North American Maiden Winners July 3

Jimmy Creed–Midnight Patois by High Cotton; MIDNIGHT TRAVELER, c, 2, GP, Mcl 16000, 7-3, 5f, :59 2/5. B-Barbazon Racing and Bloodstock & Mark Toothaker (FL.). $15,000 ’19 OBSJAN.

Laoban–Cover Girl Elle by Out of Place; AVA’S GRACE, f, 2, ELP, Msw, 7-3, 5f, :59 1/5. B-Southern Equine Stables, LLC (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Outwork–Romantic Cuvee by Cuvee; GAROPPOLO, c, 2, BEL, Msw, 7-3, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $65,000 ’19 FTKJUL; $125,000 2020 OBSMAR. ***FIRST WINNER FOR SIRE

Overdriven–Gina’s Kitten by Kitten’s Joy; FULMINI, c, 2, GP, Msw, 7-3, 5fT, :56 3/5. B-Gina D’Amato (FL.).

Atta Boy Roy–Miss Sandra Sue by Bertrando; KNOWN VALUE, f, 3, EMD, Mcl 25000, 7-2, 5 1/2f, 1:06 . B-Annie Birklid, Tom Birklid & Becky Birklid (WA.).

Desert Code–Spring Vacation by Wekiva Springs; DESERT SWARM, c, 3, LRC, Mcl 20000, 7-3, 5 1/2f, 1:03 1/5. B-Woodbridge Farm & Robyn Black (CA.).

Distorted Humor–Eve Giselle (G3$288,620), by Five Star Day; SALOW, c, 3, GP, Msw, 7-3, 1mT, 1:34 2/5. B-Harry Papaleo (KY.). $390,000 ’18 KEESEP.

First Samurai–Honey Chile (MG1P$344,924), by Invisible Ink; EVAN’S CHILE, f, 3, CT, Msw, 7-2, 4 1/2f, :53 . B-James Franklin Miller (WV.).

Flashback–Slavic Princess by Yonaguska; ALLABOUTAPRINCESS, f, 3, BTP, Mcl 12500, 7-3, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Dr. Jared Hagaman & Kendra Hagaman (KY.). $4,000 ’17 KEENOV.

Flat Out–Top Trick by Hat Trick (JPN); SILENT TRICK, f, 3, EVD, Mcl 5000, 7-2, 6f, 1:13 2/5. B-Nicholas M. Lotz (KY.). $10,000 ’18 KEESEP.

Into Mischief–Flourish by Distorted Humor; CITRUS BURST, g, 3, GP, Mcl 25000, 7-3, 5fT, :55 4/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.). $20,000 2019 KEENOV. *1/2 to Mr Darcy (G1P$263,876).

Ministers Wild Cat–Easy On My Heart by Lion Heart; DAFFODIL SWEET, f, 3, EMD, Msw, 7-2, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-Michael Terry (CA.). $16,000 ’18 BESOCT.

Old Forester–Big Debbie by Theatrical (IRE); MATINEE, g, 3, WO, Moc 40000, 7-3, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Christopher Harris & John Harris (ON.).

Race Day–Miss Euphoria by Aragorn (IRE); SUBSTANTIAL, c, 3, ELP, Msw, 7-3, 1mT, 1:40 3/5. B-WinQuest Thoroughbreds, LLC (KY.). $20,000 ’17 KEENOV; $65,000 ’18 KEESEP; $150,000 2019 OBSAPR.

Real Estate–Questera by Yes It’s True; LIL MR MATT, g, 3, CT, Mcl 12500, 7-2, 6 1/2f, 1:22 . B-Tim Collins (WV.).

The Factor–Lapsang by Smoke Glacken; FRACTORZATION, f, 3, BEL, Msw, 7-3, 6fT, 1:08 2/5. B-Milfer Farm Inc. (NY.).

Uncle Mo–Qaraaba (GB) (G3), by Shamardal; HARVEST MOON, f, 3, LRC, Msw, 7-3, 1m, 1:36 4/5. B-Alice Bamford (KY.). *1/2 to Californiagoldrush (G2$322,345).

Verrazano–Wine Diva by Pine Bluff; LONE STAR DIVA, f, 3, EVD, Msw, 7-2, 1mT, 1:38 3/5. B-Becky Winemiller (LA.). $38,000 ’18 ESLYRL.

Court Vision–Aliciainwonderland by Menifee; RED QUEEN’S COURT, f, 4, WO, Moc 25000, 7-3, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Paul Buttigieg (ON.).

Discreetly Mine–Goldies Giant by Giant’s Causeway; HER GIANT, f, 4, ELP, Mcl 7500, 7-3, 6f, 1:12 3/5. B-Millard R. Seldin Rev. Trust (KY.).

Jump Start–Rita Haywood by Prized; KICKSTARTER, c, 4, LRL, Mcl 25000, 7-3, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-Deborah A. Butts (MD.).

Strong Mandate–Encouragement by Bertrando; DONTNEEDANAME, c, 4, ELP, Mcl 7500, 7-3, 6f, 1:11 4/5. B-Craig Bandoroff (KY.). $110,000 ’17 KEESEP.

Temple City–Annie’s Apple by Shawklit Won; NO VA MAS, f, 4, BTP, Mcl 7500, 7-3, 6f, 1:14 2/5. B-Kirt Cahill & Sarah Cahill (KY.). $14,000 ’17 FTKTRF. *1/2 to Super Spender ($264,247).