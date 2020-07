North American Maiden Winners July 28

Cinco Charlie–Justoneatheguys by Corinthian; BIG ON BIG, c, 2, BTP, Msw, 7-28, 6f, 1:15 . B-Daniel J. Yates & Patricia J. Yates (OH.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Dialed In–Powertap by Tapit; DOHA, f, 2, LS, Msw, 7-28, 5f, 1:00 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $2,200 ’19 KEESEP.

Raison d’Etat–Tango Juliet by Speightstown; MACI’S JAMMING, f, 2, IND, Msw, 7-28, 5f, 1:01 . B-Calumet Farm (KY.). $2,500 ’19 KEESEP.

Tourist–Carrington Event by Street Boss; TOURRISTA, f, 2, MNR, Msw, 7-27, 4 1/2f, :54 1/5. B-St. Simon Place (KY.).

Vice Lord–Mighty Special by No Storms; MIGHTY LORD, g, 2, ARP, Msw, 7-28, 5f, :59 . B-Monk Hall (CO.).

Awesome Again–Practicaly Perfect by Pleasantly Perfect; NEGOTIATOR, g, 3, DMR, Mcl 20000, 7-27, 1m, 1:39 2/5. B-Double J H Stable, Inc. (KY.).

Bodemeister–Your Flame in Me by Boundary; SHE’S FIRE AND ICE, f, 3, CBY, Msw, 7-27, a1mT, 1:36 2/5. B-Fedai Kahraman (KY.). $15,000 ’18 KEESEP. *1/2 to English Dancer ($288,103).

Cairo Prince–Lovely Cool by Indian Charlie; PRINCESS OF CAIRO, f, 3, HST, Moc 50000, 7-27, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-BRET JONES (KY.). $20,000 ’18 KEESEP.

Dominus–Forest Melody by Forest Camp; DOMINANT SOUL, c, 3, DMR, Msw, 7-27, 1 1/16mT, 1:41 2/5. B-Paula Capestro (KY.).

Giant Gizmo–Resentless (MSW$281,175), by Trajectory; OBLIVIOUSLY, f, 3, FE, Mcl 8000, 7-28, a7fT, 1:27 4/5. B-D. M. Ross (ON.).

Goldencents–Light the Giant by Giant’s Causeway; LIGHTNING JACK, g, 3, FL, Mcl 10000, 7-28, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Hidden Lake Farm & Kingsport Farm (NY.). $28,000 ’17 FTNOCT; $95,000 ’18 FTNAUG; $45,000 2019 OBSJUN.

He Be Fire N Ice–Impressive Miss by Matthews Keep; EMPRESS OF FIRE, f, 3, DMR, Msw, 7-27, 1mT, 1:34 4/5. B-Cicero Farms LLC (CA.).

Include–Pearl Pendant by Mineshaft; LAVALIER, f, 3, IND, Mcl 16000, 7-28, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-David W. Osborne, Loren Hebel-Osborne &Carol W. Hebel (KY.).

Itsmyluckyday–Lookin to Score by Even the Score; LOOKIN FOR A SCORE, g, 3, PRM, Mcl 7500, 7-27, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Warren L Bush (IA.).

Jet Phone–Affluent Lady by West Acre; LADY FLY LIKE JET, f, 3, LS, Mcl 6250, 7-28, 5f, :59 4/5. B-Jerry D Chapman (TX.).

Liaison–Burning Faith by Cat Thief; EOWYN, f, 3, BTP, Mcl 5000, 7-28, 6f, 1:14 3/5. B-Allen Poindexter & Kevin Welsh (KY.). $2,000 ’18 KEESEP.

Macho Uno–Freedom Come by Lit de Justice; FORCEFUL ONE, g, 3, MNR, Mcl 7500, 7-27, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Burleson Farm (KY.). $140,000 ’18 KEESEP. *Full to Harlem Rocker (G3$597,649).

Majesticperfection–Five Star Swank by Five Star Day; HADDY UP, f, 3, CBY, Msw, 7-27, 6f, 1:13 2/5. B-John Mentz (MN.). *1/2 to Superstar Leo($258,826) *1/2 to Wynn Time (G1P$326,479).

