzen Mast; SUNDAY SCHEMING, f, 3, GP, Mcl 12500, 7-25, 1mT, 1:40 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $9,500 ’18 KEEJAN.

Creative Cause–Princess Severus (IRE) by Barathea (IRE); PACENZA, f, 3, WO, Msw, 7-25, 1mT, 1:35 2/5. B-Dr. Albert Agro (ON.).

Ghostzapper–Doryphar by Gone West; VIPER, c, 3, CT, Mcl 12500, 7-24, 6 1/2f, 1:21 2/5. B-Arindel (FL.).

Giant Surprise–Arguably by Sky Mesa; MIDNIGHT SURPRISE, f, 3, SAR, Msw, 7-25, 6f, 1:12 . B-Chevaux Racing (NY.).

Girolamo–Street Attack by Street Cry (IRE); GIROLAMO’S ATTACK, g, 3, GP, Mcl 32000, 7-25, 6f, 1:09 4/5. B-Patrick Everard & Elizabeth Everard (KY.).

Goldencents–Glorified by Honour and Glory; LASTCHANCEATGLORY, c, 3, ELP, Msw, 7-25, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Samantha Siegel (KY.).

Icon Ike–Mama’s Mad Money by Save Big Money; GOTTA LOVE IKE, g, 3, PRM, Mcl 6250, 7-24, 6f, 1:10 4/5. B-Circle Bar H LLC (AR.).

Lookin At Lucky–Bridge Game (G3), by Giant’s Causeway; SOLITAIRE, f, 3, DMR, Mcl 20000, 7-24, 6 1/2f, 1:20 2/5. B-Rose Hill Farm & Thoroughbred Acadiana (KY.). *1/2 to Shalako (SP$328,090).

Midshipman–Merryvale by Bertrando; DIVE DEEP, g, 3, AP, Msw, 7-25, 5fT, :57 1/5. B-Four Horsemen’s Ranch (FL.).

My Pal Charlie–Blue Missile by Yes I’m Blue; IT’SUPTOYOUPAL, g, 3, EVD, Mcl 5000, 7-24, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Brehon Farm (LA.).

New Year’s Day–Roma Royale by General Royal; YEARS FLY BY, g, 3, PRM, Msw, 7-24, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Devin M. Cipperley (IA.). $11,000 ’18 IOWSEP.

Old Forester–Trickylana by Tricky Creek; MY FINAL TRICK, f, 3, WO, Moc 25000, 7-25, 5f, :58 2/5. B-Silver King Farm (ON.). *1/2 to Bangla Dancer (SP$281,249).

Pioneerof the Nile–Paddle Board by Harlan’s Holiday; ALWAYS ALRIGHT, f, 3, MTH, Mcl 10000, 7-25, 6f, 1:11 4/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.).

Speightstown–Water Hole (IRE) by Oasis Dream (GB); SPLASHERSTOWN, f, 3, LRL, Mcl 16000, 7-25, 5 1/2fT, 1:05 3/5. B-W. S. Farish (KY.). $8,000 ’18 KEESEP.

Street Boss–Pinafore Lady by Elusive Quality; BIG BOSS LADY, f, 3, MTH, Mcl 10000, 7-25, 1m, 1:41 3/5. B-George W. Brown (KY.). $27,000 2019 OBSJUN.

Street Boss–Light Your World by Awesome Again; YOUR AWESOME BOSS, g, 3, MTH, Mcl 25000, 7-25, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Fred W. Hertrich lll (NY.). $50,000 ’18 FTNAUG.

Street Sense–La Maestranza by Storm Cat; LODI, g, 3, MTH, Mcl 16000, 7-25, 1m, 1:41 4/5. B-Profoal Partners 2, LLC (KY.). $60,000 ’18 KEESEP.

Tale of the Cat–Canticle by Unbridled’s Song; CALCULATE, g, 3, EVD, Mcl 20000, 7-24, 1m, 1:40 4/5. B-Craig Drago (KY.).

Treasure Beach (GB)–Mommie’s Summer by In Summation; COUPLE OF NIKKIS, f, 3, GP, Mcl 12500, 7-25, 1mT, 1:39 3/5. B-Patricia Generazio (FL.).

Flat Out–Bella Talia by Richter Scale; FLAT OUT ROWDY, f, 4, FAR, Msw, 7-25, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Calabria Farms, LLC (OK.). $1,400 ’17 OKCAUG.

Ford Every Stream–Brava Mistress by Bravo Bull; COME ON RICO, g, 4, PRM, Mcl 15000, 7-24, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Robin Spencer (IA.).

Gayego–Sly Lady by Pole Position; SLY NOT SHY, g, 4, GPR, Msw, 7-25, 6f, 1:13 3/5. B-Bar None Ranches Ltd. (AB.).

General Quarters–Synd by Wild Syn; SILVER QUARTERS, g, 4, AP, Msw, 7-25, 1mT, 1:37 4/5. B-Judith L. McGovern & Russell Dean McGovern Jr. (IL.).

Half Ours–Harbor Princess by Boston Harbor; OUR PRINCE, g, 4, EVD, Mcl 5000, 7-24, 5 1/2f, 1:06 . B-Curt Leake (LA.). $14,500 ’17 ESLYRL; $10,000 2018 ESLTYO. *1/2 to Tensas Harbor (MSW$515,450).

Magician (IRE)–Finlandia (G1P$326,015), by Royal Anthem; MAGIC FINNISH, f, 4, ELP, Mcl 10000, 7-25, 1 1/16mT, 1:44 4/5. B-Dr. Amy Thompson (KY.).

Midnight Lute–Hay Jude by Wavering Monarch; PARKLAND, g, 4, ELP, Msw, 7-25, 1 1/16mT, 1:41 4/5. B-Carlo E. Vaccarezza (KY.). *1/2 to Little Nick (G1P$498,609) *1/2 to Little Mike (MG1$3,543,392).

Noble Mission (GB)–Samurai’s Honor by First Samurai; GIULIA AMMANNATI, f, 4, DEL, Mcl 16000, 7-25, a7 1/2fT, 1:31 3/5. B-Gunpowder Farms LLC (KY.). $52,000 ’16 KEENOV.

Scat Daddy–April True by Yes It’s True; MONY, c, 4, GP, Msw, 7-25, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-H & A Stables LLC (FL.). $230,000 ’17 KEESEP; $385,000 2018 FTFMAR; $60,000 2020 FTKHRA.

Tapit–Tiz Miz Sue (G1$1,129,709), by Tiznow; TATWEEJ, c, 4, GP, Msw, 7-25, 1m, 1:36 3/5. B-CresRan LLC (KY.). $2,500,000 ’17 KEESEP.

Discreetly Mine–Philly Poo by Philanthropist; MINE FAST PHILLY, m, 5, WO, Mcl 10000, 7-25, 1mT, 1:36 4/5. B-Mary Elizabeth Cox (ON.).