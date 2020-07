North American Maiden Winners July 29

American Pharoah–Tessie Flip by Grand Slam; AMSDEN, c, 2, CNL, Msw, 7-28, 5fT, :57 . B-Springhouse Farm, Crosshaven Bloodstock & Circular Rd Breeders (KY.). $350,000 ’19 KEESEP.

Not This Time–Three Degrees Mon by Maria’s Mon; NIENTE, f, 2, PRX, Msw, 7-29, 4 1/2f, :51 3/5. B-Anchor Equine (KY.). $26,000 ’19 KEESEP; $53,000 2020 OBSMAR.

Run Away and Hide–Cobra’s Love by Cobra King; LONESOME SOUND, g, 2, BTP, Msw, 7-29, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Edward K. Roggenkamp III (KY.).

Zip Quik–Labar (MSP$271,558), by Bianconi; OHYOUBEAUTIFULDOLL, f, 2, ARP, Msw, 7-29, 5f, 1:00 4/5. B-F. A. Heckendorf Jr. (CO.).

Abraaj–Port Wakefield by Katowice; PORT LIONS, f, 3, EMD, Mcl 8000, 7-29, 6 1/2f, 1:15 4/5. B-Howard Belvoir (WA.).

American Pharoah–Cat Moves (G1$315,350), by Tale of the Cat; ZERO TO SIXTY, f, 3, SAR, Msw, 7-29, 5 1/2fT, 1:02 3/5. B-Adena Springs (KY.). $320,000 ’18 KEESEP.

Archarcharch–Daylight Cat by Discreet Cat; BOLD ARCH, g, 3, HST, Mcl 25000, 7-28, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-J. Barry Doud (BC.). C$18,000 ’18 BRCSEP.

Astrology–Paisley Park by Notebook; STARS IN THE PARK, g, 3, ASD, Mcl 5000, 7-28, 7f, 1:30 3/5. B-Chris Seale (KY.). *1/2 to Barely Nothing ($321,845).

Bakken–Remarkable Lady by Finality; BAKKEN THE U S S R, g, 3, HST, Mcl 4000, 7-28, 1 1/16m, 1:49 1/5. B-Red Rock Farm (BC.). C$24,000 2019 BRCHRA.

Bakken–Notis Her by Stephanotis; HOME RUN GUY, g, 3, HST, Moc 50000, 7-28, 6 1/2f, 1:18 . B-Charles Harris, Patricia Marini (BC.). C$50,000 ’18 BRCSEP.

Big Drama–Sandra d’Oro by Medaglia d’Oro; LITTLE MS BROADWAY, f, 3, DEL, Mcl 7500, 7-29, 1m, 1:43 . B-Hallmarc Stallions LLC (FL.). $1,500 ’18 OBSJAN.

Can the Man–Wildwood Greeley by Mr. Greeley; HIDDEN FIGURE, f, 3, FP, Msw, 7-28, 6f, 1:13 1/5. B-Shellye Essenpreis (IL.).

Candy Ride (ARG)–Heidi Maria by Rockport Harbor; BRANCO MARIA, c, 3, CNL, Msw, 7-28, 6f, 1:10 4/5. B-Machmer Hall (KY.). $385,000 ’18 FTSAUG.

City Zip–Tapalite by Tapit; TAPSOLUTION, g, 3, LS, Mcl 20000, 7-29, 1m, 1:41 1/5. B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.).

Dialed In–Rio Rita by Forest Camp; FOX FREY, f, 3, FP, Msw, 7-28, 6f, 1:12 1/5. B-Daren Frey & Jenny Frey (WV.).

First Samurai–Street Line by Street Cry (IRE); FIRST LINE, g, 3, SAR, Msw, 7-29, 1 1/8m, 1:49 4/5. B-Sather Family LLC (KY.).

Ghostzapper–Magnolia Lane by Street Cry (IRE); ALOHA DREAMER, f, 3, LS, Mcl 7500, 7-29, 5f, :58 2/5. B-Stuart S. Janney, III LLC & Phipps Stable (KY.). $67,000 ’18 KEESEP.

Hear No Evil–Totally Awesome by Awesome of Course; AWESOME EVIL, f, 3, MNR, Msw, 7-28, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Jorge Olivero (FL.).