Mucho Macho Man–Call the Kitty by Langfuhr; MAJOR GLADY’S TEAM, f, 3, LAD, Mcl 5000, 7-28, 1m 70y, 1:45 2/5. B-Dede Mcgehee (KY.). $10,000 ’18 KEESEP.

Poseidon’s Warrior–Maiara by Indian Charlie; EAST CODE, c, 3, BTP, Mcl 7500, 7-28, 6f, 1:14 3/5. B-Just For Fun Stable Inc. (FL.).

Race Day–Amanda’s Desire by Twining; TAP N TWINE, f, 3, IND, Mcl 25000, 7-28, 6f, 1:15 1/5. B-Alexander J. Lee (IN.).

Street Sense–Fjord by Bernardini; JERZEES ONE, g, 3, MNR, Mcl 4000, 7-27, 1m, 1:46 3/5. B-Godolphin (KY.). $15,000 2019 OBSJUN.

Tom’s Tribute–Flawless Jewel by With Distinction; FLAWLESS CLYDE, g, 3, ARP, Mcl 5000, 7-28, 6f, 1:12 2/5. B-Marsha Davis (CA.).

Treasure Beach (GB)–Somethingabouther by War Chant; SHAR’S TREASURE, g, 3, LAD, Msw, 7-28, a7 1/2fT, 1:33 4/5. B-Maharg Management Inc. (FL.).

Violence–Bright Magic by Prized; BURSTING IN AIR, f, 3, BTP, Msw, 7-28, 1mT, 1:35 3/5. B-Bo Hirsch, L.L.C. (KY.). *1/2 to Exfactor(G3).

Vronsky–Approved to Fly by Perfect Mandate; APPROVED FOR FLYBY, f, 3, DMR, Mcl 50000, 7-27, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Old English Rancho (CA.). $15,000 ’18 BESJAN.

Doctor Peach–Rosiesuptown by Werblin; DOCTOR UPTOWN, g, 4, FE, Msw, 7-28, a7fT, 1:27 . B-Sharon Biamonte (FL.). $15,000 2020 OBSJAN.

Gayego–Princess Alex by Stephanotis; RIO ALEX, g, 4, HST, Mcl 4000, 7-28, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Tod Mtn. Thoroughbreds (BC.).

Paynter–Novice by Elusive Quality; MY CADET, g, 4, TDN, Mcl 5000, 7-28, 6f, 1:14 . B-Doris Moses, Wolf Pen LLC (KY.).

Shrug–Danny’s Chant by Western Trick; SPROG, f, 4, HST, Mcl 4000, 7-27, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Mary-Anne Baumgartner & White House Stables (BC.).

Snapy Halo (ARG)–Milago by Danzig; CLASSY HALO, f, 4, PID, Msw, 7-27, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,000 ’17 KEEJAN.

Uncle Mo–Teak Totem by Northern Afleet; AFLEET MOMENT, c, 4, BTP, Mcl 12500, 7-28, 1mT, 1:36 2/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $250,000 ’16 KEENOV; $650,000 ’17 FTSAUG; $4,000 2019 KEENOV. *1/2 to Streakin’ Mohican (MSP$380,423) *1/2 to Adios Charlie (G2$251,090).

Uncle Mo–Firefly by Tapit; UNCLE KICK, g, 4, IND, Msw, 7-28, 1m 70y, 1:44 2/5. B-Calumet Farm (KY.).

Bustin Stones–Majestic Lori by Gold Fever; STONE KING, g, 5, FE, Mcl 4500, 7-28, 5f, 1:00 . B-Joseph Marino (NY.).

Giant Surprise–Autistic Girl by American Standard; IF I KNEW, m, 5, FL, Mcl 5000, 7-28, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Monhill Farm LLC. (NY.).

Jafmil–Going Helfast by Valid Belfast; WOMANIZING WILLIE, m, 5, PRM, Mcl 15000, 7-27, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Joe Robson (IA.).

Violence–Scene Maker by Unbridled’s Song; ODIN’S STEED, g, 5, FL, Msw, 7-28, 6f, 1:13 . B-Sequel Thoroughbreds & JMJ Racing Stable (NY.). *1/2 to Big Screen (MG1P$363,837).

Bellingham–Bee a Gem by My Memoirs (GB); WHATA GEM, m, 6, ARP, Mcl 10000, 7-28, 5 1/2f, 1:07 . B-Wafer Thoroughbred Ranch (CO.).