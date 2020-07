North American Maiden Winners July 30

Atta Boy Roy–Beautiful Daniele by A.P. Indy; BODENHEIMER, c, 2, CBY, Msw, 7-29, a5fT, :56 . B-Larry Romaine (WA.). $27,000 ’19 WASAUG.

Buffum–Spanish Dream by Sharp Humor; LATIN SPICE, g, 2, TDN, Msw, 7-30, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Sergio Gomez (MD.). $10,000 ’19 FTMYRL.

Danza–As I Am by Artie Schiller; SWIFT AS I AM, g, 2, EMD, Mcl 25000, 7-29, 5f, :57 . B-Richard Barton Enterprises (CA.). $6,500 ’19 WASAUG.

Great Notion–Darting by During; KENNY HAD A NOTION, g, 2, DEL, Msw, 7-30, 6f, 1:12 4/5. B-Althea Richards (VA.). $25,000 ’19 FTKJUL; $20,000 ’19 FTMYRL.

Midshipman–Nesso by Roman Ruler; LITTLE NESSO, f, 2, GP, Mcl 25000, 7-30, 5 1/2f, 1:05 . B-Amaty Racing Stables (KY.).

Mobil–Preservation Hall by Dixieland Band; HAPPY AS YOU GO, f, 2, TDN, Msw, 7-30, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.).

Prayer for Relief–Retsina by Imperialism; SAVATIANO, g, 2, GP, Mcl 16000, 7-30, 5f, 1:00 1/5. B-SCF, Inc. (FL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Sum of the Parts–Happyfromthegitgo by Easyfromthegitgo; LOULEIGH, f, 2, EVD, Mcl 20000, 7-29, 4 1/2f, :53 4/5. B-Robert Guidry & John Meche (LA.).

The Hunk–Call for Rozes by Chitoz; ROZEY CHEEKS, f, 2, CBY, Msw, 7-30, 4 1/2f, :53 . B-Eureka Thoroughbred Farm (MN.).

Archarcharch–Beaudacious Lady by Beau Genius; CHARLIE BUCKET, g, 3, MNR, Msw, 7-29, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Pat Swan & Robert Lewis (OK.).

Awesome of Course–No Evil Here by Hear No Evil; DON’T EATTHE APPLE, f, 3, GP, Mcl 12500, 7-30, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.).

Bodemeister–Cave Creeker by Langfuhr; TURFMEISTER, c, 3, AP, Mcl 12500, 7-30, 1mT, 1:39 4/5. B-Hans Poetsch (KY.).

Bodemeister–Partyinslowmotion by Bernardini; MELISANDE, f, 3, LRL, Mcl 16000, 7-30, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Shortleaf Stable (KY.).

Brethren–Green Door by Danzig; SANSA, f, 3, PEN, Mcl 7500, 7-29, 6f, 1:13 1/5. B-Arindel (FL.).

Carpe Diem–Hello Charlie by Indian Charlie; UNRELENTING FORCE, g, 3, SAR, Mcl 40000, 7-30, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Pine Ridge Stables LTD. (NY.). $80,000 ’18 KEESEP; $65,000 2019 FTMMAY.

Custom for Carlos–Dixie Sue by Dixieland Band; YOUNMEHONEYBUNNY, f, 3, EVD, Mcl 12500, 7-30, 1m, 1:42 4/5. B-Michael Martin LLC (LA.). $10,000 ’18 ESLYRL.

Empire Maker–Starlight Tiara by More Than Ready; POLICY OPTION, g, 3, GP, Mcl 25000, 7-30, 1mT, 1:36 1/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $240,000 ’18 KEESEP.

Fed Biz–You Asked by Yes It’s True; SHE ANSWERED, f, 3, DEL, Msw, 7-30, 6f, 1:11 . B-Colts Neck Stables LLC (KY.). *1/2 to Do Share(G3$740,682).

Harbor the Gold–Felice the Cat by Distinctive Cat; HARBORS RULE, g, 3, EMD, Mcl 25000, 7-29, 6f, 1:09 2/5. B-Bar C Racing Stables Inc (WA.). $17,000 ’18 WASAUG. *Full to Mach One Rules(G3P$330,876).

Latent Heat–Equity Event by High Yield; NORTHERN PLAYBOY, g, 3, CBY, Msw, 7-29, 6f, 1:11 3/5. B-Francisco Bravo/Dale Schenian (MN.).