Malibu Moon–Gold Dust Woman by Distorted Humor; CERNAN, c, 3, BTP, Msw, 7-29, 1 1/16mT, 1:41 4/5. B-Dr. Oscar Benavides & Spendthrift Stallions LLC (KY.). $500,000 ’18 KEESEP; $40,000 2020 FTKHRA.

Midshipman–Adelina Rose by Cat Thief; BATTLESHIP BEVO, g, 3, LS, Mcl 20000, 7-28, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-John O’Meara (KY.). $5,000 ’18 KEESEP; $5,500 2019 TEXAPR.

New Year’s Day–Harmony Lass by Eskendereya; WHISTLINGINTHEDARK, f, 3, SAR, Mcl 25000, 7-29, 6f, 1:12 . B-3 C Stables (NY.).

Palace Malice–Lexington Girl by Storm Cat; SUPER E, g, 3, CNL, Msw, 7-29, 1 1/16mT, :00 . B-Marathon Farms Inc. (MD.). $80,000 ’18 FTSAUG; $130,000 2019 FTMMAY.

Raison d’Etat–Echo Bravo by Exchange Rate; MY WYNTER ECHO, f, 3, BTP, Mcl 5000, 7-29, 1m, 1:45 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,500 ’18 KEESEP.

Secret Circle–Northern Cotton by High Cotton; MCKAGUE, g, 3, ASD, Msw, 7-28, 6f, 1:12 3/5. B-Nearco Ltd. (MB.).

Seville (GER)–And a Cherry Tree by Chief Seattle; TUNSTALL, f, 3, CNL, Mcl 16000, 7-28, 5 1/2fT, 1:04 1/5. B-R. Larry Johnson (MD.). $2,500 ’18 FTMDEC.

Take Charge Indy–Classic Ramona by Crown Ambassador; CONRAD IN CHARGE, g, 3, IND, Mcl 15000, 7-28, 6f, 1:12 3/5. B-Ledgerwood Farms & WinStar Farm, LLC (IN.). $13,000 ’18 FTKOCT.

Tapiture–Reign Suzanne by Street Hero; GUCCISSIMO, g, 3, TDN, Msw, 7-29, 1m, 1:43 3/5. B-Hedberg Hall, Inc (KY.). $3,500 ’18 KEESEP; $6,000 2019 OBSJUN.

Tiznow–J. Quirk by Unbridled’s Song; HANDY, g, 3, CNL, Msw, 7-29, 1 1/16mT, :00 . B-Scott Dilworth & Evan Dilworth (KY.). $150,000 ’18 KEESEP; $200,000 2019 OBSJUN.

What Now–Streaking Rhonda by Could Be Me; GUN HILL, g, 3, IND, Mcl 10000, 7-29, 1m 70y, 1:45 3/5. B-Don Wright (IN.).

El Padrino–Zitrone by Lemon Drop Kid; LA LIMONADA, f, 4, CNL, Msw, 7-29, 1mT, 1:38 3/5. B-Jeanette Louise Reck (PA.).

Graydar–Call Intersepted by Eavesdropper; MONGOLIAN LOTUS, f, 4, ARP, Msw, 7-29, 6f, 1:11 1/5. B-Dagvadorj Ganbaatar (KY.).

Icon Ike–Reef by Cape Town; BLANCO BRONCO, g, 4, LAD, Mcl 5000, 7-29, 1m 70y, 1:45 2/5. B-Starfish Stable, LLC (AR.).

Jump Start–Our Bernadette by Bernstein; OUR FLIRTATION, f, 4, PRX, Mcl 30000, 7-29, a7 1/2fT, 1:36 . B-William Hansen (PA.).

Noble Mission (GB)–Crossing the Tape by Johannesburg; LIFE MISSION, g, 4, PID, Msw, 7-29, 6f, 1:09 1/5. B-Trace Wood Farm (KY.). $90,000 ’17 KEESEP; $15,000 2019 KEENOV.

Sir Gallovic–Trippi Bree by Trippi; SIR BREGOVIC, g, 4, HST, Mcl 8000, 7-28, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Shawn Strachan & Karen Strachan (BC.).

Trappe Shot–Dynamia by Dynaformer; RIVER TRAPPE, f, 4, CNL, Mcl 16000, 7-28, 5 1/2fT, 1:04 2/5. B-Stone Farm (KY.). $15,000 ’17 KEESEP.