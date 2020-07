North American Maiden Winners July 31

Awesome of Course–Princess Dom by Canadian Frontier; GREY DOM, c, 2, GP, Mcl 16000, 7-31, 5f, 1:00 1/5. B-Eduardo Soto (FL.).

Broken Vow–Shine Softly by Aldebaran; THE GRASS IS BLUE, f, 2, MTH, Mcl 25000, 7-31, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Phillips Racing Partnership (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Commissioner–El Rebecca by El Corredor; ULTIMATE BADGER, c, 2, ELP, Msw, 7-31, 5f, :58 2/5. B-Erv Woolsey & Ralph Kinder (KY.). $12,000 ’19 FTKFEB; $140,000 ’19 KEESEP.

Commissioner–Second Street City by Consolidator; CON LIMA, f, 2, GP, Msw, 7-31, 7f, 1:24 2/5. B-Lisa Kuhlmann (TX.). $15,000 ’18 KEENOV.

Kitten’s Joy–Princess Quinn by Grand Slam; PURRSUADE ME, f, 2, WO, Moc 25000, 7-31, 5f, :59 1/5. B-David Lavoie & Kenneth L Ramsey (FL.). $4,000 ’18 KEENOV.

Lookin At Lucky–Purple Piano by Stay Thirsty; VON DOM, g, 2, EVD, Mcl 20000, 7-30, 4 1/2f, :53 4/5. B-EPIC Thoroughbreds LLC (LA.).

Old Forester–Bear’s Kitty Kitty by Rockport Harbor; FOREST SURVIVOR, c, 2, WO, Moc 25000, 7-31, 5f, :58 . B-John Carey (ON.). C$13,000 ’19 ONTAUG.

Orthodox–Just Call Me Janet by Pure Prize; JANETS JAY JAY, g, 2, EVD, Mcl 20000, 7-30, 4 1/2f, :54 . B-Bentley T Early (LA.).

Pioneerof the Nile–Miz Kella by Harlan’s Holiday; CANOODLING, f, 2, DMR, Msw, 7-31, 5fT, :57 3/5. B-Stonehaven Steadings (KY.). $180,000 ’19 KEESEP.

Shanghai Bobby–Maltese Googol by Speightstown; PATRICIA L, f, 2, EMD, Mcl 25000, 7-30, 5f, :57 1/5. B-Nagako Fujita (KY.). $8,000 ’19 KEESEP.

Union Rags–Joannie by Smart Strike; STYLISH RAGS, f, 2, SAR, Mcl 50000, 7-31, 5 1/2f, 1:06 . B-Merriebelle Stable, LLC (KY.).

Vancouver (AUS)–Endeavour Corner by Strong Hope; PETIT VERDOT, c, 2, ELP, Msw, 7-31, 5 1/2fT, 1:04 4/5. B-David Thornton (KY.).

Apriority–Big Time Luck by Northern Prospect; LUCKY PRIORITY, f, 3, EVD, Mcl 12500, 7-30, 6f, 1:13 2/5. B-Royal B. Kraft Sr. (LA.).

Bandbox–Middle Jewel by Magna Graduate; QUEEN OF TOMORROW, f, 3, LRL, Mcl 25000, 7-31, 7f, 1:23 2/5. B-Mr. & Mrs. Kenneth C. Holt (MD.).

Birdstone–My Pink Easterbaby by Straight Man; MY PINK BABY BIRD, f, 3, BTP, Mcl 10000, 7-31, 6f, 1:16 . B-Robert C. Cline (OH.).

Constitution–Ki Maniere (IRE) by Sadler’s Wells; SURSUM CORDA, f, 3, SAR, Msw, 7-31, 1 3/8mT, 2:18 3/5. B-Patchen Wilkes Farm, LLC (KY.). $40,000 ’18 KEESEP.

Drill–Snow Fair by Snow Ridge; BETTERTHENYOURX, f, 3, GP, Mcl 12500, 7-31, 5fT, :56 3/5. B-Maria Bowersock (FL.).

Etched–A Queen’s Smile by Ops Smile; A FOOLISH SMILE, f, 3, CT, Mcl 5000, 7-30, 7f, 1:29 2/5. B-Bonita Farm (MD.).

Flat Out–Exclusive Hopper ($311,755), by El Prado (IRE); MARINA NIGHT, f, 3, ELP, Mcl 10000, 7-31, 5 1/2fT, 1:05 . B-Skipper Cheesman (IN.).

Jersey Town–Tap Dance (G2$378,176), by Pleasant Tap; TWO TURN TAMMY, f, 3, AP, Msw, 7-31, 6f, 1:12 4/5. B-Lannister Holdings (IL.).

Jersey Town–Diamond Song by Unbridled’s Song; JERSEY DIAMOND, g, 3, WO, Moc 25000, 7-31, 5f, :58 2/5. B-Charles Fipke (KY.). $5,000 2019 OBSMAR.

Kitten’s Joy–Showgirl Form by Dynaformer; MAVERICK KITTEN, c, 3, GP, Mcl 32000, 7-31, 1 1/16mT, 1:41 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Maclean’s Music–Super Cub by Old Trieste; IMINCOMUNICADO, f, 3, SAR, Mcl 40000, 7-31, 5 1/2fT, 1:03 3/5. B-Ernest C. Frohboese (NY.). $15,000 ’18 KEESEP.

Mizzen Mast–Just Heatin Up by Heatseeker (IRE); SAILINGINTOTHEWIND, f, 3, LRL, Msw, 7-31, 1m, 1:39 . B-Cloyce C Clark (KY.). $18,000 ’18 KEESEP.

Mr. Besilu–Moonlight Cruise by Silver Deputy; GONE CRUISING, g, 3, CBY, Mcl 7500, 7-30, 1m, 1:42 2/5. B-Eureka Thoroughbred Farm (MN.).

Northern Afleet–Cape Fog by Cape Town; CACKI, f, 3, BTP, Msw, 7-31, 6f, 1:14 1/5. B-Hillburn Racing Stable LLC (OH.).

Vaquero–Tamarod by Forefathers; VAQUERITA, f, 3, BTP, Mcl 10000, 7-31, 6f, 1:16 3/5. B-Roger S. Braugh Jr. (OH.).

Atta Boy Roy–La Mariah by Country Light; STANLEY RYDER, g, 4, EMD, Mcl 5000, 7-30, 1m, 1:39 4/5. B-Tom Birklid & Becky L. Birklid (WA.). $6,500 ’17 WASAUG.

Latigo Shore–Mililani by Lord Carson; LIL LATIGO, g, 4, RUI, Msw, 7-31, 7 1/2f, 1:32 4/5. B-Tucumcari Thoroughbreds (NM.).

Magician (IRE)–Star Serenade by Catrail; SYMPHONIC, g, 4, ELP, Msw, 7-31, 5 1/2fT, 1:04 2/5. B-William B. Bowman & Speech Partnership (KY.).