More Than Ready–Mango Diva (GB) (G2$254,407), by Holy Roman Emperor (IRE); MORE MANGO, f, 3, SAR, Mcl 40000, 7-30, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Munnings–Pure Blue Sky by Purim; SWEET MEDICINE, g, 3, CBY, Msw, 7-29, a1mT, 1:34 3/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (OK.).

Race Day–Just Married by Awesome Again; FRIENDLY WAGER, g, 3, MNR, Mcl 4000, 7-29, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Susan M. Forrester & 4M Ranch (KY.). $45,000 ’18 KEEJAN; $135,000 ’18 KEESEP.

Shackleford–Crazy Lu by Holy Bull; LOOPY, f, 3, PID, Mcl 15000, 7-29, 5 1/2f, 1:04 . B-Mark R Moran & Shackleford Syndicate (KY.). $4,500 ’18 FTKOCT.

Silent Name (JPN)–Classy Katherine by Old Forester; CLASSY N’ SILENT, f, 3, WO, Mcl 7500, 7-30, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Terra Farms Ltd (ON.).

Stay Thirsty–Speak Peace by Peace Rules; SOBER PEACE, f, 3, CBY, Mcl 15000, 7-29, 5f, :58 4/5. B-Pete Mattson (MN.).

Sum of the Parts–Snow Way ($325,002), by Snow Ridge; LOVEU AND PROUDOFU, g, 3, EVD, Mcl 12500, 7-29, 6f, 1:12 3/5. B-Moon Lake Equine Center LLC (LA.). $4,700 ’18 ESLYRL.

Tapizar–Ammalu by Boston Harbor; COMMANDING LADY, f, 3, GP, Mcl 10000, 7-30, 6f, 1:12 1/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $35,000 ’18 KEESEP.

The Factor–Redmeansgo by Red Ransom; FATE FACTOR, f, 3, AP, Msw, 7-30, 1mT, 1:38 2/5. B-C. Kidder, & Linda Griggs (KY.). $15,000 ’17 KEENOV; $39,000 ’18 FTKOCT.

Unbridled Express–Miss Blossom by Munnings; CUSTERS LAST STAND, g, 3, IND, Msw, 7-30, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-L.T.B. Inc, Ed Wright Cattle Company &Miles Childers (IN.).

Vengeful Wildcat–Smart Miss by Act Smart; STEALTHESTRETCH, g, 3, ASD, Mcl 6250, 7-29, 6f, 1:15 2/5. B-Dr. Betty Hughes (MB.).

Wicked Strong–V. I. P. Princess by Thunder Gulch; MAMAIGOTTHIS, g, 3, DEL, Mcl 5000, 7-30, 1m, 1:41 2/5. B-Double Eagle Thoroughbreds (KY.).

Wilburn–Ring Ring Ring by Petionville; JINGLE, g, 3, IND, Msw, 7-30, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Michael E. Lauer & Penny S. Lauer (IN.).

Adios Charlie–Pretty Squall by River Squall; ADIOS AMIGOS, g, 4, SAR, Mcl 40000, 7-30, 5 1/2fT, 1:03 . B-Mary Ellen Coenen & Bobby Dood (NY.). $10,000 2018 OBSJUN.

Fierce Wind–Fearless Bay by Pleasant Tap; TOLAGA BAY, g, 4, CNL, Mcl 40000, 7-29, 1 1/16mT, 1:43 . B-Susan Minor (VA.).

Handsome Mike–Peggy Barr by Exclusive Quality; KEEP AMERICA GREAT, f, 4, EVD, Mcl 20000, 7-30, 5f, :59 4/5. B-Richard Ciavardone, Charles Simon Racing, Joe Villante, et al (FL.).

Majesticperfection–Creaminyourcoffee by Orientate; H R H JELLYBEAN, g, 4, LRL, Mcl 16000, 7-30, 5 1/2fT, 1:01 3/5. B-Augusta Farm (KY.). $7,000 ’17 FTKOCT; $9,000 2018 FTMMAY.

The Pamplemousse–Whodat Wildcat by Ministers Wild Cat; DATCAT, f, 4, EMD, Mcl 5000, 7-29, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Dove Hollow Farms & Bill Nowierski (CA.).

City Zip–Silver La Belle by Langfuhr; BELLEINTHECITY, m, 5, BTP, Msw, 7-30, 6f, 1:13 . B-Chrysalis Stables (KY.).