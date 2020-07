North American Maiden Winners July 26

Ami’s Holiday–Elusive Collection by Elusive Quality; EXCEED, c, 2, WO, Moc 40000, 7-26, 5f, :59 1/5. B-Tall Oaks Farm (ON.). $35,000 ’19 KEESEP. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Despite the Odds–Wild for Love by Not for Love; UNREQUITED LOVE, f, 2, CT, Msw, 7-25, 4 1/2f, :53 . B-Bowman and Higgins Stable & Dr. Brooke Bowman (MD.).

Effinex–Letshootpool by Freud; EFFINITY, c, 2, SAR, Msw, 7-26, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Barry R. Ostrager (NY.). $10,000 ’18 FTNOCT; $60,000 ’19 FTNAUG. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Fiber Sonde–Humored by Distorted Humor; YOUTHINKTHATSFUNNY, g, 2, CT, Msw, 7-25, 4 1/2f, :53 2/5. B-John D. McKee (WV.).

Heat Shield–Heat Exposure by Street Cry (IRE); HOT BOX, c, 2, DMR, Mcl 50000, 7-25, 5 1/2f, 1:07 . B-Kristin Mulhall (CA.).

Khozan–M C’s Magic by Indygo Shiner; HIDDEN DREAMS, f, 2, GP, Mcl 16000, 7-26, 5f, :59 4/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Nyquist–Seacrettina by Sea of Secrets; DREAM QUIST, f, 2, ELP, Msw, 7-26, 1m, 1:39 3/5. B-Seclusive Farm LLC, Chester Prince, Anne Prince & James Murphy (KY.). $265,000 ’19 FTKOCT. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Outwork–Adore You (SP$276,240), by Tactical Cat; OUTADORE, c, 2, SAR, Msw, 7-26, 5 1/2fT, 1:02 1/5. B-Deann Baer & Greg Baer DVM (KY.). $140,000 ’18 KEENOV; $290,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Piedi Bianchi(G2P$476,700).

Oxbow–Tapitsdontlie by Tapit; BELLS AND WHISTLES, f, 2, CTM, Msw, 7-26, 4 1/2f, :52 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,500 ’18 KEENOV.

Tiznow–Starship Elusive by Elusive Quality; BEAUTIFUL STAR, f, 2, ELP, Msw, 7-26, 1mT, 1:38 4/5. B-Tiznow Syndicate & Millennium Farms (KY.). $100,000 ’18 KEENOV.

Twirling Candy–Pay the Kitten by Kitten’s Joy; CAN’T BUY LOVE, f, 2, GP, Msw, 7-26, 5fT, :58 2/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Bernardini–Inish Glora (champion in Canada, $977,618), by Regal Classic; INIS GLUAIRE, c, 3, LS, Msw, 7-26, 7f, 1:24 4/5. B-Godolphin & Robert J. Costigan (KY.). $270,000 ’17 KEENOV; $275,000 ’18 KEESEP; $825,000 2019 OBSMAR. *1/2 to Roan Inish(MSW$598,857) *1/2 to In Equality(G3P$279,214).

City Zip–Salary Drive by Mizzen Mast; FRANCATELLI, g, 3, MTH, Msw, 7-26, 5fT, :56 4/5. B-Eico Ventures, Inc. (KY.).

Congrats–Lou Doctor Lou by Quiet American; MUZZLE TOUGH, f, 3, MTH, Msw, 7-26, 6f, 1:12 4/5. B-Rock Talk Farm LLC (NJ.).

Court Vision–Dafina by Awesome Again; HIGH VISION, f, 3, MNR, Mcl 4000, 7-26, 1m, 1:45 1/5. B-The French Connection LLC (KY.).

Goldencents–Youngnflashy by Flashy Bull; UNTAPPED POTENTIAL, f, 3, LA, Mcl 3500, 7-25, 4 1/2f, :52 4/5. B-Allan Chappell & Lori Chappell (KY.). $10,000 ’18 KEESEP.

Guilt Trip–La Salle Glory (SP$506,039), by Lit de Justice; CORRECT ANSWER, f, 3, EVD, Mcl 12500, 7-25, 5f, 1:01 . B-Montgomery Equine Center (LA.). $8,000 ’17 ESLOCT.

Hard Spun–Srikinglybeautiful by Smart Strike; TURN OF EVENTS, c, 3, SAR, Mcl 40000, 7-26, 1 1/16mT, 1:40 4/5. B-Bryant H. Prentice III (KY.). $50,000 2019 OBSJUN.

Hat Trick (JPN)–Moolakaya (FR) by Alzao; HELENA BEAT, f, 3, MTH, Mcl 25000, 7-26, 1 1/16mT, 1:45 1/5. B-Clarke Ohrstrom (MD.).

Into Mischief–W W American by Quiet American; MISCHIEF AFOOT, g, 3, MTH, Msw, 7-26, 1m 70y, 1:42 4/5. B-Clearsky Farms (KY.). $210,000 ’17 KEENOV. *1/2 to Grumps Little Tots(G3P$265,664).

Khozan–Taylor’s Choice by Conquistador Cielo; CAPITAN FOFO, c, 3, GP, Mcl 12500, 7-26, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $6,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Singlet(MSW$330,394) *1/2 to Choctaw Chuck(MSW$367,484).

Liaison–Tapit Lightly by Tapit; GYPSY WIND, f, 3, PRM, Mcl 7500, 7-26, 1m, 1:39 4/5. B-Golden Arrow Racing, Inc. & Ronda Lewis (KY.).

More Than Ready–Dance Craze by Mizzen Mast; MORE LIKE IT, g, 3, SAR, Msw, 7-26, 5 1/2fT, 1:02 2/5. B-Jeff Drown (NY.). $40,000 ’18 OBSOCT; $65,000 2019 OBSAPR.

Paynter–Galetoire by Songandaprayer; LOUIS LE GRANDE, g, 3, GP, Mcl 50000, 7-26, 6f, 1:11 2/5. B-Pegasus Stud LLC (KY.). *1/2 to Dream Baby Dream(G3P$279,962).

Quality Road–My Sugar Bear by Giant’s Causeway; FRIAR’S ROAD, c, 3, DMR, Msw, 7-26, 1m, 1:39 4/5. B-Robert Low & Lawana Low (KY.). $500,000 ’18 KEESEP.

Rock the Rock (IRE)–Flying Fedora by Lyre; WIDGET GIDGET, f, 3, FAR, Msw, 7-26, 5f, 1:01 2/5. B-Steve Rensch (ND.).

Saint Afleet–A Runnin Pop by Screen Idol; HOSTILE AFLEET, g, 3, EVD, Msw, 7-25, 5f, 1:00 . B-Daniel R Chicola (LA.).

Shackleford–Any Day Now by Smart Strike; ANY WAY NOW, g, 3, CT, Msw, 7-25, 7f, 1:27 3/5. B-Schiano Racing Inc. (WV.).

Shackleford–Splendid Honor by Double Honor; FREE, f, 3, ELP, Mcl 16000, 7-26, 1m, 1:40 1/5. B-Anderson Boulton Thoroughbreds LLC (KY.). $100,000 ’18 KEESEP.

Shackleford–Caseys Irish Pride by Salt Lake; SHACKADELIC, f, 3, PRM, Msw, 7-25, 1m 70y, 1:42 . B-Reggie Beeson & Tim Beeson (KY.). $55,000 ’18 FTKFEB; $32,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Proforma(G3$509,490).

Sidney’s Candy–A Wild Notion by Notional; HEZA WILD RIDE, g, 3, PRM, Msw, 7-26, 1m, 1:38 1/5. B-Jim Jorgenson (IA.).

Southern Image–Tiz Misty by Tiznow; AUTISMS WORLD, c, 3, PLN, Msw, 7-26, 5f, :58 . B-C-Punch Ranch Inc. (CA.). $2,000 ’18 CTNAUG.

Street Boss–Pay the Lady by Not for Love; LADY BOSS, f, 3, GP, Msw, 7-26, 5fT, :57 2/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.). $30,000 ’18 FTMOCT.

Street Boss–Chorus Music by Strategic Mission; FRANCO’S TEAM, c, 3, GP, Mcl 12500, 7-26, 5fT, :58 . B-Other Things, LLC (FL.). $55,000 2019 OBSAPR.

Summer Front–Kip Seville by Kipling; CADI DEVILLE, f, 3, PRM, Msw, 7-26, 1m 70y, 1:43 3/5. B-Center Hills Farm (IA.). $25,000 ’18 KEESEP.

Verrazano–Matchmadeinheaven by Utopia (JPN); TIMELESS JOURNEY, f, 3, SAR, Mcl 40000, 7-25, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Merrylegs Farm North LLC (NY.).

Big Brown–Falling Star by Too Much Bling; SEVEN JEWELS, f, 4, EVD, Mcl 20000, 7-25, 1m, 1:41 . B-W. S. Farish (NY.). $10,000 ’17 KEESEP.

Data Link–Vowel by Dynaformer; SUNDANCE HIT, g, 4, WO, Mcl 10000, 7-26, 1mT, 1:35 1/5. B-Claiborne Farm (KY.). $27,000 ’17 KEESEP.

Goldencents–Princess Kate by Orientate; BIG CHEDDAR, g, 4, DMR, Mcl 20000, 7-26, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-David Meche, Tonya Jergens & Mark Toothaker (KY.). $35,000 ’16 KEENOV; $45,000 ’17 KEESEP; $80,000 2018 OBSAPR.

Jimmy Creed–Moonlight Caper by Malibu Moon; VISUAL MAGIC, f, 4, LS, Msw, 7-26, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Legacy Ranch Inc (KY.).

Langfuhr–Forest Flute by Woodman; JUST LIKE LARRY, g, 4, WO, Msw, 7-26, 1mT, 1:34 2/5. B-Gustav Schickedanz (ON.).

Machen–Cobra Connie by Southern Image; COACH MACHEN, f, 4, MNR, Msw, 7-26, 5fT, :57 2/5. B-J Michael Baird (WV.).

Public Purse–Flower Fest (BRZ) by Crimson Tide (IRE); ELKE DO JAGUARETE (BRZ), f, 4, WO, Msw, 7-26, 1mT, 1:34 2/5. B-Stud Jaguarete (BRZ.). *Full to Cash Do Jaguarete (BRZ)(champion in Brazil).

U S Ranger–Devil’s Beauty by Giant’s Causeway; DARLING DEMON, f, 4, PLN, Msw, 7-26, 5f, :58 4/5. B-Stuart Tsujimoto (CA.).

Distorted Humor–Hightap (MG3$300,345), by Tapit; HIGHLY DISTORTED, g, 5, DMR, Msw, 7-25, 5fT, :57 1/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. & Winchell fThoroughbreds, LLC (KY.). $150,000 ’16 KEESEP. *1/2 to Halladay(MSW$288,485).

Majestic Warrior–Society Doll by Theatrical (IRE); MAJESTIC SOCIETY, g, 5, LAD, Mcl 5000, 7-25, 1m 70y, 1:47 . B-Indian Creek Thoroughbred Farms, LLC (LA.).

Orthodox–Anything But Quiet (MSW$276,517), by Real Quiet; SUSURRO, m, 5, EVD, Mcl 5000, 7-25, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Marcia Jo LaMarche (LA.).